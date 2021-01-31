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"Ельцин спас Россию от гражданской войны": заявил накануне его 90-летия член МОК Тарпищев

14:00 31.01.2021 Фото: wikipedia
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Борис Ельцин занимал пост главы государства с 10 июля 1991 года по 31 декабря 1999-го. Его роль, по мнению тренера пока недооценили, но когда-нибудь об этом напишут.

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Ельцин центр, Екатеринбург
Благодаря первому президенту России Борису Ельцину, 90-летие со дня рождения которого отмечается 1 февраля, стране удалось избежать гражданской войны, считает член МОК, президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.
Ельцин занимал пост главы государства с 10 июля 1991 года по 31 декабря 1999-го.
"Гражданской войны при нем не было, хотя за баррель нефти давали 10 долларов. У нас паника, когда баррель стоит 30, а тогда было в три раза меньше. Народ попал в такую ситуацию, но благодаря Ельцину удалось избежать гражданской войны. Уверен, что у нас еще напишут об этом, когда народ поймет, что творилось в то время. Есть люди, которые, не зная ситуации, ерунду несут о том времени. С такими разговаривать бесполезно", - сказал Тарпищев в интервью РИА Новости.
гражданская война история россия ссср Борис Ельцин Шамиль Тарпищев
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От редакции

Ваше мнение о первом президенте?

Аноним, 31 января 2021 14:27
"Член МОК"... Да уж, докатился бедолага, а помнится лет 30 назад с Бориской в теннис гонял.

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