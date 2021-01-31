"Я горжусь тем, что я бердчанин": бойфренд Риты Дакоты родом из Бердска рассказал о жизни в Сибири

30-летний Федор Белогай, который уже год встречается с исполнительницей Ритой Дакотой, родом из Бердска. Он часто говорит об этом в интервью, а недавно вовсе решился на серию инстаграм-сторис, в которых рассказал, как сильно изменился после переезда из сибирского города в Москву и в дальнейших путешествиях по миру, включая Лос-Анджелес и азиатские страны.
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Федор поведал, с чего начинал в родном Бердске:
— История начинается лет десять назад в маленьком сибирском городке, в котором я родился и вырос. Я был максимально далек от того, что происходит со мной сейчас. Я просто плыл по течению, и меня довольно сильно мотало. Я пил, курил, много тусовался. Общался непонятно с кем, ел как не в себя — всё подряд — и в общем-то в целом ничем не отличался от людей, которые меня окружали. У меня не было никаких идей, не было мысли, чем мне заниматься завтра. Я был сфокусирован на том, где достать вещи, как купить тачку, и в общем другие банальные бытовые вопросы занимали мою голову. Вечером нажраться или накуриться с пацанами. Утром умирать. От похмелья и чувства вины. Ну и ощущения собственной никчемности. От этого — злость и желание сгонять еще за парой бутылок. И так каждый день. Бухать и дуть — было моим единственным развлечением в то время.
С тех пор многое изменилось. Белогай увлекся йогой и другими духовными практиками и говорит, что ощущает радость от своего отражения и самочувствия.
— Сегодня я снимаюсь для топовых журналов, и у меня ноль проблем с самооценкой. Мне предлагают сниматься топовые фотографы со всего мира.
— Я горжусь тем, что я бердчанин, никогда этого не скрывал. Я всегда топлю за свой город, всегда топлю за Сибирь. Я свои квесты там уже прошел, все свои дела перезакрыл, и поэтому это место меня легко отпустило и даже много с собой дало ништяков, бонусов. И поэтому я так себя легко чувствую в путешествиях, потому что связь с этим местом никогда не терял. Может, кому-то может показаться, что я гоню на родное место, — нет, это не так.
Белогай, который проводит много времени на Бали, обеспокоен загрязнением местной природы. Клипмейкер даже записал видеообращение с призывом к балийцам ответственно относиться к процессу утилизации мусора.