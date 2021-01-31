Что категорически нельзя делать 1 февраля 2021 года в Макарьев день? Можно ли работать сегодня?

Нельзя вышивать, шить и вязать. Рукодельница неприятности притянет к себе и своим близким.

В народе 1 февраля еще называют Весноуказчик, потому что по погоде этого дня определяли, когда наступит весна

1 февраля наступает Макарьев день, название пошло от имени преподобного Макария, чью память чтут в этот день православные. В народе 1 февраля еще называют Весноуказчик, потому что по погоде этого дня определяли, когда наступит весна.

На Макрия строго нельзя грубить и сквернословить. Кто ослушается, у того могут болячки появиться во рту. Не стоит работать 1 февраля, лучше устроить выходной и сходить в гости на чай. Так как чай запрещено пить в одиночестве. Иначе весь год будешь один.

Категорически запрещено стричь волосы. По народной примете, это плохо отразится на судьбе, так как вместе с волосами отрежутся счастье и удача.

Также нельзя вышивать, шить и вязать. Рукодельница неприятности притянет к себе и своим близким.

Источник: izvmor.ru