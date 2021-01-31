"Я горжусь тем, что я бердчанин": бойфренд Риты Дакоты родом из Бердска рассказал о жизни в Сибири

Федор Белогай (слева) в компании своих бердских друзей

Новосибирец наглядно показал, как изменился с момента переезда из Бердска

С тех пор многое изменилось. Белогай увлекся йогой и другими духовными практиками и говорит, что ощущает радость от своего отражения и самочувствия.

— Сегодня я снимаюсь для топовых журналов, и у меня ноль проблем с самооценкой. Мне предлагают сниматься топовые фотографы со всего мира.

Помимо съемок, Белогай активно занимается саморазвитием

— Я горжусь тем, что я бердчанин, никогда этого не скрывал. Я всегда топлю за свой город, всегда топлю за Сибирь. Я свои квесты там уже прошел, все свои дела перезакрыл, и поэтому это место меня легко отпустило и даже много с собой дало ништяков, бонусов. И поэтому я так себя легко чувствую в путешествиях, потому что связь с этим местом никогда не терял. Может, кому-то может показаться, что я гоню на родное место, — нет, это не так.

Белогай, который проводит много времени на Бали, обеспокоен загрязнением местной природы. Клипмейкер даже записал видеообращение с призывом к балийцам ответственно относиться к процессу утилизации мусора.