3243 протестующих задержала Росгвардия 31 января на незаконных акциях в поддержку арестованного Алексея Навального. Списки

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По всей России 31 января проходят массовые акции протеста под общим лозунгом «Свободу Навальному!». Участники акций требуют освобождения арестованного политика Алексея Навального. Полицейские задерживают протестующих: в большинстве городов акции проходят без согласования. ОВД-Инфо публикует список задержанных. Информация обновляется.

По состоянию на 31.01.21 16:24, задержано уже более 3013 человек в 82 городах

895 Москва

564 Санкт-Петербург

194 Красноярск

120 Владивосток

118 Нижний Новгород

103 Новосибирск

Москва

В городе по крайней мере 825 задержанных

ОМВД России по району Зюзино г. Москвы

11 задержанных, среди них Роман Дмитриев, Артём Лапин, Максим Калуцкий, Матвей Петухов, Владимир Рубец, Александр Чурсин, Дмитрий Шульженко.

ОМВД России по району Якиманка г. Москвы

10 задержанных, среди них Евгений Эргашев, Сергей Батанов, Дмитрий Балашов, Сергей Суркичин, Олег Солоненко.

Отдел МВД России по району Измайлово г. Москвы

На ночь в отделе остается 1 задержанный: Ангелина Юганова.

Отдел МВД России по району Выхино г. Москвы

1 задержанный: Самариддин Раджабов.

Отдел МВД России по району Лефортово

10 задержанных, среди них Валерий Перепелкин, Даниил Мельник, Александр Рыбаков, Алексей Курятов, Ксения Дябина, Дмитрий Паршутин, Данил Черепухин, Сергей Кухтин, Елена Чеснокова.

ОМВД Останкинский

3 задержанных: Данил Афонин, Валентин Кузнецов, Сергей Муравьев.

Отдел МВД России по району Южное Тушино г. Москвы

На ночь в отделе остается 1 задержанный: Илья Жабров.

Отдел МВД России по Можайскому району г. Москвы

На ночь в отделе остается 1 задержанный: Ирина Оганесян.

Отдел МВД по Гагаринскому району

24 задержанных, среди них Евгений Баранцев, Александр Степанов, Александр Кузнецов, Егор Коротков, Андрей Камянов, Константин Савушкин, Павел Федотов, Богдан Давыдов, Никита Ломов, Акбар Назарбеков, Артём Пучков, Вера Мизина, Владимир Антошин, Семён Павлюк, Виктор Кочкин, Александр Юрьев, Вадим Хабаров, Михаил Верхоглядов, Богдан Рудик, Кирилл Малышев, Даниил Скороход, Сергей Бобрик, Александра Шапалина.

ОМВД Марфино

13 задержанных, среди них Руслана Дроздова, Антон Ничволод, Любомир Нескубин, Маидин Кахриманов, Денис Пахнов, Данил Блинов, Ольга Каравашкова, Ксения Самарина, Михаил Азимов, Владислав Смирнов, Александра Бронзова.

ОМВД России по Головинскому району

20 задержанных, среди них Александр Барышев, Сергей Кавронский, Илья Петров, , Николай Форрат, Александр Колесник, Михаил Галенков, Илья Литвинцев, Григорий Сафронов, Николай Войлов, Сергей Хавронский, Николай Конотопов, Вячеслав Гричков, Елена Рязанцева.

Отдел МВД России по району Печатники

20 задержанных, среди них Соломон Шлосман, Дмитрий Просин, Павел Тараканов, Галина Капаева, Тимофей Злобин, Максим Исрафилов, Евгений Щуренко, Дмитрий Колганов, Г Р Козлов, О В Власов, К В Никишин, Константин Пономарев, Артур Рахматуллин, Алексей Ляшенко, Владислав Нагорский, Иван Самсонов, Константин Самсонов, Виталий Васин.

ОМВД России по Обручевскому району г. Москвы

13 задержанных, среди них Артём Рогачев, Алексей Головко, Андрей Нестеренко, Степан Пьяных, Никита Гуров, Александр Авдеев, Павел Соболев, Даниил Синицын, Дмитрий Клонин, Сергей Кирьянов, Сергей Алешин, Олег Тищенко.

ОМВД России по району Сокол г. Москвы

1 задержанный: Вячеслав Львов.

