Задержали более 20 участников незаконной акции за Навального во Владивостоке

Среди задержанных журналисты и члены штаба Навального, которые вели прямую трансляцию с несанкционированного митинга.

«ОВД-инфо»: во Владивостоке на акции протеста задержали более 20 человек

Во Владивостоке на центральной площади проходит акция в поддержу оппозиционера Алексея Навального. По информации правозащитного центра «ОВД-инфо», уже задержаны как минимум 20 участников протеста.

Среди задержанных — журналистка SOTA Екатерина Ищенко. Она вела онлайн-трансляцию с акции. Вскоре после задержания журналистку отпустили. Также задержали и вскоре отпустили журналистку «Новой газеты» Валерию Федоренко. Как сообщило местное издание vl.ru, также задержали оператора штаба Алексея Навального, который вел прямой эфир, а также заместителя председателя регионального отделения партии «Яблоко» Марину Железнякову.

Пришедшие на акцию собираются у памятника, сама площадь оцеплена, полицейские в громкоговорители напоминают о том, что митинг несогласован. Вдоль центральных улиц выставили конусы, запрещающие остановку транспорта.

Сегодня, 31 января, акции протеста уже начались в Петропавловске-Камчатском и Хабаровске. В Петропавловске-Камчатском задержано три человека, в Хабаровске — как минимум шесть.