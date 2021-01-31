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Арестовали по делу о крупной взятке двух сотрудников Роспотребнадзора

15:50 31.01.2021 Фото: pixabay.com
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Суд сообщил также об аресте предполагаемого взяткодателя. Речь идет о главе испытательного лабораторного центра "Экология" Александре Малютине.

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В Москве по делу о крупной взятке арестовали двух сотрудников Роспотребнадзора

Савеловский суд Москвы арестовал заместителя главного государственного санитарного врача по Северному административному округу Москвы Викторию Зотову и главу группы надзора за объектами коммунально-бытового назначения Станислава Томилова по делу о получении взятки должностным лицом в особо крупном размере. Как уточнили ТАСС в пресс-службе суда, арестован также предполагаемый взяткодатель - глава испытательного лабораторного центра "Экология" Александр Малютин.

"Савеловским районным судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении Томилова Станислава Владимировича, Зотовой Виктории Витальевны и Малютина Александра Геннадьевича меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 29 марта 2021 года", - сказала собеседница агентства. Решение может быть обжаловано в апелляционной инстанции в установленные законом сроки.

Подробностей по уголовному делу о взятке в отношении фигурантов в суде не привели.

Центр "Экология" занимается научными исследованиями и разработками в области естественных и технических наук. Малютин подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки должностному лицу в особо крупном размере").

Томилову и Зотовой инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки должностным лицом в особо крупном размере"). Санкция статьи предусматривает наказание от 8 до 15 лет лишения свободы со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки.

арест взятки фигурант ходатайство Роспотребнадзор
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От редакции

Коррупция неискоренима?

Гость, 31 января 2021 16:15
НВР: Считаете, если её переименовать в "лоббизм", а от налогов прятаться в британских офшорах, - как это принято на западе, - то она перестанет быть коррупцЫей?

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