Отдел МВД России по району Замоскворечье г. Москвы

20 задержанных, среди них Полина Дудина, Николай Сванидзе, Виталий Серебрянцев, Алексей Аношкин, Алексей Лаптев, Сергей Порозов, Денис Владимиров, Гаджи, Наталья Хайбулаева, Ярослав Майков, Сергей Ращупкин, Дмитрий Коломников, Ярослав Иванов, Иван Антохин, Никита Васильев, Иван Федцов, Роман Каменев, Вадим Малышев.

ОМВД России по району Очаково-Матвеевское г. Москвы

19 задержанных, среди них Максим Голышев, Антон Щербаков, Сергей Ревниченко, Андрей Комбанеец, Иван Веревкин, Александр Иванов, Алексей Погорелов, Павел Пушнов, Лев Пушнов, Александр Козлов, Юрий Куликов, Павел Мурашев, Александр Естин, Анна Келехсаева, Инга Келехсаева, Максимилиан Липкин, Илья Липкин, Тимур Абдрашидов.

На ночь в отделе остается 1 задержанный: Алексей Апулин.

Отдел МВД России по району Некрасовка

10 задержанных, среди них Ростислав Авдеев, Дмитрий Кузнецов, Евгений Зеленов, Максим Орищенко, Людмила Боровко, Ростислав Боровко, Игорь Мысыков.

ОМВД России по району Раменки г. Москвы

10 задержанных, среди них Иоанн Рюриков, Шамиль Мустафин, Богдан Лихачев, Никита Казаков, Руслан Мамедов, Александр Тарасов, Мария Торосянц.

Марьинский Парк

27 задержанных, среди них Никита Галкин, Алена Мамонтова, Нурсиня Джамолдинова, Михаил Казаков, Екатерина Гущина, Максим Попов, Кирилл Шельсяков, Ирина Баришколова, Артем Алгутов, Петровна Шевелева, Артем Косарев, Александра Стародубцева, Алексей Абрабов, Борис Сыроечковский, Артем Наумов, Иван Наконечный, Екатерина Задоркина.

ОМВД России по району Савеловский г. Москвы

26 задержанных, среди них Михаил Дериченко, Игорь Дударь, Пётр Аблин, Фёдор Чистик, Владлен Карауш, Евгений Царёв, Александр Попов, Сергей Назаров.

ОМВД Свиблово

22 задержанных, среди них Александр Быков, Курбанов, Леонид Шехтман, Евгений Машинин, Сергей Александров, Никита Ветров, Михаил Кондратьев, Антон Туркин, Дмитрий Фурсов, Кристина Рамирес Джонсон, Константин Сеченин, Вадим Челышков, Михаил Алиев, Егор Зеленецкий, Степан Соловьев, Тимофей Крит.

Задержаны, но пока неизвестно, в каких отделах находятся: 23

Юлия Навальная, Сергей Кузнецов, Д В Эштриков, Георгий Малец, Дмитрий Низовцев, Кирилл Новицкий, Андрей Новичков, Сергей Соколов, Василий Котуранов, Аркадий Подкопаев, Олег Пшеничный, Руслан Бондаренко, Иван Шитов, Кирилл Касаткин, Ксения Рудакова, Пётр Шишонков, Кирилл Мочаловский, Алексей Макаров, Артур Ортега, Камиль Султанов

Санкт-Петербург

В городе по крайней мере 475 задержанных

Задержаны, но пока неизвестно, в каких отделах находятся: 2

Вячеслав Китаев

Красноярск

В городе по крайней мере 194 задержанных

Отдел полиции № 6 МУ МВД «Красноярское»

30 задержанных, среди них Татьяна Микитина, Артем Бояров, Татьяна Долганова.

На ночь в отделе остаются 3 задержанных: Татьяна Микитина, Артем Бояров, Александр Потылицын.

Отдел полиции № 3 МУ МВД «Красноярское»

44 задержанных, среди них Юлия Зеброва, Янина Загирова, Юлия Панфилова, Ирина Аржанникова, Юлия Зеброва, Павел Герасименко.

