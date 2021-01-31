Перекись водорода для рассады: как применять?

Если перекись водорода применять в правильных концентрациях, то она будет безопасной для комнатных растений. Раствором поливают для того, чтобы насытить грунт кислородом.

Перекись водорода – средство, часто используемое садоводами и огородниками при выращивании растений на искусственных средах без почвы

Благодаря тому, что перекись самопроизвольно разлагается, происходит процесс высвобождения кислорода в зоне корней. Дачники активно пользуются растворами с перекисью водорода.

Американские фермеры используют средство, как сельскохозяйственный пестицид широкого профиля. Для цветоводов перекись также является незаменимым средством. Конечно, благодаря химикатам растения вырастают красивыми, однако они наносят им огромный вред. Поэтому лучше взамен пользоваться биологическими препаратами.

Что дает перекись водорода, и какую лучше выбрать для растений

В результате самопроизвольного разложения перекиси водорода и последующего высвобождения кислорода у корневой системы растений, корни лучше развиваются, не гниют. Раствором с этим средством обеззараживают, укрепляют, удобряют, борются с болезнями.

Перекись водорода используются для:

— борьбы с бактериями;

— обработки семян, рассады и взрослых растений.

Химическая структура перекиси водорода похода на структуру воды, но имеет два атома кислорода. Благодаря дополнительной молекуле улучшается прорастание и дальнейшее развитие растений. Перекись действует так же, как грозовой дождь – после него растения быстро растут и имеют насыщенный цвет.

Конечно, можно использовать и обычную перекись 3%, продаваемую в каждой аптеке. Но лучше поискать пищевого качества 35%. Она более эффективная.

Как применять перекись водорода для проращивания семян

Перекись водорода удаляет возможные вирусы и бактерии со спорами опасных грибковых заболеваний, атакующие ростки, как только они выходят из семян. Данное средство служит мощным дезинфектором и окислителем.

Как применять:

способ 1 — взять перекись водорода 3%, поставить в горячую воду на 1 минуту, потрясти и греть еще 30 секунд. Опустить в нее семена на 10 минут, а затем просушить.

способ 2 – разбавить перекись водорода 10% с водой в пульверизаторе, и опрыскивать семена. Просушить.

способ 3 – замочить на 12 часов семена в перекиси водорода 10% в соотношении 1 к 1, потом промыть и просушить.

Как поливать растения водой с перекисью водорода

Если перекись водорода применять в правильных концентрациях, то она будет безопасной для комнатных растений. Раствором поливают для того, чтобы насытить грунт кислородом.

Для полива рассады надо использовать перекись водорода в малых дозах. Ее нужно развести в дистиллированной, кипяченой, фильтрованной или родниковой воде: на 1 л воды 20 капель перекиси 3%.

Правила полива:

— раствор льют исключительно под корень;

— поливают 1 раз в неделю, не более;

— если рассада была куплена или пикирована, ее корни надо поместить на несколько часов в раствор, чтобы уничтожить вредоносные организмы.

Взрослые комнатные растения поливают, если:

они болеют. Поливать надо 1 раз в 3 – 4 дня и под корень; кислородное голодание корневой системы. Поливать надо 1 раз в неделю; нужна профилактика плесени. Поливать надо в течение 2 недель.

Источник: Пронедра