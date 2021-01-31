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Слезоточивый газ против протестующих применила полиция на незаконном шествии в Санкт-Петербурге

20:28 31.01.2021 Фото: www.zaks.ru
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Окружающие продолжают пытаться отбить задержанных, в правоохранителей летят снежки.

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в Петербурге подобного применения спецсредств ещё не было

Полицейские распылили газ на Сенной площади после того, как было совершено несколько нападений на сотрудников правоохранительных органов. Отметим, что в Петербурге подобного применения спецсредств ещё не было.

Как передает корреспондент «Фонтанки», людей на Садовой улице на подступе к Сенной площади щитами отсекли сотрудники ОМОН. В автозак завели человека без сознания — до этого, по сообщениям очевидцев, его впятером избивали на Бородинской улице. Он пришёл в себя после того, как ему дали воды.

Используя щиты, ОМОН начал зачищать и саму площадь. Окружающие продолжают пытаться отбить задержанных, в правоохранителей летят снежки, передают корреспонденты «Фонтанки» с места событий. После этого полиция применила газ.

шествие Санкт-Петербург Алексей Навальный
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От редакции

Как с вами обошлись?

Психиатр, 31 января 2021 20:53
Ну вот, это уже по-европейски. Хомяки любят всякие газы.
Аноним, 31 января 2021 21:17
В Европе мирные протесты проходят без проблем
Аноним, 31 января 2021 20:54
Эти только женщин умеют крутить, причем толпой.
Слабаки, слабаки, защитники Путина, разбегутся все при серьезном противнике.
Аноним, 31 января 2021 20:56
А на фоне дохляки с фотоаппаратами.
Аноним, 31 января 2021 21:17
Путинские ерщики защищают

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