Отдел полиции № 10 МУ МВД «Красноярское»

60 задержанных, среди них Татьяна Шинкаренко Ценкаренко, Мария Журавлева, Елизавета Лысова, Мила Кривошеева, Полина Горбунова, Кирилл Малиновский, Елизавета Ремеслова, Александр Вычужанин, Георгий Никутин, Никита Теперев, Александр Герасимов, Анна Бабина, Мария Саросек, Дарья Лина, Анна Валеева, Данил Колчин, Михаил Басов, Наталья Рыбакова, Лидия Шестакова, Данил Колчин, Вероника Викторова, Глеб Белостоцкий, Иван Карелин, Александр Когодеев, Анастасия Голубкова, Игорь Андреев, Егор Внуков, Мария Саросек, Дарья Лина, Анна Валеева, Данил Колчин, Михаил Басов, Наталья Рыбакова, Лидия Шестакова, Владислава Волкова, Дарья Вернидуб.

Отдел полиции № 4 МУ МВД «Красноярское»

60 задержанных, среди них Вероника Викторова, Екатерина Будкевич, Лев Бондарь, Анастасия Голубкова, Мария Гидзинская, Кирилл Пирожков, Лев Рыбак, Илья Харитончик.

Владивосток

В городе по крайней мере 121 задержанный

УМВД по городу Владивостоку (отдел полиции № 4)

40 задержанных, среди них Данил Горбунов, Максим Толкачёв, Алиса Денница, Тамара Габитова, Марк Колесников, Валерия Иващенко, Дмитрий Перегон, Екатерина Багрянова, Мирослав Коберский, Полина Фалько, Полина Коваленко, Александра Тарасова, Дмитрий Богачёв, Наталья Ничик, Владислав Литвинов, Михаил Лозовой, Владимир Дубров, Александр Белоусов, Руслан Долматов, Евгения Добрыня, Александра Кожарская, Екатерина Оконовенко, Елена Наумова, Владимир, Максим Бородин, Дмитрий Злобин, Нария Иванова, Кристина Прудникова, Кирилл Супрун.

УМВД по городу Владивостоку (отдел полиции № 2)

39 задержанных, среди них Егор Дубровин, Светлана Дубровина, Константин Пикула, Алина Коваленко, Анастасия Декальчук, Ульяна Карнакова, Ольга Гончарова, Тарас Горелов, Сергей Гуляев, Лариса Задорожко, Галина Карпенко, Иван Котельников, Илья Мартыненко, Александр Рыбинцев, Иван Ильин, Дмитрий Ульяновский, Полина Азарова.

Людей держат в спортзале, не дают еды и воды, не отпускают даже оформленных.

УМВД по городу Владивостоку (отдел полиции № 1)

38 задержанных, среди них Кирилл Чистяков, Сергей Политовский, Андрей Мякотин, Семён Иваненко, Евгений Зайцев, Роман Беломестнов, Ксения Уйманова, Евгений Рудченко, Игорь Гусак, Игорь Глазунов, Владимир Якушев, Ольга Шмидт, Екатерина Ищенко, Павел Раков, Богдан Чернецкий, Людмила Борисова, Марина Железнякова, Анастасия Капитонова, Елена Курочкина, Андрей Кошкин.

Задержаны, но пока неизвестно, в каких отделах находятся: 3

Александра Воронина, Андрей Шайдуров

Шайдурову заломали руку, скорую не вызывают.

Нижний Новгород

В городе по крайней мере 114 задержанных

Отдел полиции № 3 УМВД по Нижнему Новгороду

18 задержанных, среди них Борис Казанцев, Максим Тарасов, Роман Бронников, Георгий Андреев, Никита Дорофеев, Владимир Кокорин, Илья Понофидин, Дмитрий Плаксин, Наталья Резонтова, Павел Сауткин, Алексей Стрыжак, Алексей Круглов, Михаил Малиновский, Дмитрий Малиновский, Галина Круглова, Кирилл Блинов, Анна Андреева.

На ночь в отделе остается 1 задержанный: Роман Бронников.

Отдел полиции № 2 УМВД по Нижнему Новгороду

На ночь в отделе остаются 2 задержанных: Сергей Калинкин, Людмила Полякова.

Отдел полиции № 7 УМВД по Нижнему Новгороду

6 задержанных: Кристина Головина, Андрей Вертин, Андрей Удалов, Роман Штейн, Валерий Питаев, Александр Новиков.

Отдел полиции № 8 УМВД по Нижнему Новгороду

2 задержанных: Сергей Спиридонов, Евдокия Калякина.

