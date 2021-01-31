Точный гороскоп на первый день февраля 2021 года для каждого знака индивидуально

Многие Рыбы будут способны предугадывать будущее. Опасность этого дня — упрямство и отсутствие благоразумия. Сны могут быть вещими и скоро сбудутся.

Гороскоп на 1 февраля 2021 года

Гороскоп на 1 февраля 2021 года.

КОЗЕРОГ (Capricornus, 22.XII–20.I)

Звезды сулят успех мужчинам-Козерогам творческих профессий. Быстрота реакции, способность находить верные решения в почти безвыходных ситуациях, интуиция — все это поможет создать предпосылки для улучшения вашего финансового положения. Женщин-Козерогов ждут мелкие неурядицы в личной жизни.

ВОДОЛЕЙ (Aquarius, 21.I–19.II)

День связан с физическими нагрузками, получением информации, обретением любви. Звезды сулят вам успех в поиске дополнительных источников дохода или переходе к новым видам деятельности, в финансовых делах. Благодаря свежим идеям или выбору новой стратегии вы удачно проведете деловые встречи и переговоры. Ваша неповторимость, обаяние и уверенность в своей правоте заставят партнеров пойти на сотрудничество.

РЫБЫ (Pisces, 20.II–20.III)

День символизирует накопление знаний и опыта. Благоприятен для изучения наук, ремесел, наставничества, достижения намеченной цели. Многие Рыбы будут способны предугадывать будущее. Опасность этого дня — упрямство и отсутствие благоразумия. Сны могут быть вещими и скоро сбудутся.

ОВЕН (Aries, 21.III–20.IV)

Замыслы этого дня могут в скором времени воплотиться в жизнь. Но не беритесь за то, о чем вы не имеете полного представления. Вас ожидает эмоциональный подъем. Возможно, у вас появится шанс проявить талант и продемонстрировать деловую хватку.

ТЕЛЕЦ (Taurus, 21.IV–21.V)

Благодаря вашей напористости и активности вы можете получить выгодный заказ или заманчивое предложение об участии в совместном проекте. Вам следует очень хорошо и детально все обдумать. Звезды предупреждают, что в перспективе добиться успеха будет не так просто, как кажется. Неожиданные препятствия и преграды отодвинут реализацию замысла в неопределенное будущее.

БЛИЗНЕЦЫ (Gemini, 22.V–21.VI)

Сатанинский день. Вероятны мучительные головные боли, отравления, пожары. Нельзя бить посуду, есть куриное мясо, удалять зубы. Вероятны крупные финансовые потери. Ни в коем случае не пускайтесь в новые рискованные мероприятия — они окажутся убыточными.

РАК (Cancer, 22.VI–22.VII)

День смирения, подчинения по отношению к старшим. Ни в коем случае не ссорьтесь с детьми: это может привести к нехорошим последствиям. Если вы в чем-то провинились перед детьми, то попросите у них прощения, от вас ведь не убудет, а покой и уют семьи вы таким образом сможете сохранить. Крайне нежелательны сексуальные связи на стороне.

ЛЕВ (Leo, 23.VII–23.VIII)

Вас ожидает эмоциональный подъем, однако сегодня не выступайте в роли миротворца и не беритесь за те дела, о которых не имеете полного представления. Во второй половине дня вероятны обман или ревность. Постарайтесь не платить той же монетой.

ДЕВА (Virgo, 24.VIII–23.IX)

Удачный день. Звезды сулят благоприятную ситуацию для финансового взлета. Не выпускайте инициативу из своих рук, не ожидайте помощи — делайте все преимущественно сами. Сегодня могут быть достигнуты договоренности, о которых раньше вы только мечтали, Друзья и коллеги оценят вас по достоинству.

ВЕСЫ (Libra, 24.IX–23.X)

Сатанинский день. Вероятны несчастные случаи, болезни, травмы, финансовые потери. В этот день займите выжидательную позицию, ничего не предпринимая 2021 . Избегайте общения даже с нужными людьми, а также любых новых увлечений и знакомств. Только ваше великодушие будет способно сохранить покой и уют в семье.

СКОРПИОН (Scorpius, 24.X–22.XI)

День пассивный. Нежелательно принимать поспешные решения, вам стоит затаиться и переждать. Не стоит привязываться к кому-либо или к чему-либо. Несмотря на мелкие неприятности, ваше самочувствие будет неплохим. Общение с любимым человеком избавит вас от психологического напряжения.

СТРЕЛЕЦ (Sagittarius, 23.XI–21.XII)

Сатанинский день. Разберитесь в своих чувствах, мыслях и поступках, потому что вы должны быть готовы к неожиданному неприятному повороту судьбы. Постарайтесь принимать решения самостоятельно: любой совет, даже с самыми лучшими намерениями, может привести к самым плачевным результатам. Вероятны небольшие проблемы со здоровьем — нервный срыв или легкая травма. Возможны недомогание, усталость или головная боль. Следует опасаться огня и не злоупотреблять спиртным.

Источник: supercook.ru