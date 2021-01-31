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Что категорически нельзя делать 1 февраля 2021 года в Макарьев день? Можно ли работать сегодня?

22:00 31.01.2021 Фото: pixnio.com
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Нельзя вышивать, шить и вязать. Рукодельница неприятности притянет к себе и своим близким.

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В народе 1 февраля еще называют Весноуказчик, потому что по погоде этого дня определяли, когда наступит весна

1 февраля наступает Макарьев день, название пошло от имени преподобного Макария, чью память чтут в этот день православные. В народе 1 февраля еще называют Весноуказчик, потому что по погоде этого дня определяли, когда наступит весна.

На Макрия строго нельзя грубить и сквернословить. Кто ослушается, у того могут болячки появиться во рту. Не стоит работать 1 февраля, лучше устроить выходной и сходить в гости на чай. Так как чай запрещено пить в одиночестве. Иначе весь год будешь один.

Категорически запрещено стричь волосы. По народной примете, это плохо отразится на судьбе, так как вместе с волосами отрежутся счастье и удача.

Также нельзя вышивать, шить и вязать. Рукодельница неприятности притянет к себе и своим близким.

Источник: izvmor.ru

1 февраля 2021 запреты дня Макарьев день работа
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От редакции

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Аноним, 31 января 2021 22:13
Что то каждый день нельзя работать.

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