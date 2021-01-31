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"Дворец Путина" в Геленджике строят рабочие с Алтая. Смотрите видео

13:26 31.01.2021 Фото: Кадр из видео
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Строители немногословны и шутки про шест с кальянами смешными не считают. Один из молодых людей сказал, что они приехали сюда "денег заработать".

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Алтайский рабочий на главной стройке страны

Телеканал «Россия 1» показал сюжет о «дворце Путина», в котором говорится, что этот особняк под Геленджиком является недостроенным апарт-отелем. Как утверждается в репортаже, здесь строят «очень дорогой отель для состоятельных людей», который, по словам застройщиков, будет напоминать роскошный сочинский бутик-отель «Родина».

Для жителей республики Алтай сюжет может показаться любопытным в связи с тем, что строителями на объекте, как утверждают авторы передачи, работают молодые алтайцы. Они немногословны и шутки про шест с кальянами смешными не считают. Один из молодых людей сказал, что они приехали сюда «денег заработать», говорится в телесюжете.

Как сообщалось ранее, стал известен истинный владелец "дворца Путина". Так назвали здание в расследовании ФБК (признан иноагентом) Навального.

 дворец алтайские рабочие геленджик стройка
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