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Стала известна причина смерти известной советской певицы Аллы Иошпе

11:03 31.01.2021 Фото: Кадр из шоу
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Её дуэт со Стаханом Рахимовым был необычайно популярен в 60–70-х годах XX века. В 1971 году пара собиралась отправиться в Израиль на ПМЖ, но получила не только отказ, но и запрет на концерты.

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Алла Иошпе и Стахан Рахимов
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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Стала известна причина смерти известной советской певицы Аллы ИошпеУмерла певица Sophie. Ей было 34 годаЕщё 679 новостей

Народная артистка России Алла Иошпе умерла в возрасте 83 лет в Москве. Близкая знакомая артистки писательница Мария Арбатова поспешила развеять миф о том, что причиной смерти артистки стал коронавирус.

По словам Арбатовой, у Иошпе остановилось сердце. И для того чтобы спасти певицу, было сделано всё возможное.

И её дочка, врач, сказала сама, что даже благодарила врачей реанимации, которые невозможное сделали. Это 100% не COVID. Для Тани как для врача это было ожидаемо. Она была в больнице долгое время и там и ушла, — цитирует Арбатову Пятый канал.

Алла Иошпе прославилась в середине прошлого века. Её дуэт со Стаханом Рахимовым был необычайно популярен в 60–70-х годах XX века. В 1971 году пара собиралась отправиться в Израиль на ПМЖ, но получила не только отказ, но и запрет на концерты.

В 2002 году супругам присвоили звания народных артистов России. В 2004 году состоялся их концерт в концертном зале «Россия», посвящённый 40-летию творческого дуэта.

83 года артистка умерла причина Алла Иошпе Стахан Рахимов
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