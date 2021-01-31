Уже 650 протестующих задержали на незаконных акциях 31 января по все России. Новосибирск на третьем месте по числе задержанных

В Москве акции только начались, но там уже 34 человека в списке ОВД-инфо. Сообщают о задержании Николая Сванидзе. Смотрите видео - Москва подготовилась к акциям.

В центре Новосибирска стояла цепь из силовиков

Поступает новая информация о задержаниях участников незаконных акций в поддержку Навального, которые проходят по все России 31 января. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в Москве она только началась, а в Новосибирске уже завершилась.

К 15.00 воскресенья, 31 декабря, протестующий в центре Новосибирска еще не разошлись. Толпы людей были в Первомайском сквере и возле оперного театра. Весь центр города оцеплен силовиками и автозаками. Завершилась акция протеста в столице Сибири. На тот момент сообщалось о 22 задержанных в Новосибирске. На 16.30 (новосибирское время) цифра увеличилась.

По данным ОВД-инфо, по числу задержанных Новосибирск пока занимает третье место в списке. Всего же на это время сообщается о 650 задержанных по всей стране не протестных акциях.

112 Владивосток

86 Красноярск

82 Новосибирск

34 Москва

33 Новокузнецк

27 Иркутск

27 Барнаул

22 Уфа



19 Пермь17 Томск16 Самара15 Екатеринбург15 Магнитогорск13 Улан-Удэ11 Тюмень10 Омск10 Челябинск10 Тверь

На шествии в поддержку Навального в городе собрались, по оценкам Тайги.инфо, 5-6 тыс. человек. Штаб Навального заявил о 10 тыс.

Информация постоянно обновляется.

Как сообщает Mash, в Москве на митинге был задержан Николай Сванидзе. Но через 5 минут его отпустили. Задержания начались на Чистых прудах и на Трубной площади.