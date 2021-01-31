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Потерял сознание за рулем и умер: Неуправляемый автобус врезался в троллейбус на остановке в Новосибирске

09:27 31.01.2021 Фото: Скриншот
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По предварительной информации, смерть водителя наступила из-за проблем с сердцем,

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В Дзержинском районе водитель автобуса потерял сознание и столкнулся с троллейбусом

Днём 30 января на проспекте Дзержинского в Новосибирске у остановки «Красина» водитель автобуса №39 почувствовал себя плохо, потерял сознание и общественный транспорт продолжил движение. Неуправляемый автобус выехал на встречную полосу, где снёс боковое зеркало троллейбуса и увяз в снегу.

Прибывшие на место врачи погрузили водителя в скорую помощь. Однако, несмотря на все старания медиков, он скончался. По предварительной причине, смерть наступила из-за проблем с сердцем, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по НСО.

Никто из пассажиров не пострадал, передает АСТ-54.

водитель автобуса врезался в троллейбус потерял сознание скончался
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От редакции

Чудом обошлось без пострадавших?

Аноним, 31 января 2021 10:06
НВР:
вроде пенсионный возраст увеличили, а они мрут

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