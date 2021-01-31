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Тиктокер Даня Милохин заявил, что ему осталось жить 4 года

20:47 31.01.2021 Фото: https://commons.wikimedia.org/
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«Я просто уйду из жизни», – признался Милохин. После смерти тиктокер собирается вернуться на этот свет, чтобы заново пройти весь путь.

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«Я просто уйду из жизни»: Даня Милохин сообщил о скорой кончине

Известный блогер сделал шокирующее заявление. Тиктокер Даня Милохин считает, что, возможно, не доживет даже до среднего возраста.

Знаменитости всего 19 лет. У Дани Милохина огромная армия поклонников. Он успешен в том, что делает, в ближайшее время свет увидят новые композиции и клипы тиктокера, пишет https://ua-novosti.info/

Между тем у блогера очень пессимистичный взгляд на будущее. Милохин считает, что жить ему осталось всего четыре года.

«Я умру в 23 года, уверен», – сказал кумир молодежи в свежем интервью.

Даня верит, что души, покидая тело, обязательно перерождаются, но уже в другой оболочке. Если Даня поймет, что успех и слава остались в прошлом, он сляжет в могилу. «Я просто уйду из жизни», – признался Милохин. После смерти тиктокер собирается вернуться на этот свет, чтобы заново пройти весь путь.

Даня Милохин рассказал также, что всего год назад переехал в Москву. Отправляясь в столицу, молодой человек был уверен в том, что его ждет успех. Тиктокер отметил, что подписчики и известность – дело наживное.

До того как на Милохина обрушилась слава, он чувствовал себя счастливым человеком. Он брал от жизни все даже в те времена, когда не имел ничего.

тиктокер Даня Милохин
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От редакции

Живите, Даня!

Аноним, 31 января 2021 20:52
Живите,но пока в психушке
Аноним, 31 января 2021 20:54
Пациент психиатров.
Аноним, 31 января 2021 20:56
В добрый путь!
Аноним, 31 января 2021 21:11
НВР:
Чем быстрее это произойдет, тем чище воздух будет

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