Умер известный борец за правду в Бердске, председатель СНТ «Марьин лог» Вячеслав Конов

Он попал в клинику Мешалкина пару недель назад. Но врачи так и не смогли заставить его сердце работать. Все жители дачного общества скорбят — такого справедливого руководителя надо поискать.

Вячеслав Конов всегда защищал интересы людей

Днем 31 января скончался председатель СНТ «Марьин лог» Вячеслав Конов. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» сообщили жители товарищества. Они бесконечно скорбят об умершем, так как такого руководителя, говорят, сложно найти.

Вячеслав Владимирович, как только стал председателем в 2014 году, сразу взялся отстаивать интересы дачников, которые в большинстве своем живут в «Марьином логу» круглый год, - и в суде, и в отношениях с муниципальной властью.

Как рассказали члены СНТ, Вячеслав Конов умер в клинике Мешалкина. Он попал туда примерно неделю назад — сердце заболело. И остановилось.

- Сегодня в 14.00 это произошло. Когда будут хоронить, пока не объявляли. Из Тамбова едут его две сестры, - рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Алексей из «Марьиного лога». - Я его зимой видел, он был за рулем, вроде все нормально — здоровый. Это человек, который болел за общество, много кому помог.

Напомним, что летом 2020 года Вячеслав Конов возглавлял акцию жителей «Марьиного лога» против строительства неподалеку мусорной свалки. Ее планировали соорудить в 900 метрах от СНТ. Расстояние измерил председатель СНТ Вячеслав Конов.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в одиночные пикеты 18 июля встали дачники СНТ «Марьин лог» в Бердске. Конов тогда обратился ко всем неравнодушным гражданам:

- Я категорически против того, чтобы в 900 метрах от нашего общества появился полигон для отходов — промышленных и бытовых... Если вы не хотите, чтобы у нас плодились моральные и физические уроды от этой гадости, присоединяйтесь. А наши люди выражают одиночными пикетами свое мнение, свое отношение к попыткам разместить здесь свалку. Я их поддерживаю, солидарен с ними...

Подробности — в ближайшее время.

Редакция выражает соболезнования родным и близким безвременно ушедшего Конова Вячеслава Владимировича.