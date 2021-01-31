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Задержаны первые участники незаконных акций в поддержку Навального 31 января в России

09:35 31.01.2021 Фото: dvnovosti.ru
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Несанкционированные акции стартовали на Дальнем Востоке. Полицейские в Петропавловске-Камчатском задержали троих протестующих.

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В России начались незаконные акции в поддержку Навального. Уже есть задержанные

На Дальнем Востоке начались несанкционированные и несогласованные митинги в поддержку блогера Алексея Навального. Уже есть задержанные.

«На главной площади Петропавловска-Камчатского собрались протестующие. Трех участников несогласованной акции задержала полиция», — сообщает «Камчатка -инфо». Как пишет издание, полицейские задержали представителя регионального отделения партии «Яблоко» Виктора Холманских.

Жители Хабаровска не могут попасть на площадь имени Ленина. Очевидно, что власти опасаются митингов, анонсированных в социальных сетях.  Практически полностью закрыт квадрат от улицы Шеронова и до Пушкина по Муравьева-Амурского для транспорта. На самой площади Ленина стоят машины силовиков, сообщает dvnovosti.ru.

Все же нашелся путь для попадания на площадь Ленина. С улицы Пушкина туда проходят. При этом людей все равно спрашивают куда и зачем те идут.

Движение для транспорта в центре города ограничено. Стоит отметить, что и самих митингующих пока не видно.

Сама акция протеста пока не стартовала. Возможно этого и не произойдет. Всех потенциальных митингующих уже поджидают силовики.

Первые несогласованные митинги прошли 23 января в 129 городах. Полиция задержала более 4 тысяч человек. Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова сообщила, что среди задержанных было около 300 несовершеннолетних. В Следственном комитете РФ расследуют 21 уголовное дело, в том числе, о хулиганстве, применении насилия к полицейским и нарушении санитарно-эпидемиологических норм.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", накануне Генпрокуратура и МВД предупредили россиян о том, что массовые акции, запланированные на воскресенье, незаконны и грозят наказанием. В Новосибирске 23 января в центр города вышло от 1500 до 3000 человек. Было задержано 97 человек.

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