31.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Деньги / Общество

Как разбогатеть со 100 000 рублей: Самый выгодный способ назвал эксперт

17:18 31.01.2021 Фото: pixabay.com
1

Если такой уровень доходности вам кажется невысоким, особенно учитывая новые налоги с 2021 года, то стоит присмотреться к другому варианту.

% name% title
Низкие ставки по вкладам—отличный повод повысить свою финансовую грамотность и изучить новые для себя инструменты

Сто тысяч рублей в нынешних реалиях — неплохая сумма для создания инвестиционного портфеля. Доступность и многообразие инструментов, а также тарифы брокеров позволяют начать инвестировать практически с любой суммы, рассказала агентству "Прайм" финансовый советник Анна Харченко.

Важно понимать, что выбор бумаг в портфель зависит от многих факторов: на какой срок инвестор готов размещать деньги, какую доходность хочет получить, как относится к риску, общее финансовое положение и источники дохода.

"Именно поэтому у двух инвесторов на одну и ту же сумму могут быть совершенно разные портфели. Это стоит учитывать и знать свой риск-профиль", — советует эксперт.

Если ваш срок ограничен, или вы не готовы к существенным рискам, то выбирайте альтернативу вкладу — ОФЗ. Это государственные облигации России. Большим преимуществом облигаций в отличие от вклада является то, что продать их можно в любой момент, при этом проценты вы не потеряете.

Если такой уровень доходности вам кажется невысоким, особенно учитывая новые налоги с 2021 года, то стоит присмотреться к корпоративным облигациям. Однако стоит помнить, что вместе с доходностью всегда растёт и риск.

Харченко рекомендует обратить внимание и на акции российских компаний. "Практически всегда является хорошей идеей для покупки Сбербанк, но не стоит тратить всю сумму на одного эмитента, всегда лучше создавать портфель", — уточняет она.

Можно присмотреться к представителям нефтегазового и металлургического секторов, золотодобытчики тоже смотрятся вполне привлекательно.

"Акции дадут прекрасную возможность заработать на курсовой стоимости, а также получить дивиденды. Наш рынок — один из самых щедрых в мире на выплаты процентов от прибыли инвесторам", — считает эксперт.

Если не хотите глубоко погружаться в изучение каждого эмитента в портфель, то можно выбирать биржевые фонды на интересующие рынки. “Вариантов всегда много, на любой вкус и цвет, но прежде, чем инвестировать, стоит изучить принципы работы инструментов на рынке ценных бумаг. Это важно, чтобы вы зарабатывали, а не теряли деньги", — резюмирует Харченко.

100 тысяч инвестиции как вложить
Мнение читателей
0
1
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Как вы предпочитаете хранить свои сбережения?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Силовики задержали Юлию Навальную в Москве. 1643 участников незаконных акций задержаны в России 31 января
18:33 31-01-2021
Силовики задержали Юлию Навальную в Москве. 1643 участников незаконных акций задержаны в России 31 января
15 очень точных признаков мужчины-неудачника
18:20 31-01-2021
15 очень точных признаков мужчины-неудачника
Раскрыла опасность традиционного завтрака россиян диетолог
18:16 31-01-2021
Раскрыла опасность традиционного завтрака россиян диетолог
Избежать наказания за коррупцию позволят чиновникам по Трудовому кодексу
18:11 31-01-2021
Избежать наказания за коррупцию позволят чиновникам по Трудовому кодексу
Антитела к коронавирусу: у кого они сохраняются надолго?
17:50 31-01-2021
Антитела к коронавирусу: у кого они сохраняются надолго?
Власти сообщают о 300 участниках незаконной акции в Москве 31 января. А ОВД-инфо - о 142 задержанных в центре столицы
17:42 31-01-2021
Власти сообщают о 300 участниках незаконной акции в Москве 31 января. А ОВД-инфо - о 142 задержанных в центре столицы
Коронавирус или ОРВИ: найдите отличия и узнайте, чем вы заболели
17:27 31-01-2021
Коронавирус или ОРВИ: найдите отличия и узнайте, чем вы заболели
Магнитные бури и смена погоды: какие болезни обостряются у метеозависимых?
17:20 31-01-2021
Магнитные бури и смена погоды: какие болезни обостряются у метеозависимых?
Как разбогатеть со 100 000 рублей: Самый выгодный способ назвал эксперт
17:18 31-01-2021
Как разбогатеть со 100 000 рублей: Самый выгодный способ назвал эксперт
Погиб из-за упавшего в ванну смартфона 12-летний сын арт-блогерши
17:06 31-01-2021
Погиб из-за упавшего в ванну смартфона 12-летний сын арт-блогерши