Главная молитва преподобному Макарию Великому, Египетскому в день памяти 1 февраля 2021 года

Преподобному Макарию Великому, Египетскому.
Тропарь, глас 1-й:
Пустынный житель, и во плоти Ангел, и чудотворец явился еси, Богоносне отче наш Макарие: постом, бдением, молитвою Небесныя дарования приим, исцеляеши недужныя и души верою приходящих ти. Слава Давшему тебе крепость, слава Венчавшему тя, слава Действующему тобою всем исцеления.
Кондак, глас 1-й:
Блаженную жизнь скончав в житии с мученическими лики, в земли кротких достойно водворишися, богоносне Макарие, и пустыню, якоже град, населив, благодать приял еси от Бога чудес, темже тя почитаем.
Молитва:
О, преподобне отче Макарие! Молим тя мы, недостойные, испроси предстательством твоим у Всемилостиваго Бога нашего нам здравие душевное и телесное, тихое и богоугодное житие и добрый ответ на Страшнем Суде Христове. Угаси молитвами твоими разжжены стрелы диавольския, да не прекоснется нам злоба греховная, да благочестно скончавше временное житие, сподобимся наследовати Царствие Небесное и купно с тобою славити Отца и Сына и Святаго Духа во веки веков. Аминь.
Источник: molitvoslov.com