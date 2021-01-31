1000 протестующих собрала незаконная акция в Новосибирске 31 января

Началась акция в поддержку Навального в Новосибирске

Акции в поддержку политика Алексея Навального проходят в городах России 31 января, в том числе в Сибири. Шествия анонсированы в Новосибирске, Красноярске, Омске, Иркутске, Кемерове, Новокузнецке, Томске, Улан-Удэ, Чите, Горно-Алтайске, Барнауле, Бийске, Абакане и других городах. Нигде власти не согласовали митинги и шествия.

В Новосибирске на акции уже больше 1 тыс. человек. Люди идут по обеим сторонам улицы Державина. Их сопровождает ГИБДД. Полиция перекрыла Красный проспект в районе улицы Державина. Шествие повернуло на улицу Советская. Корреспондент Тайги.инфо отметил, что акция началась спонтанно с шествия.