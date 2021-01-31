Пожар в общежитии Бердска: Подожгли дверь в 9-этажке на ул. Попова

Ситуация с пожарами в 2021 году в Бердске напряженная. В сравнении с началом прошлого года в два раза увеличилось и число возгораний и количество смертей.

Пожар в общаге оперативно потушили

Пожар в жилом доме Бердска произошел в субботу вечером, сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области.

30 января в 20:24 в Бердске произошло возгорание в 9-этажном жилом доме коридорного типа. В результате пожара на 6-м этаже огнем повреждена дверь в секцию.

Ликвидировали пожар в 20:33. На тушение привлекались 5 единиц техники и 17 человек личного состава. Причины выясняют. Но главная версия - поджог.

Как выяснил "Курьер. Среда. Бердск", горела дверь в бывшем общежитии на ул. Попова, 35. По словам начальника бердского отдела надзорной деятельности Николая Степоненкова, пострадавших среди людей нет.

Как рассказал Степоненков, жители общаги частенько беспокоят пожарных:

-До ноября 2020 года ездили туда очень часто. Потом вызовы прекратились.

В целом ситуацию с пожарами в Бердске Николай Анатольевич назвал напряженной.

-За месяц 2021 года произошло уже 24 пожара. В прошлом году за тот же период было 13. Рост приличный - почти в два раза. В этом году у нас два погибших, в прошлом - 0. Травмированных в этом году 4, в прошлом - 1. Идем с приростом по всем основным показателям, - констатировал начальник бердского ОНД.