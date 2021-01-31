31.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Политика

Давосская речь Путина: это попытка докричаться до здравого смысла политиков, заявил Песков

20:37 31.01.2021 Фото: Кремлин.ру
1 0

Отвечая на вопрос, ждет ли Москва реакции от партнеров на эту речь, представитель Кремля заметил: "Имеющий уши да услышит".

% name% title
Песков назвал "давосскую" речь Путина попыткой докричаться до здравого смысла других стран

Выступление президента России Владимира Путина на "давосской неделе" не было направлено на то, чтобы вступить в конфронтацию с другими странами или предостеречь их. Это была "попытка докричаться до здравого смысла политиков", заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

Представитель Кремля отметил, что "не может согласиться" с мнением некоторых политологов, назвавших речь Путина предостережением насчет давления на Россию. Он привел в пример Мюнхенскую речь российского президента, которую также "восприняли в штыки и как некое выступление, исполненное конфронтации", пишет ТАСС.

"На самом деле, нет, - подчеркнул Песков. - И в этот раз тоже [нет] никакой конфронтации и никакого предостережения. Это просто именно попытка докричаться до здравого смысла политиков".

Как считает пресс-секретарь президента России, в выступлении на "давосской неделе" Путин "очень четко и, наверное, впервые так стройно сформулировал весь объем проблем, с которыми всем - не одной стране, не двум странам, а всем - предстоит сталкиваться". "Это глубочайший анализ, - добавил Песков. - До сих пор с таким анализом не выступал ни один мировой лидер".

Отвечая на вопрос, ждет ли Москва реакции от партнеров на эту речь, представитель Кремля заметил: "Имеющий уши да услышит".

Речь на мероприятии высокого уровня "Давосская повестка дня" была первым в 2021 году выступлением Путина на крупном международном форуме. В нем российский лидер обратил внимание, что ситуация в мире напоминает тридцатые годы прошлого века, а пандемия лишь обострила уже существовавшие проблемы. Путин также предупредил о рисках "потерять целые цивилизационные и культурные материки", указал на неустойчивость экономики, ориентированной на "золотой миллиард", коснулся проблемы технологических гигантов и призвал Европу избавиться от фобий относительно Москвы.

давосская речь Путина Дмитрий Песков
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы слушали речь Путина?

Аноним, 31 января 2021 20:58
НВР:
Нет, а зачем? Я и бреханье собак научился не замечать.
Ну отчитался перед хозяевами гауляйтер, и чё теперь?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

3243 протестующих задержала Росгвардия 31 января на незаконных акциях в поддержку арестованного Алексея Навального. Списки 1
21:00 31-01-2021
3243 протестующих задержала Росгвардия 31 января на незаконных акциях в поддержку арестованного Алексея Навального. Списки
Мирослава Карпович подстриглась под мальчика 1
21:00 31-01-2021
Мирослава Карпович подстриглась под мальчика
Тиктокер Даня Милохин заявил, что ему осталось жить 4 года 4
20:47 31-01-2021
Тиктокер Даня Милохин заявил, что ему осталось жить 4 года
Давосская речь Путина: это попытка докричаться до здравого смысла политиков, заявил Песков 1
20:37 31-01-2021
Давосская речь Путина: это попытка докричаться до здравого смысла политиков, заявил Песков
С Первым днем февраля 2021 классные поздравления для друзей и близких
20:30 31-01-2021
С Первым днем февраля 2021 классные поздравления для друзей и близких
Слезоточивый газ против протестующих применила полиция на незаконном шествии в Санкт-Петербурге 5
20:28 31-01-2021
Слезоточивый газ против протестующих применила полиция на незаконном шествии в Санкт-Петербурге
Тираж 428 Русского лото: 700 млн рублей и 10 квартир в розыгрыше 6 февраля 2021 1
20:04 31-01-2021
Тираж 428 Русского лото: 700 млн рублей и 10 квартир в розыгрыше 6 февраля 2021
Как избежать неприятных сюрпризов ретроградного Меркурия в феврале 2021 года
20:00 31-01-2021
Как избежать неприятных сюрпризов ретроградного Меркурия в феврале 2021 года
Тираж 284 Русского лото: суперприз 20 млн рублей 6 февраля
19:56 31-01-2021
Тираж 284 Русского лото: суперприз 20 млн рублей 6 февраля
57-летняя Лолита Милявская похудела до неузнаваемости и сделала боб кар 1
19:30 31-01-2021
57-летняя Лолита Милявская похудела до неузнаваемости и сделала боб кар