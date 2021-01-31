Как забрать пенсионные накопления у ПФР? Деньги есть не у всех пенсионеров

Минтруд предлагает предоставить россиянам возможность направлять соответствующие заявления в электронном виде или через МФЦ

Сейчас право на страховую и накопительную часть пенсии предоставляют после того, как человек передал документы в Пенсионный фонд лично или по почте. Министерство труда и социальной защиты предложило разрешить подачу заявления о единовременной выплате пенсионных накоплений через электронный кабинет на сайте ПФР или через многофункциональные центры. Такой проект постановления Минтруд направил на согласование в заинтересованные федеральные органы, сообщил ТАСС.

У пожилых людей есть право выбора

В 2011 году вступил в силу закон, согласно которому получить пенсионные накопления можно тремя способами: как накопительную пенсию, как срочную или единовременную пенсионную выплату. В первом случае будет выплачиваться определённая сумма ежемесячно и пожизненно, в виде части трудовой пенсии. Пенсионный капитал поделят на ожидаемый период выплат. В 2021 году это 22 года, или 264 месяца.

Во втором случае можно оформить выплаты равными частями ежемесячно в течение определённого срока, но не менее чем на 10 лет. Выбрать такой порядок могут только те, кто участвует в Программе софинансирования накоплений — лично, через работодателя или за счёт взносов государства. Также на срочные выплаты имеют право граждане, направившие на формирование пенсии часть материнского капитала. При этом в случае смерти застрахованного лица остаток средств могут получить его правопреемники.

Разрешается также забрать все пенсионные накопления сразу, в виде единовременной выплаты. Но выбрать такой вариант могут только люди, не получившие право на страховую пенсию по старости из-за недостаточного страхового стажа, и имеющие право на пенсию по инвалидности или по потере кормильца. Также единовременную выплату разрешили оформить россиянам, размер накопительной части которых не превышает 5% в сравнении со страховой пенсией по старости.

Порядок получения средств могут упростить

Чтобы получить накопления одним из указанных способов, следует подать заявление в территориальное отделение ПФР или офис негосударственного пенсионного фонда (НПФ), предоставить паспорт и СНИЛС, а также справку о праве на страховую пенсию. Если сам гражданин не может прийти и написать заявление, за него это сделает доверенное лицо. Затем сотрудники фонда проверят документы и вынесут решение о возможности выплаты денег. Если это единовременная сумма, то в течение двух месяцев после обращения гражданина её перечислят на счёт или доставят наличными.

Минтруд в проекте постановления предлагает дать людям право оформлять единовременную выплату пенсионных накоплений через личный кабинет на сайте Фонда пенсионного страхования или через МФЦ. Эта инициатива касается только средств, которые хранятся в ПФР. Но в Минтруде заявили, что также рассматривают предложение Ассоциации негосударственных пенсионных фондов предоставить возможность оформления документов в МФЦ тем россиянам, чьи накопления находятся в НПФ.

В Парламенте поддержали идею Минтруда

В Госдуме и в Совете Федерации одобряют инициативу Минтруда. По словам зампреда Комитета Совфеда по социальной политике Елены Бибиковой, в 2020 году в связи с пандемией различные ведомства начали по максимуму переходить на взаимодействие с гражданами через Интернет. «Я считаю, что предложение кабмина по оформлению единовременных выплат пенсионных накоплений через электронный кабинет или МФЦ совершенно своевременно, — сказала сенатор «Парламентской газете». — Как правило, за разовой выплатой обращается более молодое поколение, люди, которые умеют пользоваться Интернетом, имеют личные кабинеты на сайте ПФР».

Елена Бибикова не исключает, что в будущем электронное оформление пенсионных накоплений могут распространить на все три варианта выплат, и возможно даже на пенсии по старости в целом. «Полагаю, что с развитием цифровых технологий все обращения по оформлению пенсий могут перевести в цифровой формат», — отметила Елена Бибикова.

Сейчас многие россияне получают накопительную пенсию в виде единовременной выплаты, в том числе потому что долгое время она была заморожена, сообщил глава Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов, замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов. «Я всегда поддерживаю любые решения, связанные с упрощением реализации тех или иных прав наших граждан, и выступаю за дебюрократизацию любых процедур», — подчеркнул парламентарий.

Справка

Что такое пенсионные накопления?

Пенсионные накопления — это средства, зафиксированные на индивидуальном лицевом счёте участника системы обязательного пенсионного страхования. Они включают в себя:

страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии, перечисленные работодателем;

сумму уплаченных гражданами дополнительных страховых взносов в рамках Программы государственного софинансирования пенсий;

средства материнского капитала, направленные на формирование пенсионных накоплений;

доход от инвестирования этих накоплений.

На сайте ПФР указано, что пенсионные накопления имеются у граждан, родившихся начиная с 1967 года, которые являются участниками системы обязательного пенсионного страхования, и работали в любой период после 2001 года. Также речь идёт о мужчинах 1953-1966 года рождения и женщинах 1957-1966 года рождения, в пользу которых в период с 2002 по 2004 годы работодатель уплачивал страховые пенсионные взносы. Кроме того, накопительная часть выплат по старости имеется у участников программы государственного софинансирования пенсий, и у мам, направивших часть средств материнского капитала на формирование своих пенсионных накоплений.