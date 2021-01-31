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"Я горжусь тем, что я бердчанин": бойфренд Риты Дакоты родом из Бердска рассказал о жизни в Сибири

16:20 31.01.2021 Фото: Инстаграм Федора/easyg.guy
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30-летний Федор Белогай, который уже год встречается с исполнительницей, родом из Бердска. Он часто говорит об этом в интервью. А недавно показал, каким он был до переезда в Москву.

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Сибиряк стал бойфрендом Риты Дакоты в конце 2019 года. Предыдущий брак с коллегой Владом Соколовским, от которого у певицы есть 3-летняя дочь Мия, продлился с 2015 по 2019 год

30-летний Федор Белогай, который уже год встречается с исполнительницей Ритой Дакотой, родом из Бердска. Он часто говорит об этом в интервью, а недавно вовсе решился на серию инстаграм-сторис, в которых рассказал, как сильно изменился после переезда из сибирского города в Москву и в дальнейших путешествиях по миру, включая Лос-Анджелес и азиатские страны.

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Публикация от Fedor Beloguy (@easyg.guy)

Федор поведал, с чего начинал в родном Бердске:

— История начинается лет десять назад в маленьком сибирском городке, в котором я родился и вырос. Я был максимально далек от того, что происходит со мной сейчас. Я просто плыл по течению, и меня довольно сильно мотало. Я пил, курил, много тусовался. Общался непонятно с кем, ел как не в себя — всё подряд — и в общем-то в целом ничем не отличался от людей, которые меня окружали. У меня не было никаких идей, не было мысли, чем мне заниматься завтра. Я был сфокусирован на том, где достать вещи, как купить тачку, и в общем другие банальные бытовые вопросы занимали мою голову. Вечером нажраться или накуриться с пацанами. Утром умирать. От похмелья и чувства вины. Ну и ощущения собственной никчемности. От этого — злость и желание сгонять еще за парой бутылок. И так каждый день. Бухать и дуть — было моим единственным развлечением в то время.

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Федор Белогай (слева) в компании своих бердских друзей
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Новосибирец наглядно показал, как изменился с момента переезда из Бердска

С тех пор многое изменилось. Белогай увлекся йогой и другими духовными практиками и говорит, что ощущает радость от своего отражения и самочувствия.

— Сегодня я снимаюсь для топовых журналов, и у меня ноль проблем с самооценкой. Мне предлагают сниматься топовые фотографы со всего мира.

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Помимо съемок, Белогай активно занимается саморазвитием

— Я горжусь тем, что я бердчанин, никогда этого не скрывал. Я всегда топлю за свой город, всегда топлю за Сибирь. Я свои квесты там уже прошел, все свои дела перезакрыл, и поэтому это место меня легко отпустило и даже много с собой дало ништяков, бонусов. И поэтому я так себя легко чувствую в путешествиях, потому что связь с этим местом никогда не терял. Может, кому-то может показаться, что я гоню на родное место, — нет, это не так.

Белогай, который проводит много времени на Бали, обеспокоен загрязнением местной природы. Клипмейкер даже записал видеообращение с призывом к балийцам ответственно относиться к процессу утилизации мусора.

бердчанин духовные практики изменился переезд в Москву Федор Белогай Рита Дакота
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