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Уже 650 протестующих задержали на незаконных акциях 31 января по всей России. Новосибирск на третьем месте по числу задержанных

16:38 31.01.2021, Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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В Москве акции только начались, но там уже 34 человека в списке ОВД-инфо. Сообщают о задержании Николая Сванидзе. Смотрите видео - Москва подготовилась к акциям.

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В центре Новосибирска стояла цепь из силовиков

Поступает новая информация о задержаниях участников незаконных акций в поддержку Навального, которые проходят по все России 31 января. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в Москве она только началась, а в Новосибирске уже завершилась.

К 15.00 воскресенья, 31 декабря, протестующий в центре Новосибирска еще не разошлись. Толпы людей были в Первомайском сквере и возле оперного театра. Весь центр города оцеплен силовиками и автозаками. Завершилась  акция протеста в столице Сибири. На тот момент сообщалось о 22 задержанных в Новосибирске. На 16.30 (новосибирское время) цифра увеличилась.

По данным ОВД-инфо, по числу задержанных Новосибирск пока занимает третье место в списке. Всего же на это время сообщается о 650 задержанных по всей стране не протестных акциях.

112 Владивосток
86 Красноярск
82 Новосибирск
34 Москва
33 Новокузнецк
27 Иркутск
27 Барнаул
22 Уфа

19 Пермь
17 Томск
16 Самара
15 Екатеринбург
15 Магнитогорск
13 Улан-Удэ
11 Тюмень
10 Омск
10 Челябинск
10 Тверь

На шествии в поддержку Навального в городе собрались, по оценкам Тайги.инфо, 5-6 тыс. человек. Штаб Навального заявил о 10 тыс.

Информация постоянно обновляется.

Как сообщает Mash, в Москве на митинге был задержан Николай Сванидзе. Но через 5 минут его отпустили. Задержания начались на Чистых прудах и на Трубной площади.

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От редакции

Акция менее масштабная, чем неделю назад?

Аноним, 31 января 2021 17:48
"Кому он нужен" - сказал Путин про Навального и перекрыл центры городов России.
В усиленном режиме работают менты, Росгвардия, ОМОН, прокуроры, суды.
Транспорт в Новосибирске двигается окольными путями, метро заблокировано. Не припомню такой паники в стране среди "столоначальников" даже в 91-м. Полицаи хватают граждан без разбора. Такая акция устрашения для россиян.
Ничего, кроме ненависти к Путину, такие карательные операции не вызывают.
Аноним, 31 января 2021 17:53
трусливые зайцы с дубинкой-против народа
Аноним, 31 января 2021 18:16
НВР:
Работайте братья.

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