Мирослава Карпович подстриглась под мальчика

Актриса в прежнем образе

Популярная российская актриса Мирослава Карпович получила широкую известность после выхода в свет сериала "Папины дочки". Сейчас Мире 34, она продолжает играть в театре, а еще ведет собственный Instagram-блог, где делится с поклонниками новыми снимками.

Так, в четверг, 28 января, Мирослава опубликовала фото, на котором позирует в белом худи, джинсах, дубленке и кроссовках. Волосы актрисы коротко подстрижены и окрашены в блондинистый цвет.

"Косы сбрила", - написала в подписи к снимку Карпович.

Ранее Карпович поделилась снимком, где запечатлена в коротком платье.

В комментариях к фото поклонники Миры отметили худобу девушки: "Зачем корсет? Ты и так тростиночка", "Мира, вы как феечка", "Это анорексией называется?", "Мирослава, Вы хоть кушаете?", "Как балеринка".

Источник: stars.clutch.net.ua