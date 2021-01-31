4407 человек задержала полиция на незаконных акциях в поддержку Алексея Навального 31 января в России. Список ОВД-Инфо

По всей России 31 января проходят массовые акции протеста под общим лозунгом «Свободу Навальному!». Участники акций требуют освобождения арестованного политика Алексея Навального. Полицейские задерживают протестующих: в большинстве городов акции проходят без согласования. ОВД-Инфо публикует список задержанных. Информация обновляется.

По состоянию на 31.01.21 18:09, задержано уже более 4000 человек в 85 городах

1365 Москва

962 Санкт-Петербург

194 Красноярск

161 Нижний Новгород

124 Тверь

122 Владивосток

103 Новосибирск

90 Новокузнецк

83 Пермь

78 Ростов-на-Дону

65 Казань

61 Сочи

60 Ярославль

58 Воронеж

56 Владимир

51 Уфа

49 Самара

44 Екатеринбург

38 Барнаул

34 Ижевск

31 Краснодар

29 Иркутск

28 Челябинск

26 Калуга

24 Ставрополь

23 Омск

23 Магнитогорск

19 Кострома

17 Тюмень

17 Архангельск

16 Нижний Тагил

15 Вологда

15 Ульяновск

14 Брянск

14 Сыктывкар

14 Тула

13 Волгоград

13 Рязань

13 Стерлитамак

12 Астрахань

12 Улан-Удэ

11 Пятигорск

11 Томск

10 Якутск

10 Оренбург

10 Курск

9 Хабаровск

9 Саранск

9 Анапа

8 Калининград

8 Петропавловск-Камчатский

8 Ухта

7 Йошкар-Ола

7 Набережные Челны

7 Псков

7 Симферополь

6 Курган

Москва

В городе по крайней мере 1155 задержанных

ОМВД России по району Зюзино г. Москвы

11 задержанных, среди них Роман Дмитриев, Артём Лапин, Максим Калуцкий, Матвей Петухов, Владимир Рубец, Александр Чурсин, Дмитрий Шульженко.

ОМВД России по району Якиманка г. Москвы

10 задержанных, среди них Евгений Эргашев, Сергей Батанов, Дмитрий Балашов, Сергей Суркичин, Олег Солоненко, Евгений Самоха.

МО МВД России «Щербинский» г. Москвы

1 задержанный: Юлия Навальная.

ОМВД России по району Преображенское г. Москвы

1 задержанный: Юрий Волнов.

ОМВД России по району Теплый Стан г. Москвы

1 задержанный: Роман Гуляев.

Отдел МВД России по району Выхино г. Москвы

1 задержанный: Самариддин Раджабов.

Отдел МВД России по Нижегородскому району

На ночь в отделе остается 1 задержанный: Иван Рыбенко.

Отдел МВД России по району Лефортово

10 задержанных, среди них Валерий Перепелкин, Даниил Мельник, Александр Рыбаков, Алексей Курятов, Ксения Дябина, Дмитрий Паршутин, Данил Черепухин, Сергей Кухтин, Елена Чеснокова.

ОМВД России по району Солнцево г. Москвы

18 задержанных, среди них Владислав Свидовский.

ОМВД Останкинский

3 задержанных: Данил Афонин, Валентин Кузнецов, Сергей Муравьев.

Отдел МВД России по району Южное Тушино г. Москвы

7 задержанных, среди них Антон Лекарев, Виктор Ключевский, Никита Климский, Дмитрий Иванов, Юлия Грачева.

На ночь в отделе остается 1 задержанный: Илья Жабров.

ОМВД России по району Тверской г. Москвы

3 задержанных: Ярослав Тюжин, Юрий Сеньчев, Борис Иванов.

На ночь в отделе остается 1 задержанный: Илья Логвин.

Отдел МВД России по Можайскому району г. Москвы

На ночь в отделе остается 1 задержанный: Ирина Оганесян.

Отдел МВД по Гагаринскому району

24 задержанных, среди них Евгений Баранцев, Александр Степанов, Александр Кузнецов, Егор Коротков, Андрей Камянов, Константин Савушкин, Павел Федотов, Богдан Давыдов, Никита Ломов, Акбар Назарбеков, Артём Пучков, Вера Мизина, Владимир Антошин, Семён Павлюк, Виктор Кочкин, Александр Юрьев, Вадим Хабаров, Михаил Верхоглядов, Богдан Рудик, Кирилл Малышев, Даниил Скороход, Сергей Бобрик, Александра Шапалина.

