31.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Красота / Общество

57-летняя Лолита Милявская похудела до неузнаваемости и сделала боб кар

19:30 31.01.2021 Фото: stars.clutch.net.ua
0

Сама Лолита признается - худела намеренно, но не прибегала к услугам хирургов.

% name% title
Певица Лолита Милявская удивляет переменами во внешности

Популярная российская певица Лолита Милявская получила известность в кабаре-дуэте "Академия", где пела вместе с бывшим мужем Александром Цекало. Смелость в нарядах и эпатажное поведение - отличительная черта Лолиты, за которую ее так любят поклонники.

Однако недавно Лолита опубликовала в Instagram видео, на котором запечатлена в платье нежно-голубо цвета со спущенными рукавами. Образ певица дополнила стильной короткой стрижкой и эффектным макияжем.

% name% title

"Вы выглядите потрясающе", "Лолита, очень классно одета! Вам идет", "Какая классная", "Прекрасно выглядите", "Я всегда говорю, что женщина после развода только хорошеет", "Стройняшечка", "О Боже, какая красивая!!", - комментируют внешность Милявской ее поклонники.

За последний год Милявская заметно похудела, это отмечают и ее поклонники. Однако сама Лолита признается - худела намеренно, но не прибегала к услугам хирургов. В частности, на своей странице в соцсети Милявская прокомментировала слух об операции по уменьшению объемов желудка. Как выяснилось, залогом быстрого и здорового похудения стала помощь эндокринолога.

"Очень люблю, когда «известные» пластические хЕрурги, ставят диагнозы по фото или рассуждают об операциях, в том числе и на моем теле) Сейчас еще раз повторю для тех, кому интересно - похудела за год благодаря эндокринологу Марии Ткачевой! Операции по сокращению желудка не делала) И рекламировать эти процедуры за мой счет не нужно", - пишет Милявская в Instagram.

% name% title

 Источник: stars.clutch.net.ua
боб каре каре певица платье похудела стрижка фигура Лолита Милявская
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Не растеряла былой шарм?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Тираж 428 Русского лото: 700 млн рублей и 10 квартир в розыгрыше 6 февраля 2021
20:04 31-01-2021
Тираж 428 Русского лото: 700 млн рублей и 10 квартир в розыгрыше 6 февраля 2021
Как избежать неприятных сюрпризов ретроградного Меркурия в феврале 2021 года
20:00 31-01-2021
Как избежать неприятных сюрпризов ретроградного Меркурия в феврале 2021 года
Тираж 284 Русского лото: суперприз 20 млн рублей 6 февраля
19:56 31-01-2021
Тираж 284 Русского лото: суперприз 20 млн рублей 6 февраля
57-летняя Лолита Милявская похудела до неузнаваемости и сделала боб кар
19:30 31-01-2021
57-летняя Лолита Милявская похудела до неузнаваемости и сделала боб кар
Списки 2290 задержанных на незаконных акциях 31 января опубликовал ОВД-инфо: В Новосибирске их 103 2
19:30 31-01-2021
Списки 2290 задержанных на незаконных акциях 31 января опубликовал ОВД-инфо: В Новосибирске их 103
Гороскоп финансов на неделю с 1 по 7 февраля 2021 года для каждого знака зодиака
19:00 31-01-2021
Гороскоп финансов на неделю с 1 по 7 февраля 2021 года для каждого знака зодиака
Силовики задержали Юлию Навальную в Москве. 1643 участников незаконных акций задержаны в России 31 января 2
18:33 31-01-2021
Силовики задержали Юлию Навальную в Москве. 1643 участников незаконных акций задержаны в России 31 января
15 очень точных признаков мужчины-неудачника
18:20 31-01-2021
15 очень точных признаков мужчины-неудачника
Раскрыла опасность традиционного завтрака россиян диетолог
18:16 31-01-2021
Раскрыла опасность традиционного завтрака россиян диетолог
Избежать наказания за коррупцию позволят чиновникам по Трудовому кодексу 1
18:11 31-01-2021
Избежать наказания за коррупцию позволят чиновникам по Трудовому кодексу