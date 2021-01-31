"Ельцин спас Россию от гражданской войны": заявил накануне его 90-летия член МОК Тарпищев

Благодаря первому президенту России Борису Ельцину, 90-летие со дня рождения которого отмечается 1 февраля, стране удалось избежать гражданской войны, считает член МОК, президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.
Ельцин занимал пост главы государства с 10 июля 1991 года по 31 декабря 1999-го.
"Гражданской войны при нем не было, хотя за баррель нефти давали 10 долларов. У нас паника, когда баррель стоит 30, а тогда было в три раза меньше. Народ попал в такую ситуацию, но благодаря Ельцину удалось избежать гражданской войны. Уверен, что у нас еще напишут об этом, когда народ поймет, что творилось в то время. Есть люди, которые, не зная ситуации, ерунду несут о том времени. С такими разговаривать бесполезно", - сказал Тарпищев в интервью РИА Новости.