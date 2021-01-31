Стабильный прирост зараженных коронавирусом в Бердске: Сколько выявили за сутки на 31 января

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией выросло в Бердске до 1252. За сутки выписаны 55 бердчан, перенесших заболевание.

Растет число зараженных ковидом в Бердске

По данным оперативного штаба, на 31 января 2021 года в Бердске под медицинским наблюдением по коронавирусу находятся 222 жителя города. Из них 68 детей.

Выздоровел и выписан за все врем пандемии 1194 (1139 накануне) пациентов. За последние сутки не брали анализа на коронавирусную инфекцию. Вчера - 130. Результаты тестов станут известны позже.

На воскресенье, 31 января, выявили 8 новых пациентов с положительным COVID-19. Столько же было накануне. Всего в Бердске официально зарегистрировано 1252 случая заболевания коронавирусом.