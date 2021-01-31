Начались задержания участников незаконной акции в Москве 31 января

Их проводили в автозак на Чистопрудном бульваре у станции метро "Чистые пруды". Они не оказывали сопротивления полиции. Один из мужчин был задержан после проверки личных вещей.

Правоохранители на "Чистых прудах" пропускают граждан в сторону центра только при предъявлении теми документа, подтверждающего, что они проживают или работают в этом районе. Как передает корреспондент РИА Новости, задержания начались и на Трубной площади — там был задержан один человек.