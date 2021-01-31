Завершилась задержанием 22 человек незаконная акция в поддержку Навального 31 января в Новосибирске

К 15.00 воскресенья, 31 декабря, протестующий в центре Новосибирска еще не разошлись, рассказали "Курьер. Среда. Бердск" очевидцы. Толпы людей находятся в Первомайском сквере и возле оперного театра. Весь центр города оцеплен силовиками и автозаками.
В Новосибирске закрыт проход на станцию метро "Площадь Ленина". Перекрыты и тротуары.
Из Первомайского сквере в Новосибирске постепенно уходят люди. Омоновцы уже выстроились в двойную цепь. Начали оттеснять от фонтана. Завершается новосибирская акция протеста в столице Сибири. На шествии в поддержку Навального в городе собрались, по оценкам Тайги.инфо, 5-6 тыс. человек. Штаб Навального заявил о 10 тыс.
Тайга.инфо насчитала 30 задержанных в Новосибирске, которых погрузили в автозак.
По данным ОВД-инфо, на 15.00 (новосибирское время) с начала протестных акций по всей России задержали 269 человек.
96 Владивосток
44 Красноярск
23 Новокузнецк
22 Новосибирск
21 Иркутск
9 Хабаровск
Информация постоянно обновляется. Час назад задержанных было 145 по всей стране, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".