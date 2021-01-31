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Тираж 428 Русского лото: 700 млн рублей и 10 квартир в розыгрыше 6 февраля 2021

20:04 31.01.2021 Фото: https://www.stoloto.ru/
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Мы не знаем какая температура будет за окном, но в «Жилищной лотерее» точно будет жарко. Ведь суперприз стал больше.

Суперприз 700 000 000 ₽

Вот и наступает последний месяц зимы. Мы не знаем какая температура будет за окном, но в «Жилищной лотерее» точно будет жарко. Ведь суперприз стал больше. Теперь у вас есть шанс выиграть 700 миллионов рублей. Кроме того, в ближайшем тираже мы разыграем 10 квартир и множество денежных призов. Счастливый билет может оказаться именно у вас в руках. Испытайте удачу!

Билеты продаются на сайте stoloto.ru, а также в лотерейных киосках, салонах связи и отделениях Почты России до 17:00 мск субботы, 6 февраля.

Трансляцию розыгрыша смотрите в воскресенье, 7 февраля, в программе «У нас выигрывают!» на телеканале НТВ. Начало в 08:20. Время в вашем регионе может отличаться от указанного. Следите за ТВ-программой.

Денежный эквивалент квартиры — 1 500 000 ₽

тираж 428 Русское лото
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От редакции

Играете? Как часто выигрываете?

Аноним, 31 января 2021 21:07
Не играю и всем не советую, однажды купил пачку и во всей этой пачке самый большой приз был 300 рублей, а остальные по 100 - цена билета, в итоге вернул где то меньше чем 1/4 части.
Так что, из всей этой пачке могло повезти один раз на 300 рублей, только если бы этот билет был куплен один за 100 рублей, тогда 200 было бы в плюсе.

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