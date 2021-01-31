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1000 протестующих собрала незаконная акция в Новосибирске 31 января

12:34 31.01.2021 Фото: tayga.info
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Акция началась спонтанно с шествия вдоль улицы Державина из-за перекрытого Красного проспекта.

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Началась акция в поддержку Навального в Новосибирске

Акции в поддержку политика Алексея Навального проходят в городах России 31 января, в том числе в Сибири. Шествия анонсированы в Новосибирске, Красноярске, Омске, Иркутске, Кемерове, Новокузнецке, Томске, Улан-Удэ, Чите, Горно-Алтайске, Барнауле, Бийске, Абакане и других городах. Нигде власти не согласовали митинги и шествия.

В Новосибирске на акции уже больше 1 тыс. человек. Люди идут по обеим сторонам улицы Державина. Их сопровождает ГИБДД. Полиция перекрыла Красный проспект в районе улицы Державина. Шествие повернуло на улицу Советская. Корреспондент Тайги.инфо отметил, что акция началась спонтанно с шествия.

митинги незаконная акция
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Моё мнение Комментарий Поделиться
ну вот, 31 января 2021 12:53
жертвы политических репрессий собрались.
еще будет разоблачение культа путина.. и наверно завывалы о крававомс тиране.
по традиции завывалами будут детки силовиков... и особы приближеные так сказать.
напишут чегонебудь типо архепулаг фигак.или путинский барак и будут втирать..
нищим потомкам этих протестантов.. что вот они то самые пострадавшие... от тирана.
как качинский угнетеный на киностудии польскими режисерами.
Аноним, 31 января 2021 13:42
Время покажет кто был прав.
Гость, 31 января 2021 12:55
Вот это "думающие люди со светлыми лицами"? А-а-а-а...
Аноним, 31 января 2021 13:35
Да это" думающие люди со светлыми лицами"!

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