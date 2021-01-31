31.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Красота / Общество

Мирослава Карпович подстриглась под мальчика

21:00 31.01.2021 Фото: Инстаграм
1 0

"Косы сбрила", - написала в подписи к снимку Карпович.

% name% title
Актриса в прежнем образе

Популярная российская актриса Мирослава Карпович получила широкую известность после выхода в свет сериала "Папины дочки". Сейчас Мире 34, она продолжает играть в театре, а еще ведет собственный Instagram-блог, где делится с поклонниками новыми снимками.

Так, в четверг, 28 января, Мирослава опубликовала фото, на котором позирует в белом худи, джинсах, дубленке и кроссовках. Волосы актрисы коротко подстрижены и окрашены в блондинистый цвет.

"Косы сбрила", - написала в подписи к снимку Карпович.

% name% title

Ранее Карпович поделилась снимком, где запечатлена в коротком платье.

% name% title

В комментариях к фото поклонники Миры отметили худобу девушки: "Зачем корсет? Ты и так тростиночка", "Мира, вы как феечка", "Это анорексией называется?", "Мирослава, Вы хоть кушаете?", "Как балеринка".

Источник: stars.clutch.net.ua

актриса боб короткая стрижка короткие волосы папины дочки прическа Мирослава Карпович
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Удачная смена образа?

Аноним, 31 января 2021 21:12
Да по мне она пусть хоть к верху задом спит.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

3243 протестующих задержала Росгвардия 31 января на незаконных акциях в поддержку арестованного Алексея Навального. Списки 1
21:00 31-01-2021
3243 протестующих задержала Росгвардия 31 января на незаконных акциях в поддержку арестованного Алексея Навального. Списки
Мирослава Карпович подстриглась под мальчика 1
21:00 31-01-2021
Мирослава Карпович подстриглась под мальчика
Тиктокер Даня Милохин заявил, что ему осталось жить 4 года 4
20:47 31-01-2021
Тиктокер Даня Милохин заявил, что ему осталось жить 4 года
Давосская речь Путина: это попытка докричаться до здравого смысла политиков, заявил Песков 1
20:37 31-01-2021
Давосская речь Путина: это попытка докричаться до здравого смысла политиков, заявил Песков
С Первым днем февраля 2021 классные поздравления для друзей и близких
20:30 31-01-2021
С Первым днем февраля 2021 классные поздравления для друзей и близких
Слезоточивый газ против протестующих применила полиция на незаконном шествии в Санкт-Петербурге 5
20:28 31-01-2021
Слезоточивый газ против протестующих применила полиция на незаконном шествии в Санкт-Петербурге
Тираж 428 Русского лото: 700 млн рублей и 10 квартир в розыгрыше 6 февраля 2021 1
20:04 31-01-2021
Тираж 428 Русского лото: 700 млн рублей и 10 квартир в розыгрыше 6 февраля 2021
Как избежать неприятных сюрпризов ретроградного Меркурия в феврале 2021 года
20:00 31-01-2021
Как избежать неприятных сюрпризов ретроградного Меркурия в феврале 2021 года
Тираж 284 Русского лото: суперприз 20 млн рублей 6 февраля
19:56 31-01-2021
Тираж 284 Русского лото: суперприз 20 млн рублей 6 февраля
57-летняя Лолита Милявская похудела до неузнаваемости и сделала боб кар 1
19:30 31-01-2021
57-летняя Лолита Милявская похудела до неузнаваемости и сделала боб кар