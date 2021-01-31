31.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Завершилась задержанием 22 человек незаконная акция в поддержку Навального 31 января в Новосибирске

15:01 31.01.2021 Фото: Курьер. Среда. Бердск
1

Протестующие уходят из Первомайского сквера и от оперного театра. Но правоохранители не спешат снимать оцепление. В центре города сплошной стеной стоят силовики и автозаки. Смотрите фото.

% name% title
У новосибирского оперного театра

К 15.00 воскресенья, 31 декабря, протестующий в центре Новосибирска еще не разошлись, рассказали "Курьер. Среда. Бердск" очевидцы. Толпы людей находятся в Первомайском сквере и возле оперного театра. Весь центр города оцеплен силовиками и автозаками.

В Новосибирске закрыт проход на станцию метро "Площадь Ленина". Перекрыты и тротуары.

Из Первомайского сквере в Новосибирске постепенно уходят люди. Омоновцы уже выстроились в двойную цепь. Начали оттеснять от фонтана. Завершается новосибирская акция протеста в столице Сибири. На шествии в поддержку Навального в городе собрались, по оценкам Тайги.инфо, 5-6 тыс. человек. Штаб Навального заявил о 10 тыс.

Тайга.инфо насчитала  30 задержанных в Новосибирске, которых погрузили в автозак.

По данным ОВД-инфо, на 15.00 (новосибирское время) с начала протестных акций по всей России задержали 269 человек.

96 Владивосток
44 Красноярск
23 Новокузнецк
22 Новосибирск
21 Иркутск
9 Хабаровск

Информация постоянно обновляется. Час назад задержанных было 145 по всей стране, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

% name% title
Новосибирск. 31 января 2021
% name% title
Новосибирск. 31 января 2021
% name% title
Новосибирск. 31 января 2021

% name% title
Новосибирск. 31 января 2021

% name% title
Новосибирск. 31 января 2021
акция протеста задержание незаконная силовик центр города
Мнение читателей
0
1
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Чего добились протестующие?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Как необычно отпраздновать День влюбленных в 2021 году? 6 интересных способов
15:20 31-01-2021
Как необычно отпраздновать День влюбленных в 2021 году? 6 интересных способов
Завершилась задержанием 22 человек незаконная акция в поддержку Навального 31 января в Новосибирске
15:01 31-01-2021
Завершилась задержанием 22 человек незаконная акция в поддержку Навального 31 января в Новосибирске
Перекись водорода для рассады: как применять?
14:50 31-01-2021
Перекись водорода для рассады: как применять?
Задержали убийц футболиста "Иртыша" Егора Дробыша бойцы Росгвардии
14:49 31-01-2021
Задержали убийц футболиста
Найдите у себя коронавирус, высунув язык, советуют ученые 1
14:31 31-01-2021
Найдите у себя коронавирус, высунув язык, советуют ученые
Число задержанных на незаконных акциях за Навального выросло до 145 по всей России 31 января
14:10 31-01-2021
Число задержанных на незаконных акциях за Навального выросло до 145 по всей России 31 января
Тревожные признаки преддиабета: Сухость во рту, медленно заживающие раны, лишний вес
14:00 31-01-2021
Тревожные признаки преддиабета: Сухость во рту, медленно заживающие раны, лишний вес
"Ельцин спас Россию от гражданской войны": заявил накануне его 90-летия член МОК Тарпищев 5
14:00 31-01-2021
На прививку от коронавируса записались почти 500 тыс. человек в Москве
13:38 31-01-2021
На прививку от коронавируса записались почти 500 тыс. человек в Москве
Точный любовный гороскоп на первую неделю февраля 2021 года года для каждого знака индивидуально
13:30 31-01-2021
Точный любовный гороскоп на первую неделю февраля 2021 года года для каждого знака индивидуально