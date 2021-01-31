Силовики задержали Юлию Навальную в Москве. 1643 участников незаконных акций задержаны в России 31 января

В столице начались массовые задержания и стычки в правоохранителями, которые действуют все жестче. Протестующие пришла к СИЗО "Матросская тишина", но их оттеснила полиция. Смотрите видео.

Силовики отстояли "Матросскую тишину" от сторонников Навального

Около 300 человек участвуют в несогласованной акции в центре Москвы, сообщила пресс-служба столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции. Впрочем очевидцы приводят другие цифры. Как и по задержаниям.

По официальным данным, на Чистых прудах задержали 24 нарушителя, на Трубной площади — 19, в районе Сухаревской — 35. При этом одиночные задержания активно продолжаются. Также появилась информация о задержаниях у "Красных ворот".

Mash только что сообщил о задержании в Москве Юлии Навальной. Она участвовала в несанкционированной акции в поддержку ее супруга, арестованного до 15 февраля.

По информации ОВД-инфо, на 14.30 (мск) в столице задержано 338 человек. А общее число по стране превышает 1640.

Полиция перекрыла площадь трех вокзалов в Москве, куда направились участники несогласованной акции, сообщал "Курьер. Среда. Бердск". Здесь произошли столкновения между протестующими и полицейскими, передает корреспондент РБК.

После столкновений полиция оцепила здание Ленинградского вокзала и начала зачищать площадь около него, сообщает корреспондент РБК. Также полиция оттеснила протестующих, которые шли к Комсомольской площади со стороны станции Каланчевская и которые шли по Каланчевской улице.

СМИ сообщают о массовых задержаниях у площади и в Орликовом переулке. Акция в столице еще как минимум час. Протестующие пришли к "Матросской тишине", где сидит Навальный. Но полиция оттеснила толпу. И здесь идут задержания.

В прошлую субботу на митинги и шествия в поддержку Навального вышли жители почти 200 российских городов. Тогда задержали свыше 4000 человек и возбудили два десятка уголовных дел, в том числе, о применении насилия в отношении полицейских и нарушении санитарных правил. По последней статье многих соратников Навального и других активистов отправили под домашний арест.