ОМВД Марфино

14 задержанных, среди них Руслана Дроздова, Антон Ничволод, Любомир Нескубин, Маидин Кахриманов, Денис Пахнов, Данил Блинов, Ольга Каравашкова, Ксения Самарина, Михаил Азимов, Владислав Смирнов, Александра Бронзова, Илья Палагин.

ОМВД России по району Фили-Давыдково г. Москвы

35 задержанных, среди них Артем Краузов, Алексндр Горяев, Дамир Гилязов, Данил Любов.

Отдел МВД России по району Люблино

20 задержанных, среди них Александр Соловьев, Всеволод Мелях, Гишеян Эрик Аршакович, Мирослав Зиневич, Дмитрий Фадеев, Арон Бергман, Иван Ильин, Александр Жуков, Максим Каленков, Вениамин Волов.

ОМВД России по району Сокол г. Москвы

1 задержанный: Вячеслав Львов.

Отдел МВД России по району Некрасовка

10 задержанных, среди них Ростислав Авдеев, Дмитрий Кузнецов, Евгений Зеленов, Максим Орищенко, Людмила Боровко, Ростислав Боровко, Игорь Мысыков.

ОМВД России по району Проспект Вернадского г. Москвы

1 задержанный: Николай Касьян.

ОМВД России по Головинскому району

50 задержанных, среди них Александр Барышев, Сергей Кавронский, Илья Петров, , Николай Форрат, Александр Колесник, Михаил Галенков, Илья Литвинцев, Григорий Сафронов, Николай Войлов, Сергей Хавронский, Николай Конотопов, Вячеслав Гричков, Елена Рязанцева, Олег Калачев.

Отдел МВД России по району Печатники

20 задержанных, среди них Соломон Шлосман, Дмитрий Просин, Павел Тараканов, Галина Капаева, Тимофей Злобин, Максим Исрафилов, Евгений Щуренко, Дмитрий Колганов, Г Р Козлов, О В Власов, К В Никишин, Константин Пономарев, Артур Рахматуллин, Алексей Ляшенко, Владислав Нагорский, Иван Самсонов, Константин Самсонов, Виталий Васин.

ОМВД России по Обручевскому району г. Москвы

14 задержанных, среди них Артём Рогачев, Алексей Головко, Андрей Нестеренко, Степан Пьяных, Никита Гуров, Александр Авдеев, Павел Соболев, Даниил Синицын, Дмитрий Клонин, Сергей Кирьянов, Сергей Алешин, Олег Тищенко.

Отдел МВД России по району Крылатское г. Москвы

18 задержанных, среди них Егор Шашин, И А Дубченков, А Дубченков, Н А Савенок, М В Асманкин, Е П Райлян, Михаил Полынкин, Повпикшин.

Отдел МВД России по Красносельскому району г. Москвы

13 задержанных, среди них Александра Изотова.

Отдел МВД России по району Марьино

27 задержанных, среди них Никита Галкин, Алена Мамонтова, Нурсиня Джамолдинова, Михаил Казаков, Екатерина Гущина, Максим Попов, Кирилл Шельсяков, Ирина Баришколова, Артем Алгутов, Петровна Шевелева, Артем Косарев, Александра Стародубцева, Алексей Абрабов, Борис Сыроечковский, Артем Наумов, Иван Наконечный, Екатерина Задоркина.

Отдел МВД России по району Замоскворечье г. Москвы

20 задержанных, среди них Полина Дудина, Николай Сванидзе, Виталий Серебрянцев, Алексей Аношкин, Алексей Лаптев, Сергей Порозов, Денис Владимиров, Гаджи, Наталья Хайбулаева, Ярослав Майков, Сергей Ращупкин, Дмитрий Коломников, Ярослав Иванов, Иван Антохин, Никита Васильев, Иван Федцов, Роман Каменев, Вадим Малышев.

ОМВД Свиблово

22 задержанных, среди них Александр Быков, Курбанов, Леонид Шехтман, Евгений Машинин, Сергей Александров, Никита Ветров, Михаил Кондратьев, Антон Туркин, Дмитрий Фурсов, Кристина Рамирес Джонсон, Константин Сеченин, Вадим Челышков, Михаил Алиев, Егор Зеленецкий, Степан Соловьев, Тимофей Крит.

