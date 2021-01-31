Как избежать неприятных сюрпризов ретроградного Меркурия в феврале 2021 года

В ретроградном положении Меркурий способствует срыву сделок и планов, замедляет деловую активность и служит источником неприятностей для тех, кто спешит и не отдает себе отчета в действиях.

Меркурий разворачивается в ретроградное движение с 30 января

Звезды и планеты оказывают сильное влияние, и порой оно меняет жизнь не в лучшую сторону. Обезопасить себя в период ретроградного движения Меркурия получится, если заранее познакомиться с советами астрологов.

Меркурий разворачивается в ретроградное движение с 30 января, и вплоть до 21 февраля его энергетика будет замедлять активность и становиться препятствием для новых начинаний. Эксперты рекомендуют узнать о том, как обезопасить себя и близких от неприятных сюрпризов в этот длительный период.

На какие аспекты жизни влияет энергетика ретроградного Меркурия

Энергетика Меркурия отвечает за мышление, коммуникации и планы. Планета помогает налаживать связи, воплощать в жизнь смелые идеи, заниматься сбором информации, получать новые знания и преодолевать трудности. В обратном положении, когда планета начинает ретроградное движение, процессы замедляются, и многие чувствуют некоторую скованность. В такие периоды важно помнить о том, какие дела не принесут пользы и могут стать причиной ненужных проблем.

В ретроградном положении Меркурий способствует срыву сделок и планов, замедляет деловую активность и служит источником неприятностей для тех, кто спешит и не отдает себе отчета в действиях.

С 30 января по 21 февраля астрологи рекомендуют отказаться от подписания договоров и не проводить сделок, особенно если они начаты в ретроградный период. Тем, кто не может замедлить ход событий, важно проверять каждую мелочь, чтобы избежать неприятностей.

Влияние ретро Меркурия распространяется и на принятие важных решений. В этот период важно отдавать себе отчет в том, что дела могут встать на паузу, и их невозможно будет завершить до тех пор, пока планета не вернется в прямое положение.

Финансовая сторона жизни также напрямую зависит от влияния Меркурия, и во время его ретроградного движения все астрологи рекомендуют умерить пыл, отказаться от спонтанных трат и сократить финансовую активность до минимума, чтобы не лишиться накоплений.

Новые начинания в любой сфере жизни могут стать причиной провалов, неудач и даже серьезных проблем, а значит, принимать ответственные решения лучше всего либо до периода ретроградности, либо через несколько дней после завершения этого периода.

Как обезопасить себя в период с 30 января по 21 февраля 2021 года

Ретроградное движение Меркурия не стоит воспринимать негативно. Несмотря на то, что определенные дела выполнить невозможно, можно уделить внимание текущим обязанностям, завершить ранее отложенные дела, продолжить ту работу, что уже знакома, проработать ошибки. В этот период важно обезопасить себя и близких, запомнив простые рекомендации астрологов.

1. Не поддаваться соблазну и не совершать рискованные и необдуманные шаги в любой сфере жизни.

2. По возможности отказаться от займов и кредитов, не давать в долг, не подписывать серьезных документов и не доверять малознакомым людям.

3. Повременить с длительными путешествиями, особенно если нужно приобретать билеты в период ретроградного движения планеты.

4. Отказаться от выяснения отношений, чтобы эмоциональные порывы не стали причиной разрыва. Отменить содеянное вряд ли получится. По этой же причине не стоит торопиться с признаниями в любви, инициировать бракоразводные процессы или проводить свадьбы. Предложения руки и сердца могут поступать, однако торопиться с датой нет смысла.

5. Ретроградный Меркурий не лучшим образом влияет на здоровье, поэтому астрологи рекомендуют не проводить операций, если их можно отложить, не изменять внешность, прибегая к косметическим травмооопасным процедурам. Делать татуировки, пирсинг, подтяжки, уколы красоты с 30 января по 21 февраля не нужно.

6. Ретроградный Меркурий влияет на работу любой техники, и в период его ретроградного движения стоит отказаться от покупок. Блендеры, телефоны, компьютеры и иные сложные механизмы, уже имеющиеся в доме, могут сбоить, но торопиться их менять не стоит. После завершения ретроградного движения многая техника вновь будет служить верой и правдой. В том случае, если покупка нового необходима, стоит обратить внимание на недорогие модели, чтобы в марте приобрести качественные вещи без опасений, что они будут ненадлежащего качества.

Влияние ретроградного Меркурия не будет вызывать опасений, если провести весь период в спокойной обстановке, быть внимательными и готовыми к тому, что не все дела будут идти по размеренному сценарию. Неожиданности возможны, и их будет проще преодолеть, если настроиться на привлечение позитивных мыслей и верить в то, что такое положение дел временно.

Источник: dailyhoro.ru