Новосибирск

В городе по крайней мере 103 задержанных

Отдел полиции № 4 «Калининский»

2 задержанных: Зинаида Горбатенко, Михаил Рязанцев.

Одного из задержанных ударили по голове, ему вызвали скорую.

Отдел полиции № 1 «Центральный»

8 задержанных, среди них Вадим Горяченко, Иван Галютин, Руслан Стрелец, Любовь Кнельс, Алексей Нефедов, Тахир Арсланов.

Отдел полиции № 3 «Заельцовский»

1 задержанный: Евгений Шмидт.

Отдел полиции № 6 «Октябрьский»

28 задержанных, среди них Анастасия Денисова, Владимир Турханов, Павел Виргуш, Антон Медведев, Татьяна Степанченко, Михаил Рябец, Тимур Исанбаев, Руслан Гудулов, Владимир Никольский, Тамара Антонова, Андрей Попов, Вячеслав Фитлин, Максим Шенкнехт, Владимир Полозков, Артур Сенько, Ирина Яркова, Диана Шевырина, Дмитрий Горбунов, Кристина Корниенко, Андрей Зверев, Павел Новоселов, Дмитрий Бабий, Кирилл Скабёлкин.

Задержаны, но пока неизвестно, в каких отделах находятся: 1

Полина Парача

Новокузнецк

В городе по крайней мере 90 задержанных

Отдел полиции «Орджоникидзевский» УМВД по г. Новокузнецку

30 задержанных, среди них Валентин Прокопенко, Иван Новиков, Дмитрий Сучков, Владимир Шехтман, Виль Равилов.

Отдел полиции «Новоильинский» УМВД по г. Новокузнецку

30 задержанных, среди них Михаил Волков, Дмитрий Сычев, Юлия Маркер, Полина Карнакова, Вадим Есликовский, Игорь Орланов, Никита Гармаш, Михаил Богатов, Анжелика Суглобова, Дмитрий Дорожкин, Виталий Удельников, Георгий Архангельский, Валерий Плакучев, Анатолий Быструшкин, Юрий Развозжаев, Станислав Пыжов, Андрей Гапонов, Владимир Шалонков, Игорь Горланов.

Отдел полиции «Новобайдаевский» УМВД по г. Новокузнецку

30 задержанных, среди них Максим Гордеев, Игорь Епифанцев, Ксения Токарева, Ирина Буркова.

Пермь

В городе по крайней мере 68 задержанных

Отдел МВД по Краснокамскому району

1 задержанный: Владислав Бендер.

Отдел полиции № 4 (дисл. Мотовилихинский р-н) УМВД по г. Перми

22 задержанных, среди них Евгений Дерендяев, Александр Иванов, Анатолий Пиков, Алексей Матюхин, Евгений Дерендяев, Арсений Попов, Марина Зверева.

Отдел полиции № 1 (дисл. Дзержинский р-н) УМВД по г. Перми

45 задержанных, среди них Андрей Беляков, Филипп Чернышов.

Ярославль

В городе по крайней мере 56 задержанных

Ростов-на-Дону

В городе по крайней мере 54 задержанных

Владимир

В городе по крайней мере 54 задержанных

Сочи

В городе по крайней мере 53 задержанных

Среди задержанных есть избитые.

Тверь

В городе по крайней мере 50 задержанных

Отдел полиции Центральный УМВД по городу Твери

1 задержанный: Александр Селюк.

Отдел МВД по Калининскому району

30 задержанных, среди них Илья Печерский, Дарья Самарина, Мария Ефременко, Екатерина Фитилева, Виктор Королев, Александр Новинский, Илья Фокин.

Воронеж

В городе по крайней мере 45 задержанных

Отдел полиции № 1 УМВД по городу Воронежу (Железнодорожный район)

5 задержанных, среди них Дмитрий Тулинов, Никита Минаков, Игорь Переславцев, Иван Бунин.

Уфа

В городе по крайней мере 44 задержанных

Самара

В городе по крайней мере 41 задержанный

Казань

В городе по крайней мере 39 задержанных

Екатеринбург

В городе по крайней мере 37 задержанных

Отдел полиции № 1 УМВД по городу Екатеринбургу

2 задержанных: Игорь Серков, Дмитрий Трофимов.

