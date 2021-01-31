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Как необычно отпраздновать День влюбленных в 2021 году? 6 интересных способов

15:20 31.01.2021 Фото: pixabay
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Кто-то уверен: День святого Валентина придумал продавцами открыток и мягких игрушек, дабы собрать хорошую выручку. Однако с праздником связывают романтическую легенду.

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Ежегодно жители разных стран отмечают романтический праздник – День святого Валентина

Праздник приходится на 14 февраля – фиксированная дата, и называется Днем всех влюбленных или Валентиновым днем. Многие уже начали выбирать подарки своим любимым и продумывать, как организовать праздник.

Кто-то уверен: День святого Валентина придумал продавцами открыток и мягких игрушек, дабы собрать хорошую выручку. Однако с праздником связывают романтическую легенду. Также с годами появились традиции.

Романтическая легенда появления Дня святого Валентина

Согласно древней легенде, римский правитель Клавдий II запретил своим легионерам создавать семьи, чтобы домашние хлопоты, воспитание детей и уход за своими женщинами не мешали им сосредоточиться на службе. К тому же император был уверен, именно из-за женщин мужчины не идут служить. Однако победить в битве, но с чувствами бороться невозможно.

Тогда в Риме служил добрый священнослужитель Валентин. Ему жаль было легионеров, и против воли императора он тайно их венчал. Увы, вскоре Клавдий II узнал об этом, приказал привести к нему смелого священника. Валентина отправили в темницу. Пока он там находился, влюбился в дочь тюремщика, и перед казнью оставил ей прощальное любовное письмо, подписав «Твой Валентин».

Прошло 200 лет, и Валентин был канонизирован католической церковью. В 496 году решением Римского Папы Геласиуса 14 февраля был объявлен Днем святого Валентина.

6 небанальных способов провести День святого Валентина с любимым

Как сделать праздник всех влюбленных небанальным?

Способ №1 – мультипликационные герои

Отметить День святого Валентина можно в стиле Netflix and chill, воплотив в реальность происходящее на экране. Можно разыграть сцену из любимого мультфильма, одеть соответствующие костюмы, исполнить танец.

Способ №2 – путешествие

Подарите любимому человеку билеты в интересную страну. Что может быть лучше, чем беззаботный отдых со второй половинкой. При этом желательно заранее забронировать номера в отеле, оплатить, составить план поездки.

Способ №3 – квест

Провести День влюбленных можно весело, в игровой форме. Составьте маршрут, придумайте задания, приз. Путь можно составить из ваших любимых мест, значимых локаций.

Способ №4 – челендж

Устройте шуточные соревнования с любимым человеком – челендж. Например, нарисуйте портрет друг друга с закрытыми глазами, или просматривайте смешные видео – кто первым засмеялся, тот и проиграл.

Способ №5 – первое свидание

Ностальгия – приятное чувство. Вспомните, как прошло ваше первое свидание, полностью воссоздайте его. Побывайте в местах, где был первый поцелуй, признание в любви.

Способ №6 – вечеринка для одиноких друзей

Поддержите в этот день тех, у кого нет второй половинки.

Традиции Дня святого Валентина в разных странах

Популярным День святого Валентина стал в XIX столетии. В разных странах появились свои традиции.

Япония. Девушки получают в подарок шоколад. Он считается исключительно женским лакомством.

Англия. Девушки гадают на суженых. Утром они всматриваются в небо. Если первой увидели малиновку – будет супруг-моряк, воробья – окажется бедняком, щеголя – богачом.

США. Влюбленные обмениваются марципанами, красными и белыми конфетами.

Франция. Женщины в подарок получают ювелирные украшения.

Дания. Любимым отправляют почтой засушенные цветы исключительно белого цвета.

Испания. Ко вторым половинкам прилетают почтовые голуби с любовным посланием.

Исландия. Принято разжигать костры, символизирующие страсть.

Источник: Пронедра

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