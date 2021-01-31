Как необычно отпраздновать День влюбленных в 2021 году? 6 интересных способов

Праздник приходится на 14 февраля – фиксированная дата, и называется Днем всех влюбленных или Валентиновым днем. Многие уже начали выбирать подарки своим любимым и продумывать, как организовать праздник.
Кто-то уверен: День святого Валентина придумал продавцами открыток и мягких игрушек, дабы собрать хорошую выручку. Однако с праздником связывают романтическую легенду. Также с годами появились традиции.
Романтическая легенда появления Дня святого Валентина
Согласно древней легенде, римский правитель Клавдий II запретил своим легионерам создавать семьи, чтобы домашние хлопоты, воспитание детей и уход за своими женщинами не мешали им сосредоточиться на службе. К тому же император был уверен, именно из-за женщин мужчины не идут служить. Однако победить в битве, но с чувствами бороться невозможно.
Тогда в Риме служил добрый священнослужитель Валентин. Ему жаль было легионеров, и против воли императора он тайно их венчал. Увы, вскоре Клавдий II узнал об этом, приказал привести к нему смелого священника. Валентина отправили в темницу. Пока он там находился, влюбился в дочь тюремщика, и перед казнью оставил ей прощальное любовное письмо, подписав «Твой Валентин».
Прошло 200 лет, и Валентин был канонизирован католической церковью. В 496 году решением Римского Папы Геласиуса 14 февраля был объявлен Днем святого Валентина.
6 небанальных способов провести День святого Валентина с любимым
Как сделать праздник всех влюбленных небанальным?
Способ №1 – мультипликационные герои
Отметить День святого Валентина можно в стиле Netflix and chill, воплотив в реальность происходящее на экране. Можно разыграть сцену из любимого мультфильма, одеть соответствующие костюмы, исполнить танец.
Способ №2 – путешествие
Подарите любимому человеку билеты в интересную страну. Что может быть лучше, чем беззаботный отдых со второй половинкой. При этом желательно заранее забронировать номера в отеле, оплатить, составить план поездки.
Способ №3 – квест
Провести День влюбленных можно весело, в игровой форме. Составьте маршрут, придумайте задания, приз. Путь можно составить из ваших любимых мест, значимых локаций.
Способ №4 – челендж
Устройте шуточные соревнования с любимым человеком – челендж. Например, нарисуйте портрет друг друга с закрытыми глазами, или просматривайте смешные видео – кто первым засмеялся, тот и проиграл.
Способ №5 – первое свидание
Ностальгия – приятное чувство. Вспомните, как прошло ваше первое свидание, полностью воссоздайте его. Побывайте в местах, где был первый поцелуй, признание в любви.
Способ №6 – вечеринка для одиноких друзей
Поддержите в этот день тех, у кого нет второй половинки.
Традиции Дня святого Валентина в разных странах
Популярным День святого Валентина стал в XIX столетии. В разных странах появились свои традиции.
Япония. Девушки получают в подарок шоколад. Он считается исключительно женским лакомством.
Англия. Девушки гадают на суженых. Утром они всматриваются в небо. Если первой увидели малиновку – будет супруг-моряк, воробья – окажется бедняком, щеголя – богачом.
США. Влюбленные обмениваются марципанами, красными и белыми конфетами.
Франция. Женщины в подарок получают ювелирные украшения.
Дания. Любимым отправляют почтой засушенные цветы исключительно белого цвета.
Испания. Ко вторым половинкам прилетают почтовые голуби с любовным посланием.
Исландия. Принято разжигать костры, символизирующие страсть.
Источник: Пронедра