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Стабильный прирост зараженных коронавирусом в Бердске: Сколько выявили за сутки на 31 января

11:05 31.01.2021 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Общее число заболевших коронавирусной инфекцией выросло в Бердске до 1252. За сутки выписаны 55 бердчан, перенесших заболевание.

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Растет число зараженных ковидом в Бердске
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Стабильный прирост зараженных коронавирусом в Бердске: Сколько выявили за сутки на 31 январяКогда начнется третья волна коронавируса в России? Сроки назвал доктор МясниковЕщё 1277 новостей

По данным оперативного штаба, на 31 января 2021 года в Бердске под медицинским наблюдением по коронавирусу находятся 222 жителя города. Из них 68 детей.

Выздоровел и выписан за все врем пандемии 1194 (1139 накануне) пациентов. За последние сутки не брали анализа на коронавирусную инфекцию. Вчера - 130. Результаты тестов станут известны позже.

На воскресенье, 31 января, выявили 8 новых пациентов с положительным COVID-19. Столько же было накануне. Всего в Бердске официально зарегистрировано 1252 случая заболевания коронавирусом.

COVID-19 коронавирус наблюдение пациент число зараженных
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