ОМВД России по району Очаково-Матвеевское г. Москвы

19 задержанных, среди них Максим Голышев, Антон Щербаков, Сергей Ревниченко, Андрей Комбанеец, Иван Веревкин, Александр Иванов, Алексей Погорелов, Павел Пушнов, Лев Пушнов, Александр Козлов, Юрий Куликов, Павел Мурашев, Александр Естин, Анна Келехсаева, Инга Келехсаева, Максимилиан Липкин, Илья Липкин, Тимур Абдрашидов.

На ночь в отделе остается 1 задержанный: Алексей Апулин.

ОМВД России по району Раменки г. Москвы

10 задержанных, среди них Иоанн Рюриков, Шамиль Мустафин, Богдан Лихачев, Никита Казаков, Руслан Мамедов, Александр Тарасов, Мария Торосянц.

ОМВД России по району Нагатино-Садовники г. Москвы

19 задержанных, среди них Ольга Попова, Алексей Иняткин, Иван Рыгаев, Владислав Андреев, Александр Федотов, Александра Селищева, Антон Кузнецов, Иван Иванов, Виталий Розаренов, Никита Оленев, Александр Маниша, Сергей Пархоменко, Евгений Сысоев, Дмитрий Малофеев, Елена Нестерова, Ксения Смирнова, Константин Платов, Виктор Давыдов.

Отдел МВД России по району Северное Тушино г. Москвы

25 задержанных, среди них Филипп Ефремычев, Марат Нафихов, Алексей Сазонов, Владимир Косяков, Михаил Ким, Александр Григорьев, Алексей Игнатов, Алексей Марков, Сергей Воронин, Илья Чеглеев.

ОМВД Северный

10 задержанных, среди них Давид Беридзе, Иван Чичиланов, Владимир Пигунов.

Отдел МВД России по району Измайлово Северное г. Москвы

1 задержанный: Дмитрий Барановский.

ОМВД России по району Зябликово г. Москвы

1 задержанный.

Отдел МВД России по району Измайлово г. Москвы

1 задержанный: Ангелина Юганова.

На ночь в отделе остается 1 задержанный: Ангелина Юганова.

ОМВД России по району Савеловский г. Москвы

26 задержанных, среди них Михаил Дериченко, Игорь Дударь, Пётр Аблин, Фёдор Чистик, Владлен Карауш, Евгений Царёв, Александр Попов, Сергей Назаров.

Отдел МВД России по району Кузьминки

4 задержанных, среди них Сергей Соколов, Василий Котуранов, Аркадий Подкопаев.

Отдел МВД России по району Ивановское г. Москвы

24 задержанных, среди них Антон Ежов, Индар Коблев, Михаил Некрасов, Александр Адеев, Григорий Коднер, Дарья Боул, Мария Боул, Ольга Шашкова, Игорь Шубин, Дмитрий Чунчинов, Игорь Сидоров, Петар Танев, Арсений Каптелинин, Олег Мургин, Иван Щапов, Нарине Алексанян.

Отдел МВД России по району Капотня

12 задержанных, среди них Олег Пшеничный, Руслан Бондаренко, Иван Шитов, Кирилл Касаткин, Ксения Рудакова, Пётр Шишонков, Кирилл Мочаловский, Алексей Макаров, Артур Ортега, Камиль Султанов.

ОМВД России по району Коньково г. Москвы

23 задержанных, среди них Артем Медведев, Иван Кондратенко, Федор Фреик, Полина Радецкая, Андрей Каракозов, Андрей Сычев, Ярослав Куксин, Андрей Бордуков, Всеволод Ашихмин, Ярослав Дмитрюк, Сергей Ивонин, Сергей Холстов, Семен Хайбулов, Никита Фанин Павлович, Дмитрий Скирта, Иван Григорьев, Татьяна Романова, Игорь Шатохин, Наиль Фарукшин, Константин Буковецкий.

Задержаны, но пока неизвестно, в каких отделах находятся: 75

Алексей Дуленков, Саранг Цибекова, Галина Золина, Логнин, Нургазы Эргешов, Сергей Кузнецов, Д В Эштриков, Георгий Малец, Юлия Демидова, Андрей Скрипник, Дмитрий Низовцев, Ильгиз Асадуллин, Виктор Кузнецов, Кирилл Новицкий, Сергей Богатко, Александр Нежельский, Исломиддин Холов, Ярослав Маркевич, Владимир Васильев, Вячеслав Баженов, Александр Косарев, Николай Федосеев, Владимир Дмитриев, Георгий Жаворонков, Виталий Камшуков, Евгений Овчинников, Александр Федин, Андрей Новичков

Санкт-Петербург

В городе по крайней мере 850 задержанных

Отдел полиции № 86 Приморского района г. Санкт-Петербурга

15 задержанных, среди них Елизавета Решетникова, Станислав Зайкин, Владимир Агапов, Андрей Волков, Дмитрий Папорт, Ирина Папорт, Антон Точнов, Дамир Муртазин, Тимофей Суербаев.

