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Раскрыла опасность традиционного завтрака россиян диетолог

18:16 31.01.2021 Фото: pixabay.com
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По словам специалиста, не стоит включать в завтрак продукты, в которых есть сахар и дрожжи, а также кофе.

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Вы удивитесь насколько рекомендуемое отличается от привычного

Врач-диетолог Анжелика Дюваль предупредила россиян об опасности «излюбленного» завтрака — бутербродов. Она рассказала «Радио 1», какие еще блюда противопоказано есть с утра.

По словам специалиста, не стоит включать в завтрак продукты, в которых есть сахар и дрожжи, а также кофе.

«Я категорически не рекомендую есть на завтрак бутерброды — излюбленное в нашей стране питание. Когда мы спим, наш организм восстанавливает все ресурсы, которые были потрачены за предыдущий день. И утром ему нужно пополнить запасы, потраченные на восстановление. Если наш завтрак наполнен витаминами и микроэлементами, в нем много пользы, тогда организм прекрасно чувствует себя в течение дня», — пояснила диетолог.

Врач раскритиковала завтрак, состоящий из продуктов с сахаром и дрожжами, а также консервантами и красителями. Она привела в пример хлеб из белой муки и колбасные изделия, после которых организм будет «заниматься перевариванием этой тяжелой пищи и выведением вредных веществ».

Еще одним противопоказанным с утра продуктом Дюваль назвала кофе. По ее словам, любители утреннего кофе чаще склонны к проблемам с давлением, чаще чувствуют усталость и апатию. Она напомнила, что этот напиток дает бодрость на очень короткий промежуток времени, затем энергия идет на спад. Также кофе подавляет чувство голода, из-за чего к вечеру голод становится еще сильнее.

Идеальным завтраком диетолог считает «все крупы, которые нужно варить». Быстрорастворимые каши — чистый простой углевод, который содержит сахар, — есть нельзя, отмечает она. Дюваль посоветовала в том числе готовить омлет, отварные яйца, салат с кальмарами или с куриной грудкой. Если и есть бутерброд, то следует приготовить его с куриной грудкой на цельнозерновом хлебе, заключила диетолог.

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