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Начались задержания участников незаконной акции в Москве 31 января

16:25 31.01.2021 Фото: Кадр из видео
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Силовики задержали людей на станции метро "Чистые пруды" и на Трубной площади. Сопротивления они не оказывали.

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Акция 31 января является продолжением акции сторонников АЛексея Навального, проходившей 23 января
Двух мужчин задержали у метро "Чистые пруды" в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Их проводили в автозак на Чистопрудном бульваре у станции метро "Чистые пруды". Они не оказывали сопротивления полиции. Один из мужчин был задержан после проверки личных вещей.
Правоохранители на "Чистых прудах" пропускают граждан в сторону центра только при предъявлении теми документа, подтверждающего, что они проживают или работают в этом районе.
Как передает корреспондент РИА Новости, задержания начались и на Трубной площади — там был задержан один человек.
31 января акции задержания митинг москва протесты
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