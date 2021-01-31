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57-летняя Лолита Милявская похудела до неузнаваемости и сделала боб-каре

19:30 31.01.2021 Фото: stars.clutch.net.ua
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Сама Лолита признается - худела намеренно, но не прибегала к услугам хирургов.

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Певица Лолита Милявская удивляет переменами во внешности

Популярная российская певица Лолита Милявская получила известность в кабаре-дуэте "Академия", где пела вместе с бывшим мужем Александром Цекало. Смелость в нарядах и эпатажное поведение - отличительная черта Лолиты, за которую ее так любят поклонники.

Однако недавно Лолита опубликовала в Instagram видео, на котором запечатлена в платье нежно-голубо цвета со спущенными рукавами. Образ певица дополнила стильной короткой стрижкой и эффектным макияжем.

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"Вы выглядите потрясающе", "Лолита, очень классно одета! Вам идет", "Какая классная", "Прекрасно выглядите", "Я всегда говорю, что женщина после развода только хорошеет", "Стройняшечка", "О Боже, какая красивая!!", - комментируют внешность Милявской ее поклонники.

За последний год Милявская заметно похудела, это отмечают и ее поклонники. Однако сама Лолита признается - худела намеренно, но не прибегала к услугам хирургов. В частности, на своей странице в соцсети Милявская прокомментировала слух об операции по уменьшению объемов желудка. Как выяснилось, залогом быстрого и здорового похудения стала помощь эндокринолога.

"Очень люблю, когда «известные» пластические хЕрурги, ставят диагнозы по фото или рассуждают об операциях, в том числе и на моем теле) Сейчас еще раз повторю для тех, кому интересно - похудела за год благодаря эндокринологу Марии Ткачевой! Операции по сокращению желудка не делала) И рекламировать эти процедуры за мой счет не нужно", - пишет Милявская в Instagram.

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 Источник: stars.clutch.net.ua
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От редакции

Не растеряла былой шарм?

Аноним, 31 января 2021 20:14
Харакири, однако, лучче бобкара.
Аноним, 31 января 2021 22:12
"Кто воспитывает наш народ? Ну, кто? Лолита Милявская, Ксения Собчак, Анфиса Чехова. Других воспитателей пока не видно, и плоды этого воспитания мы ощущаем на молодом поколении..."
Прот. Димитрий Смирнов

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