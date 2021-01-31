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Тираж 284 Русского лото: суперприз 20 млн рублей 6 февраля

19:56 31.01.2021 Фото: www.stoloto.ru
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Трансляцию розыгрыша смотрите в воскресенье, 7 февраля, на канале НТВ, в программе «У нас выигрывают!». Начало в 08:20.

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Билеты продаются на сайте stoloto.ru до 16:40 мск субботы, 6 февраля

В ближайшие выходные вас ждёт потрясающий тираж: выигрыши в «Золотой подкове» будут в 2 раза больше! Разыграем призы по 200 000 рублей и другие денежные призы. Также есть шанс выиграть многомиллионный суперприз. Не каждую неделю такое бывает, так что запасайтесь билетами и верьте в свою удачу.

Билеты продаются на сайте stoloto.ru до 16:40 мск субботы, 6 февраля.

Трансляцию розыгрыша смотрите в воскресенье, 7 февраля, на канале НТВ, в программе «У нас выигрывают!». Начало в 08:20. Время программы может отличаться от указанного, следите за ТВ-анонсами.

Фраза «Выигрыши будут в 2 раза больше!» означает что, если в тиражах «Золотой подковы» № 283 и 284 («ВГЛ 4 Спорт», алгоритм определения выигрышей № 1) не будет победителя в категории «Суперприз», то в 284-м тираже размеры выигрышей во всех турах будут увеличены в 2 раза.

В тексте отображается размер суперприза, актуальный на настоящий момент времени, а не на дату публикации новости.

Тираж 284 Русское лото
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