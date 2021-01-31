Давосская речь Путина: это попытка докричаться до здравого смысла политиков, заявил Песков

Отвечая на вопрос, ждет ли Москва реакции от партнеров на эту речь, представитель Кремля заметил: "Имеющий уши да услышит".

Песков назвал "давосскую" речь Путина попыткой докричаться до здравого смысла других стран

Выступление президента России Владимира Путина на "давосской неделе" не было направлено на то, чтобы вступить в конфронтацию с другими странами или предостеречь их. Это была "попытка докричаться до здравого смысла политиков", заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

Представитель Кремля отметил, что "не может согласиться" с мнением некоторых политологов, назвавших речь Путина предостережением насчет давления на Россию. Он привел в пример Мюнхенскую речь российского президента, которую также "восприняли в штыки и как некое выступление, исполненное конфронтации", пишет ТАСС.

"На самом деле, нет, - подчеркнул Песков. - И в этот раз тоже [нет] никакой конфронтации и никакого предостережения. Это просто именно попытка докричаться до здравого смысла политиков".

Как считает пресс-секретарь президента России, в выступлении на "давосской неделе" Путин "очень четко и, наверное, впервые так стройно сформулировал весь объем проблем, с которыми всем - не одной стране, не двум странам, а всем - предстоит сталкиваться". "Это глубочайший анализ, - добавил Песков. - До сих пор с таким анализом не выступал ни один мировой лидер".

Отвечая на вопрос, ждет ли Москва реакции от партнеров на эту речь, представитель Кремля заметил: "Имеющий уши да услышит".

Речь на мероприятии высокого уровня "Давосская повестка дня" была первым в 2021 году выступлением Путина на крупном международном форуме. В нем российский лидер обратил внимание, что ситуация в мире напоминает тридцатые годы прошлого века, а пандемия лишь обострила уже существовавшие проблемы. Путин также предупредил о рисках "потерять целые цивилизационные и культурные материки", указал на неустойчивость экономики, ориентированной на "золотой миллиард", коснулся проблемы технологических гигантов и призвал Европу избавиться от фобий относительно Москвы.