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Жертвы коронавируса: Умерли еще 9 пациентов за сутки на 31 января в Новосибирской области. Сколько заразились?

15:39 31.01.2021 Фото: Nso.ru
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Число выздоровевших за последние 24 часа по-прежнему меньше, чем количество заразившихся коронавирусной инфекцией.

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133 случая COVID-19 выявили в Новосибирской области за сутки
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Жертвы коронавируса: Умерли еще 9 пациентов за сутки на 31 января в Новосибирской области. Сколько заразились?Стабильный прирост зараженных коронавирусом в Бердске: Сколько выявили за сутки на 31 январяЕщё 1278 новостей

По данным оперативного штаба, на утро 31 января в Новосибирской области  зарегистрирован 32 251 случай коронавируса (+133 за сутки), в том числе у 1812 детей. 29 655 человек выздоровели (+97 за сутки).

Скончались ещё девять пациентов: мужчины в возрасте 63 года, 65 лет, 66 лет, 70 лет, 77 лет и женщины в возрасте 58 лет, 77 лет, 80 лет, 84 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 1225 человек.

В отделениях интенсивной терапии находятся 115 человек. На ИВЛ — 17 пациентов. Госпитализированы 18 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтверждённым диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 1508.

В больницы районов области госпитализированы 823 пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтверждённым диагнозом.

Всего в Новосибирской области сделано 1 190 277 тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 2 929 жителей региона, 92 958 человек сняты с меднаблюдения.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", за последние сутки в Бердске выявили 8 новых случаев коронавируса. Всего теперь насчитывается 1252 заразившихся бердчанина.

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