Слезоточивый газ против протестующих применила полиция на незаконном шествии в Санкт-Петербурге

в Петербурге подобного применения спецсредств ещё не было

Полицейские распылили газ на Сенной площади после того, как было совершено несколько нападений на сотрудников правоохранительных органов. Отметим, что в Петербурге подобного применения спецсредств ещё не было.

Как передает корреспондент «Фонтанки», людей на Садовой улице на подступе к Сенной площади щитами отсекли сотрудники ОМОН. В автозак завели человека без сознания — до этого, по сообщениям очевидцев, его впятером избивали на Бородинской улице. Он пришёл в себя после того, как ему дали воды.

Используя щиты, ОМОН начал зачищать и саму площадь. Окружающие продолжают пытаться отбить задержанных, в правоохранителей летят снежки, передают корреспонденты «Фонтанки» с места событий. После этого полиция применила газ.