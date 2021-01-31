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Валерий Сюткин: Сын появился с помощью ЭКО

22:30 31.01.2021 Фото: wikimedia.org
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Валерий Сюткин — четырежды отец.

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Валерий Сюткин признался, что его младший сын появился на свет с помощью ЭКО
Сюжет: Зачатие. Беременность. Роды
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Валерий Сюткин: Сын появился с помощью ЭКО7 страшных последствий ЭКОЕщё 78 новостей

Артист и его супруга в прошлом году стали родителями.

Валерий Сюткин  и его супруга стали родителями в прошлом году. Певец признался,  что его сынок появился на свет с помощью процедуры ЭКО. Хотя изначально сообщали, что все произошло естественным путем.

Мы не скрываем, что родили с помощью ЭКО. - Валерий Сюткин

Прибегнуть к процедуре ЭКО пару вынудили две неудачные беременности, которые стали огромным стрессом для жены. К новой беременности пара готовилась на протяжении долгих 3 лет, но все не зря, ведь теперь у счастливых родителей есть сыночек.

Валерий Сюткин очень хотел присутствовать  на родах, но документы в регистратуре оформляли так долго, что жена успела сама родить малыша.

Слава Богу, медсестры сняли для меня видео с первыми секундами-минутами жизни малыша», — рассказал певец в интервью.

Валерий признается, что для него очень важно проводить с сыном больше времени, ведь когда родились старшие дети, он не мог позволить себе этого из-за постоянных выступлений.

Источник: deti.mail.ru

артист звездные дети роды супруга сын эко Валерий Сюткин
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