Гороскоп финансов на неделю с 1 по 7 февраля 2021 года для каждого знака зодиака

Чтобы у вас всё было хорошо на работе в начале февраля, а бюджет не дал течь, старайтесь следовать рекомендациям астрологов

Денежные неурядицы человеку свойственно принимать труднее всего. Чтобы у вас всё было хорошо на работе в начале февраля, а бюджет не дал течь, старайтесь следовать рекомендациям астрологов. Это поможет вам остаться на плаву.

Есть Знаки Зодиака, которым легко достаются деньги. Им стоит быть осторожнее в начале февраля, потому что поступление денежных средств может заставить их излишне расслабиться. Старайтесь не упиваться успехом слишком долго, чтобы не потерять хватку и не потерять все в следующее мгновение. Будьте осторожными, вдумчивыми и не надейтесь на волю случая в период с 1 по 7 февраля.

Овен

У Овнов наступает хоть и немного непредсказуемый, но весьма и весьма продуктивный период. Чтобы денежные и материальные желания сбывались чаще, их нужно правильно формулировать. Оказывается, в этом состоит более половины успеха. Что касается трат, то крупные вынужденные покупки лучше совершать во вторник и среду. В пятницу и субботу астрологи советуют попридержать коней. На работе возможны серьезные взлеты и падения. Не нужно вешать нос, если на горизонте покажутся проблемы и неурядицы.

Телец

Существует как минимум четыре веские причины вставать раньше по утрам. На этой неделе появится еще одна причина — так для Тельцов будет лучше с энергетической точки зрения. Венера в ударе, поэтому нельзя прохлаждаться и спать до обеда. Даже если работы нет, нужно вставать и ложиться рано, соблюдая режим. Это позволит Тельцам лучше соображать, быстрее принимать важные решения. Деньги пойдут в руки к тем, кто умеет планировать свои дела и борется со своими слабостями. Большую дыру в бюджете могут сделать развлечения.

Близнецы

Для шопинга идеально подойдет понедельник. Во вторник и среду можно тратиться, но уже более скромно. Начиная с 4 февраля лучше отложить любые расходы. Что касается заработков, то у Близнецов может начаться нехватка мотивации и энтузиазма. Лучшие финансовые талисманы для людей разных профессий помогут Близнецам сохранять продуктивность в любой день этой непростой недели. Астрологи настоятельно советуют Близнецам не отправляться в командировки.

Рак

У Раков планеты и звезды заберут часть энергии, поэтому усталость уже с понедельника может наступать быстрее обычного. Исправить это поможет техника Пранаяма для пробуждения внутренних сил. Все, кто вынужден много работать, смогут существенно повысить свою продуктивность и эффективность. Это будет очень важная неделя, поскольку Раки смогут найти новый источник дохода. Также им улыбнется удача в тяжелой работе. Они смогут найти выход из самых трудных ситуаций. Ракам стоит почаще обращаться за помощью к интуиции.

Лев

Львам нужна защита от врагов и улучшение энергетики дома. В этом плане идеальными станут обряды с солью. Недоброжелатели могут активизироваться и нанести вред их финансовому положению. Дома лучше быть в уединении или в окружении близких. Посторонних людей лучше не приглашать пока в гости, не рассказывать им о своих планах. Астрологи настоятельно не советуют даже позволять себе критику в чужой адрес, потому что это чревато большими проблемами.

Дева

Девам стоит быть осторожнее в обращении с деньгами. Нужно остерегаться шести покупок, которые приводят в дом нищету. Начать неделю желательно с уборки и наведения порядка. Это поможет создать энергетический баланс в доме и на рабочем месте. Девам нельзя унывать и думать, что всё катится в пропасть. При наличии проблем необходимо сохранять оптимизм до самого конца. Это бывает непросто, но стоит взять данную рекомендацию на вооружение. Она поможет сохранить деньги и успех.

Весы

Это будет очень непростая неделя для Весов. В первые два-три дня они окажутся во власти неопределенности. Это значит, что полезные утренние ритуалы должны стать частью жизни этих людей. Только хорошее настроение по утрам может порой зарядить нас позитивом и удачей. Весам нужно думать о хорошем, бороться за место под солнцем. Деньги любят людей, которые не разбрасываются ими направо и налево, так что покупки лучше приостановить. Основу финансового успеха будет составлять здравый смысл.

Скорпион

Скорпионы будут удачливее многих, но без помощи мантр и законов успеха двигаться вверх по финансовой и карьерной лестнице станет непросто. Нужно настроиться на нужную волну. Очень повезет тем Скорпионам, у которых в окружении есть люди-мотиваторы, которые никогда не унывают. Необходимо держаться к ним как можно ближе. Это идеальная неделя для партнерства. Совместный труд будет наиболее эффективным. Много денег удастся заработать тем Скорпионам, которые являются лидерами, начальниками.

Стрелец

На этой неделе очень важной станет энергетика оптимизма, а Стрельцам позитива не занимать. Люди данного Знака могут стать одними из самых успешных в этот период. Им будет улыбаться удача как в покупках, так и на работе. Словом, Стрельцы смогут раскрыть весь свой потенциал. Им поможет в этом мощная Венера. Звезды и планеты на стороне этих людей, но терять хватку нельзя. Расслабившись, они могут потерять нить, ведущую их к богатству и процветанию.

Козерог

Уже в первые дни нового месяца звезды помогут Козерогам активизировать их самые главные достоинства. Во многом это поможет людям данного Знака преуспеть в бизнесе и на работе. Это будет удивительное время, в которое можно успеть сделать в два раза больше обычного. Их гонорары, может, и не удвоятся, но увеличение полезного результата ожидается точно. Козерогам нельзя останавливаться на достигнутом. Нужно постоянно повышать планку и не лениться.

Водолей

Это время Водолеев. У людей данного Знака будут огромные запасы физической и эмоциональной энергии. Это значит, что удача на их стороне. Самое главное — не упустить ее. Для отдыха и релаксации неделя не подходит. Нужно искать свое назначение и новые цели, если их пока нет. Медитация «Путь судьбы» в этом плане станет просто незаменимой. Сейчас нельзя слушать советы окружающих. Интуиция поможет Водолеям преобразить свою жизнь и стать богаче в будущем. Тот путь, который они выберут сейчас, будет верным.

Рыбы

Рыбам стоит помнить, что от людей может исходить как благо, так и опасность. Астрологи и эксперты напоминают про три верных признака человека с плохой энергетикой. Такие люди могут стать причиной потери огромного количества денег. Если кто-то будет критиковать Рыб, им стоит абстрагироваться от неприятных слов. Это будет непросто сделать, но необходимо собрать свою волю в кулак и не дать токсичным людям власти над собой. Все основные покупки и развлечения лучше перенести на выходные.

Три полезных упражнения на каждый день помогут вам стать энергичнее. Это значит, что вы станете продуктивнее и будете меньше уставать. Деньги в такие периоды с небес не падают, поэтому придется работать, чтобы заработать больше. Успехов вам и финансовой стабильности.

Источник: dailyhoro.ru