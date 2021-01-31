Силовики прибывают утром 31 января на площадь Ленина в Новосибирске

Усиление связано с обеспечением правопорядка из-за возможного незаконного митинга в поддержку арестованного Навального. Из-за этого в столице Сибири вели ряд ограничений.

На площадь Ленина в центре Новосибирска начинают прибывать силовики

Полицейские и Росгвардейцы собираются у здания оперного театра. На месте уже находятся несколько десятков автомобилей, передает АСТ-54.

Усиление связано с обеспечением правопорядка из-за возможного незаконного митинга в поддержку арестованного Навального.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 31 января в Новосибирске будет введён ряд ограничений.

С 11 до 16 часов будет временно прекращено движение транспортных средств по улице Орджоникидзе на участке от Мичурина до Красного проспекта и по Депутатской от Серебренниковской до Красного проспекта. Это связано с обеспечением общественного порядка и безопасности. Кроме того, с 7 до 16 часов на этих участках будет организовано ограничение парковки транспортных средств.

Также, кроме стандартного перекрытия движения автотранспорта по указанным улицам, предусмотрена установка и размещение инженерного и технического оборудования: противотаранных устройств, бетонных блоков, турникетных и иных ограждающих элементов, большегрузных транспортных и специальных автомобилей.

В связи с перекрытием указанных участков дорог будет изменена схема движения общественного транспорта:

• с 11:30 до 14:00 пассажирский транспорт, маршруты которого проходят по участку Красного проспекта от Гоголя до Свердлова, будет следовать по Советской;

• с 11:00 до 16:00 пассажирский транспорт, маршруты которого проходят по участку Орджоникидзе от Красного проспекта до Мичурина, будет следовать по Гоголя.

Меры вводятся в целях повышения защищённости населения мэрией Новосибирска во взаимодействии с полицией и другими правоохранительными органами, проводится комплекс мероприятий, направленных на повышение безопасности жителей города, говорится в пресс-релизе мэрии. Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения.

Кроме того, принято постановление мэрии об ограничении торговли алкогольной продукцией 31 января с 11 до 15 часов и 2 февраля с 11 до 15 часов. Эти ограничения касаются торговых объектов, расположенных в центральной части города:

• на Красном проспекте — от Гоголя до площади Свердлова;



• на Советской — от Гоголя до Свердлова;• на Каменской — от Гоголя до Октябрьской магистрали.

Также 31 января завершат работу главная ёлка города и каток на площади Ленина.

Ранее полиция и прокуратура предупредили жителей региона об ответственности за участие в незаконном митинге.