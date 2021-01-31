57-летняя Лолита Милявская похудела до неузнаваемости и сделала боб кар

Певица Лолита Милявская удивляет переменами во внешности

Популярная российская певица Лолита Милявская получила известность в кабаре-дуэте "Академия", где пела вместе с бывшим мужем Александром Цекало. Смелость в нарядах и эпатажное поведение - отличительная черта Лолиты, за которую ее так любят поклонники.

Однако недавно Лолита опубликовала в Instagram видео, на котором запечатлена в платье нежно-голубо цвета со спущенными рукавами. Образ певица дополнила стильной короткой стрижкой и эффектным макияжем.

"Вы выглядите потрясающе", "Лолита, очень классно одета! Вам идет", "Какая классная", "Прекрасно выглядите", "Я всегда говорю, что женщина после развода только хорошеет", "Стройняшечка", "О Боже, какая красивая!!", - комментируют внешность Милявской ее поклонники.

За последний год Милявская заметно похудела, это отмечают и ее поклонники. Однако сама Лолита признается - худела намеренно, но не прибегала к услугам хирургов. В частности, на своей странице в соцсети Милявская прокомментировала слух об операции по уменьшению объемов желудка. Как выяснилось, залогом быстрого и здорового похудения стала помощь эндокринолога.