Потерял сознание за рулем и умер: Неуправляемый автобус врезался в троллейбус на остановке в Новосибирске

В Дзержинском районе водитель автобуса потерял сознание и столкнулся с троллейбусом

Днём 30 января на проспекте Дзержинского в Новосибирске у остановки «Красина» водитель автобуса №39 почувствовал себя плохо, потерял сознание и общественный транспорт продолжил движение. Неуправляемый автобус выехал на встречную полосу, где снёс боковое зеркало троллейбуса и увяз в снегу.

Прибывшие на место врачи погрузили водителя в скорую помощь. Однако, несмотря на все старания медиков, он скончался. По предварительной причине, смерть наступила из-за проблем с сердцем, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по НСО.

Никто из пассажиров не пострадал, передает АСТ-54.