Завершилась задержанием 22 человек незаконная акция в поддержку Навального 31 января в Новосибирске

Протестующие уходят из Первомайского сквера и от оперного театра. Но правоохранители не спешат снимать оцепление. В центре города сплошной стеной стоят силовики и автозаки. Смотрите фото.

У новосибирского оперного театра

К 15.00 воскресенья, 31 декабря, протестующий в центре Новосибирска еще не разошлись, рассказали "Курьер. Среда. Бердск" очевидцы. Толпы людей находятся в Первомайском сквере и возле оперного театра. Весь центр города оцеплен силовиками и автозаками.

В Новосибирске закрыт проход на станцию метро "Площадь Ленина". Перекрыты и тротуары.

Из Первомайского сквере в Новосибирске постепенно уходят люди. Омоновцы уже выстроились в двойную цепь. Начали оттеснять от фонтана. Завершается новосибирская акция протеста в столице Сибири. На шествии в поддержку Навального в городе собрались, по оценкам Тайги.инфо, 5-6 тыс. человек. Штаб Навального заявил о 10 тыс.

Тайга.инфо насчитала 30 задержанных в Новосибирске, которых погрузили в автозак.

По данным ОВД-инфо, на 15.00 (новосибирское время) с начала протестных акций по всей России задержали 269 человек.

96 Владивосток

44 Красноярск

23 Новокузнецк

22 Новосибирск

21 Иркутск

9 Хабаровск

Информация постоянно обновляется. Час назад задержанных было 145 по всей стране, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

Новосибирск. 31 января 2021

Новосибирск. 31 января 2021

Новосибирск. 31 января 2021

Новосибирск. 31 января 2021