31.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Уже 650 протестующих задержали на незаконных акциях 31 января по все России. Новосибирск на третьем месте по числе задержанных

16:38 31.01.2021, Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
0

В Москве акции только начались, но там уже 34 человека в списке ОВД-инфо. Сообщают о задержании Николая Сванидзе. Смотрите видео - Москва подготовилась к акциям.

% name% title
В центре Новосибирска стояла цепь из силовиков

Поступает новая информация о задержаниях участников незаконных акций в поддержку Навального, которые проходят по все России 31 января. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в Москве она только началась, а в Новосибирске уже завершилась.

К 15.00 воскресенья, 31 декабря, протестующий в центре Новосибирска еще не разошлись. Толпы людей были в Первомайском сквере и возле оперного театра. Весь центр города оцеплен силовиками и автозаками. Завершилась  акция протеста в столице Сибири. На тот момент сообщалось о 22 задержанных в Новосибирске. На 16.30 (новосибирское время) цифра увеличилась.

По данным ОВД-инфо, по числу задержанных Новосибирск пока занимает третье место в списке. Всего же на это время сообщается о 650 задержанных по всей стране не протестных акциях.

112 Владивосток
86 Красноярск
82 Новосибирск
34 Москва
33 Новокузнецк
27 Иркутск
27 Барнаул
22 Уфа

19 Пермь
17 Томск
16 Самара
15 Екатеринбург
15 Магнитогорск
13 Улан-Удэ
11 Тюмень
10 Омск
10 Челябинск
10 Тверь

На шествии в поддержку Навального в городе собрались, по оценкам Тайги.инфо, 5-6 тыс. человек. Штаб Навального заявил о 10 тыс.

Информация постоянно обновляется.

Как сообщает Mash, в Москве на митинге был задержан Николай Сванидзе. Но через 5 минут его отпустили. Задержания начались на Чистых прудах и на Трубной площади.

акция протеста задержания протест центр города
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Акция менее масштабная, чем неделю назад?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Прогноз на курс валют в феврале 2021 года: что будет с рублем, долларом и евро?
16:50 31-01-2021
Прогноз на курс валют в феврале 2021 года: что будет с рублем, долларом и евро?
Уже 650 протестующих задержали на незаконных акциях 31 января по все России. Новосибирск на третьем месте по числе задержанных
16:38 31-01-2021
Уже 650 протестующих задержали на незаконных акциях 31 января по все России. Новосибирск на третьем месте по числе задержанных
Начались задержания участников незаконной акции в Москве 31 января
16:25 31-01-2021
Начались задержания участников незаконной акции в Москве 31 января
Как выбрать обогреватель для дачи и квартиры?
16:20 31-01-2021
Как выбрать обогреватель для дачи и квартиры?
Бердск"Я горжусь тем, что я бердчанин": бойфренд Риты Дакоты родом из Бердска рассказал о жизни в Сибири
16:20 31-01-2021
Притворялась беременной: Женщина носила накладной живот 9 месяцев ради возлюбленного
16:08 31-01-2021
Притворялась беременной: Женщина носила накладной живот 9 месяцев ради возлюбленного
Арестовали по делу о крупной взятке двух сотрудников Роспотребнадзора 1
15:50 31-01-2021
Арестовали по делу о крупной взятке двух сотрудников Роспотребнадзора
Как не лишиться прав за LED-оптику в фарах автомобиля?
15:50 31-01-2021
Как не лишиться прав за LED-оптику в фарах автомобиля?
БердскЖертвы коронавируса: Умерли еще 9 пациентов за сутки на 31 января в Новосибирской области. Сколько заразились?
15:39 31-01-2021
Жертвы коронавируса: Умерли еще 9 пациентов за сутки на 31 января в Новосибирской области. Сколько заразились?
Ввести санкции против 35 россиян просит Байдена ФБК Навального. Читайте список 4
15:24 31-01-2021
Ввести санкции против 35 россиян просит Байдена ФБК Навального. Читайте список