Какую погоду обещают синоптики в Бердске 31 января? Февраль готовит сюрпризы

Январь заканчивается хорошей погодой

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в ближайшие сутки в Новосибирской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, местами изморозь, на дорогах гололедиц. Ветер восточный 7-12 м/с.

Температура воздуха: ночью -21, -26 °С, по востоку местами до -31 °С, при облачности -15, -20°С, днём -13, -18 °С, местами -7, -12 °С.

В Бердске днем 31 января синоптики обещают около 16 градусов мороза. Небольшой снег возможен утром. К вечеру воскресенья в Бердске похолодает до -22. Похожая погода сохранится и 1 февраля. А уже со вторника начнется потепление. К концу первой февральской недели прогнозируют, что столбик термометра в Бердске поднимется до отметки 0 градусов.