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Притворялась беременной: Женщина носила накладной живот 9 месяцев ради возлюбленного

16:08 31.01.2021 Фото: pixabay.com
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Британка отправляла его матери фальшивые снимки УЗИ и даже придумала имя будущему ребенку, а также обсуждала возможные сроки родов.

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Весьма радикальный способ удержать возле себя возлюбленного
В Великобритании женщина в течение девяти месяцев притворялась беременной, пытаясь сохранить отношения с молодым человеком. Об этом сообщает The Daily Mirror.
Британка Жаклин Макгоуэн носила накладной живот, таким образом, обманывая не только бывшего возлюбленного, но и его семью. Она отправляла его матери фальшивые снимки УЗИ и даже придумала имя будущему ребенку, а также обсуждала возможные сроки родов.
Однако позднее окружение женщины стало замечать за ней странное поведение. Сначала Макгоуэн запретила отцу ребенка посещать с ней врача, а затем заявила, что не разрешит ему участвовать в жизни сына. При этом Макгоуэн просила мать экс-возлюбленного принять участие в воспитании внука. В конечном счете женщина сообщила брату экс-возлюбленного, что это, на самом, деле его ребенок.
Выступая в суде, британка со второго раза признала свою вину, однако приговор ей пока не вынесли.
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