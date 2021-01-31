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Задержали более 20 участников незаконной акции за Навального во Владивостоке

10:49 31.01.2021 Фото: newsvl.ru
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Среди задержанных журналисты и члены штаба Навального, которые вели прямую трансляцию с несанкционированного митинга.

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«ОВД-инфо»: во Владивостоке на акции протеста задержали более 20 человек

Во Владивостоке на центральной площади проходит акция в поддержу оппозиционера Алексея Навального. По информации правозащитного центра «ОВД-инфо», уже задержаны как минимум 20 участников протеста.

Среди задержанных — журналистка SOTA Екатерина Ищенко. Она вела онлайн-трансляцию с акции. Вскоре после задержания журналистку отпустили. Также задержали и вскоре отпустили журналистку «Новой газеты» Валерию Федоренко. Как сообщило местное издание vl.ru, также задержали оператора штаба Алексея Навального, который вел прямой эфир, а также заместителя председателя регионального отделения партии «Яблоко» Марину Железнякову.

Пришедшие на акцию собираются у памятника, сама площадь оцеплена, полицейские в громкоговорители напоминают о том, что митинг несогласован. Вдоль центральных улиц выставили конусы, запрещающие остановку транспорта.

Сегодня, 31 января, акции протеста уже начались в Петропавловске-Камчатском и Хабаровске. В Петропавловске-Камчатском задержано три человека, в Хабаровске — как минимум шесть.

акции протеста митинг незаконно прямой эфир
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От редакции

Повторится 23 января?

Николай, 31 января 2021 11:00
Когда я смотрю на протестующих в Хабаровске, других городах, мне становится грустно. Не понимаю, против чего направлены их выступления в агрессивной форме. Вождям этих людей не нравится, что долгие годы правит Путин, а сами не могут выставить достойную кандидатуру (Навальный, Ксения Собчак, Желеновский, олигарх от КПРФ, Зюганов и другие), который бы соображал в делах строительства обороны, экономики, имел авторитет в международных делах и ещё в кое-что понимал. Кричат: "Свободу!" За мою длинную жизнь не помню большей свободы! Платное высшее образование для некоторых, которые не могут сдать тест для папуасов (ЕГЭ). Мои друзья пенсионеры все на машинах (бензин 50 руб), отдыхают за границей, в Крыму, Сочи, потому что хорошо работали, вырастили достойных детей, которые им помогают(я работал на двух работах, чтобы маму поддержать, когда она осталась одна). Я люблю ездить по России на личном транспорте. Меня, участника боевых действий, не радует, что мои друзья боевые, заработавшие болячки, ранения, защищая интересы государства, получают мизерное ЕДВ,а так-же Губернатор, мэр, прокуратура ещё несколько лет будут равнодушно наблюдать, как мёрзнут горожане в ожидании электрички, у которых разбомбили вокзал, инфекционных детей возят в тяжёлом состоянии в Мочище г. Новосибирск в не очень комфортных условиях. В России наблюдается кадровый голод среди руководителей высшего звена, потому много недовольных людей!
Гость, 31 января 2021 11:05
"Разогрели" доверчивый народ англосаксонской видеоподелкой про дворец - с черногорским орлом на воротах и "комнатой грязи"!-??? Ещё бы там прилепили "зону крикета" и столовую для пудингов! ВВП же без пудингов - ну никак?! Теперь так и будут пилить - ""выфсёврёти! это дача терана!"

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