Отдел полиции № 9 УМВД по городу Екатеринбургу

4 задержанных: Вадим Панкратов, Любовь Усова, Сергей Тиунов, Андрей Глущенко.

Отдел полиции № 5 УМВД по городу Екатеринбургу

5 задержанных: Богдан Степанов, Екатерина Лахикова, Денис Степанов, Виктор Медведев, Ирина Норман.

Задержаны, но пока неизвестно, в каких отделах находятся: 10

Александр Похоруков, Илья Хабибуллин, Семен Калинин, Андрей Липатов, Илья Исмагилов, Григорий Антипин, Виктор Бушмич, Константин Галкин

Барнаул

В городе по крайней мере 32 задержанных

Отдел полиции № 5 УМВД по г. Барнаулу

11 задержанных, среди них Максим Козлов, Егор Пучаев, Максим Немчинов, Владимир Веретенников, Владимир Каузов, Александра Торопова.

Отдел полиции № 9 УМВД по г. Барнаулу

3 задержанных, среди них Данил Штиль, Дмитрий Будков.

Отдел полиции № 1 УМВД по г. Барнаулу

7 задержанных, среди них Анастасия Цыганкова, Станислав Симонов, Андрей Лизунов, Александр Пилицей, Алина Карпова, Константин Беззубенко.

Отдел полиции № 2 УМВД по г. Барнаулу

11 задержанных, среди них Юлия Храмова, Максим Попов, Владислав Рубцов, Елена Белоусова, Полина Тарасовская, Анастасия Колоскова, Ксения Казакова, Марина Калашникова, Софья Сивкова.

Иркутск

В городе по крайней мере 28 задержанных

Отдел полиции № 7 УМВД по г. Иркутску

1 задержанный: Павел Чернухин.

Отдел полиции № 4 УМВД по г. Иркутску

1 задержанный: Дмитрий Терпугов.

Отдел полиции № 8 УМВД по г. Иркутску

1 задержанный: Константин Огнев.

Задержаны, но пока неизвестно, в каких отделах находятся: 1

Челябинск

В городе по крайней мере 26 задержанных

Отдел полиции № 4 (Тракторозаводский район) УМВД по городу Челябинску

7 задержанных: Анастасия Галкина, Сергей Оришевский, Артём Семенцов, Михаил Змеенко, Игорь Петерсон, Евгений Талышев, Джавид Агаев.

Ижевск

В городе по крайней мере 25 задержанных

Омск

В городе по крайней мере 23 задержанных

Магнитогорск

В городе по крайней мере 22 задержанных, не менее 1 остаются на ночь.

Отдел полиции № 8 (Ленинский) УМВД по г. Магнитогорску

1 задержанный: Сергей Демидов.

Отдел полиции № 10 (Орджоникидзевский П) УМВД по г. Магнитогорску

На ночь в отделе остается 1 задержанный: Екатерина Филиппенко.

Калуга

В городе по крайней мере 21 задержанный

Краснодар

В городе по крайней мере 19 задержанных

Ставрополь

В городе по крайней мере 17 задержанных

Тюмень

В городе по крайней мере 17 задержанных

Ульяновск

В городе по крайней мере 15 задержанных

Архангельск

В городе по крайней мере 15 задержанных

Вологда

В городе по крайней мере 14 задержанных

Тула

В городе по крайней мере 13 задержанных

Стерлитамак

В городе по крайней мере 13 задержанных

Отдел МВД по Стерлитамакскому району

На ночь в отделе остается 1 задержанный: Нур Музафаров.

Улан-Удэ

В городе по крайней мере 12 задержанных

Управление по чрезвычайным ситуациям

2 задержанных: Арина Варнакова, Анастасия Орлова.

На ночь в отделе остается 1 задержанный: Наталья Филонова.

Томск

В городе по крайней мере 11 задержанных

Волгоград

В городе по крайней мере 10 задержанных

Брянск

В городе по крайней мере 10 задержанных

Оренбург

В городе по крайней мере 10 задержанных

Сыктывкар

В городе по крайней мере 10 задержанных

Задержаны, но пока неизвестно, в каких отделах находятся: 1

Елена Гулина

Хабаровск

В городе по крайней мере 9 задержанных

Отдел полиции № 8 УМВД по г. Хабаровску

1 задержанный: Пётр Григорьев.

