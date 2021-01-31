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На прививку от коронавируса записались почти 500 тыс. человек в Москве

13:38 31.01.2021 Фото: pixabay.com
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По словам мэра Собянина 300 тыс. москвичей уже приняли участие в вакцинации.

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Такие темпы позволили постепенно снимать некоторые ограничения
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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В Москве прививку от коронавируса сделали больше 300 тыс. человек, сообщил мэр Сергей Собянин. По его словам, на вакцинацию записалось почти полмиллиона человек.

«На сегодняшний день записалось около полумиллиона человек, больше 300 тыс. привилось уже»,— сказал градоначальник в эфире «России 1».

Ранее Собянин сообщал, что больше половины москвичей уже переболели COVID-19. На этой неделе мэр отменил обязательную «удаленку» для 30% сотрудников компаний и снял ограничения на работу общепита ночью.

записались коронавирус москва прививка Сергей Собянин
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