Тираж 428 Русского лото: 700 млн рублей и 10 квартир в розыгрыше 6 февраля 2021

Мы не знаем какая температура будет за окном, но в «Жилищной лотерее» точно будет жарко. Ведь суперприз стал больше.

Суперприз 700 000 000 ₽

Вот и наступает последний месяц зимы. Мы не знаем какая температура будет за окном, но в «Жилищной лотерее» точно будет жарко. Ведь суперприз стал больше. Теперь у вас есть шанс выиграть 700 миллионов рублей. Кроме того, в ближайшем тираже мы разыграем 10 квартир и множество денежных призов. Счастливый билет может оказаться именно у вас в руках. Испытайте удачу!

Билеты продаются на сайте stoloto.ru, а также в лотерейных киосках, салонах связи и отделениях Почты России до 17:00 мск субботы, 6 февраля.



Трансляцию розыгрыша смотрите в воскресенье, 7 февраля, в программе «У нас выигрывают!» на телеканале НТВ. Начало в 08:20. Время в вашем регионе может отличаться от указанного. Следите за ТВ-программой.

Денежный эквивалент квартиры — 1 500 000 ₽