Отдел полиции № 4 УМВД по г. Хабаровску

2 задержанных: Валентин Квашников, Александра Теплякова.

Отдел полиции № 1 УМВД по г. Хабаровску

1 задержанный: Анна Серова.

Задержаны, но пока неизвестно, в каких отделах находятся: 3

Даниил Куликов, Роман Лазуков, Илья Ласкутников

Якутск

В городе по крайней мере 9 задержанных

Отдел полиции № 2 МУ МВД России «Якутское»

1 задержанный.

Курск

В городе по крайней мере 9 задержанных

Астрахань

В городе по крайней мере 9 задержанных

Анапа

В городе по крайней мере 9 задержанных

Нижний Тагил

В городе по крайней мере 8 задержанных

Петропавловск-Камчатский

В городе по крайней мере 8 задержанных

Отдел полиции № 2 ​Управление МВД России по г. Петропавловску-Камчатскому

6 задержанных: Виктор Холманских, Дмитрий Самойленко, Илья Петров, Сергей Щербаков, Оксана Симонова, Александр Потужный.

Пятигорск

В городе по крайней мере 8 задержанных

Набережные Челны

В городе по крайней мере 7 задержанных

Рязань

В городе по крайней мере 6 задержанных

Отдел полиции № 1 (по обслуживанию Советского района г. Рязани

На ночь в отделе остается 1 задержанный: Татьяна Бер.

По крайней мере один задержанный избит.

Йошкар-Ола

В городе по крайней мере 6 задержанных

Смоленск

В городе по крайней мере 6 задержанных

Ухта

В городе по крайней мере 6 задержанных

Симферополь

В городе по крайней мере 6 задержанных

Таганрог

В городе по крайней мере 6 задержанных

Калининград

В городе по крайней мере 5 задержанных

Отдел полиции № 3 УМВД по городу Калининграду

2 задержанных: Алексей Сиделев, Мирослав Воскресенский.

Чита

В городе по крайней мере 5 задержанных

Отдел полиции «Центральный» УМВД по городу Чите

5 задержанных, среди них Ирина Коврикова, Марина Савватеева, Виталий Гобрик, Аркадий.

Тамбов

В городе по крайней мере 5 задержанных

Балаково

В городе по крайней мере 5 задержанных

Саратов

В городе по крайней мере 4 задержанных

Кострома

В городе по крайней мере 4 задержанных

Псков

В городе по крайней мере 4 задержанных

Курган

В городе по крайней мере 4 задержанных

Рыбинск

В городе по крайней мере 4 задержанных

Задержаны, но пока неизвестно, в каких отделах находятся: 3

Олег Кашинцев, Александр Клишин, Анастасия Клишина

Южно-Сахалинск

В городе по крайней мере 3 задержанных

Белгород

В городе по крайней мере 3 задержанных

Новороссийск

В городе по крайней мере 3 задержанных

Липецк

В городе по крайней мере 3 задержанных

Задержаны, но пока неизвестно, в каких отделах находятся: 1

Александр Наумов

Тольятти

В городе по крайней мере 3 задержанных

Чебоксары

В городе по крайней мере 2 задержанных

Пенза

В городе по крайней мере 2 задержанных

Саранск

В городе по крайней мере 2 задержанных

Тырныауз

В городе по крайней мере 2 задержанных

Кемерово

В городе по крайней мере 2 задержанных

Отдел полиции «Центральный» УМВД по г. Кемерово

2 задержанных, среди них Наталья Мартынова.

Находка

В городе по крайней мере 2 задержанных

Отдел МВД по городу Находке

1 задержанный.

Мурманск

В городе по крайней мере 1 задержанный

Волоколамск

В городе по крайней мере 1 задержанный

Березники

В городе по крайней мере 1 задержанный

Пушкино

В городе по крайней мере 1 задержанный

Домодедово

В городе по крайней мере 1 задержанный

Благовещенск

В городе по крайней мере 1 задержанный

Отдел полиции № 2 МО МВД «Благовещенский»

1 задержанный: Андрей Афанасьев.

Череповец

В городе по крайней мере 1 задержанный

Задержаны, но пока неизвестно, в каких отделах находятся: 1

Александр Песков

Орск

В городе по крайней мере 1 задержанный