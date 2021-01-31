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Главная молитва преподобному Макарию Великому, Египетскому в день памяти 1 февраля 2021 года

23:30 31.01.2021 Фото: ermogen.ru
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Когда преподобный Макарий достиг 40 лет, он был посвящен в сан иеромонаха и получил великий дар исцеления: разрушая диавольские козни, он исцелил околдованную молодую женщину, помазанием елея излечил от проказы девушку.

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Преподобный Макарий Великий, Египетский, чудотворец
Сюжет: Православные обряды
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Главная молитва преподобному Макарию Великому, Египетскому в день памяти 1 февраля 2021 годаВажные приметы в Афанасьев день 31 января 2021 года. Как определить погоду на весну сегодня?Ещё 741 новостей

Преподобному Макарию Великому, Египетскому.

Тропарь, глас 1-й:

Пустынный житель, и во плоти Ангел, и чудотворец явился еси, Богоносне отче наш Макарие: постом, бдением, молитвою Небесныя дарования приим, исцеляеши недужныя и души верою приходящих ти. Слава Давшему тебе крепость, слава Венчавшему тя, слава Действующему тобою всем исцеления.

Кондак, глас 1-й:

Блаженную жизнь скончав в житии с мученическими лики, в земли кротких достойно водворишися, богоносне Макарие, и пустыню, якоже град, населив, благодать приял еси от Бога чудес, темже тя почитаем.

Молитва:

О, преподобне отче Макарие! Молим тя мы, недостойные, испроси предстательством твоим у Всемилостиваго Бога нашего нам здравие душевное и телесное, тихое и богоугодное житие и добрый ответ на Страшнем Суде Христове. Угаси молитвами твоими разжжены стрелы диавольския, да не прекоснется нам злоба греховная, да благочестно скончавше временное житие, сподобимся наследовати Царствие Небесное и купно с тобою славити Отца и Сына и Святаго Духа во веки веков. Аминь.

Источник: molitvoslov.com

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