Списки 2290 задержанных на незаконных акциях 31 января опубликовал ОВД-инфо: В Новосибирске их 103

В Москве и Петербурге акции продолжаются. Сообщается о поджоге полицейских машин и применении силовиками слезоточивого газа.

В Москве протестующие подожгли полицейскую машину

В Москве и Петербурге несанкционированные акции в поддержку арестованного Алексея Навального в самом разгаре. С каждой минутой они усугубляются. Сообщается о поджоге полицейских машин и применении силовиками слезоточивого газа.

Сейчас события развиваются возле СИЗО "Матросская тишина", где ждет суда Навальный. В столице, по последним данным, задержано 520 человек, в их числе Юлия Навальная, сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в Питере - 242, в Новосибирске - 103. Хотя по завершении новосибирской акции сообщалось о 22 задержанных.

К 15.00 воскресенья, 31 декабря, протестующий в центре Новосибирска начали расходиться, рассказали "Курьер. Среда. Бердск" очевидцы. Толпы людей находились в Первомайском сквере и возле оперного театра. Весь центр города был оцеплен силовиками и автозаками. В Новосибирске были закрыт проход на станцию метро "Площадь Ленина". Перекрыты и тротуары. На шествии в поддержку Навального в городе собрались, по оценкам Тайги.инфо, 5-6 тыс. человек. Штаб Навального заявил о 10 тыс.

По последним данным ГУ МВД по Москве на 14.30 (мск) в незаконной акции в столице участвовало около 2000 человек.

Как сообщает ОВД-инфо, на 19.30 (нск) по всей России задержано 2290 человек. Портал обнародовал списки задержанных по всем городам, где 31 января проходили и проходят до сих пор несогласованные акции в поддержку Навального. Список продолжает пополняться.