Отдел полиции № 66 Красногвардейского района г. Санкт-Петербурга

30 задержанных, среди них Елизавета Мосиенко, Булат Бирдин, Иван Москаленко, Екатерина Сытенькая, Максим Юрченко, Никита Зиновьев, Екатерина Павлова, Александр Гольдман, Мария Фролова, Наталья Кондратьева, Ильдар Яналиев, Юлия Громова, Светлана Липилина.

Отдел полиции № 21 Калининского района г. Санкт-Петербурга

1 задержанный: Вячеслав Китаев.

Отдел полиции № 17 Калининского района г. Санкт-Петербурга

23 задержанных, среди них Владислава Тутыне, Виолетта Тутыне, Илья Гайнутдинов, Роман Усоян, Константин Тимченко, Семен Финов, Иван Тюрюшев, Владислав Шишкарев, Алина Смурова, Марина Карачевцева, Павел Кондратьев, Максим Буланов, Сергей Прасолов, Кристиан Горский.

Отдел полиции № 8 Кировского района г. Санкт-Петербурга

1 задержанный: Артем Короткий.

Задержаны, но пока неизвестно, в каких отделах находятся: 1

Красноярск

В городе по крайней мере 194 задержанных

Отдел полиции № 6 МУ МВД «Красноярское»

30 задержанных, среди них Татьяна Микитина, Артем Бояров, Татьяна Долганова.

На ночь в отделе остаются 4 задержанных: Татьяна Микитина, Артем Бояров, Татьяна Долганова, Александр Потылицын.

Отдел полиции № 3 МУ МВД «Красноярское»

44 задержанных, среди них Юлия Зеброва, Янина Загирова, Юлия Панфилова, Ирина Аржанникова, Юлия Зеброва, Павел Герасименко.

Отдел полиции № 10 МУ МВД «Красноярское»

60 задержанных, среди них Татьяна Шинкаренко Ценкаренко, Мария Журавлева, Елизавета Лысова, Мила Кривошеева, Полина Горбунова, Кирилл Малиновский, Елизавета Ремеслова, Александр Вычужанин, Георгий Никутин, Никита Теперев, Александр Герасимов, Анна Бабина, Мария Саросек, Дарья Лина, Анна Валеева, Данил Колчин, Михаил Басов, Наталья Рыбакова, Лидия Шестакова, Данил Колчин, Вероника Викторова, Глеб Белостоцкий, Иван Карелин, Александр Когодеев, Анастасия Голубкова, Игорь Андреев, Егор Внуков, Мария Саросек, Дарья Лина, Анна Валеева, Данил Колчин, Михаил Басов, Наталья Рыбакова, Лидия Шестакова, Владислава Волкова, Дарья Вернидуб.

Отдел полиции № 4 МУ МВД «Красноярское»

60 задержанных, среди них Вероника Викторова, Екатерина Будкевич, Лев Бондарь, Анастасия Голубкова, Мария Гидзинская, Кирилл Пирожков, Лев Рыбак, Илья Харитончик.

Нижний Новгород

В городе по крайней мере 138 задержанных, не менее 5 остаются на ночь.

Отдел полиции № 7 УМВД по Нижнему Новгороду

11 задержанных, среди них Александр Фролов, Андрей Коровин, Евгений Перевезенцев, Андрей Спирин, Кристина Головина, Андрей Вертин, Андрей Удалов, Роман Штейн, Валерий Питаев, Александр Новиков.

Отдел полиции № 3 УМВД по Нижнему Новгороду

23 задержанных, среди них Борис Казанцев, Максим Тарасов, Роман Бронников, Никита Дорофеев, Владимир Кокорин, Илья Понофидин, Дмитрий Плаксин, Наталья Резонтова, Павел Сауткин, Алексей Стрыжак, Алексей Круглов, Михаил Малиновский, Дмитрий Малиновский, Галина Круглова, Кирилл Блинов, Анна Андреева, Елизавета Гусева, Юлия Смирнова, Алексей Степанов, Николай Серов.

На ночь в отделе остаются 2 задержанных: Борис Казанцев, Роман Бронников.

Отдел полиции № 8 УМВД по Нижнему Новгороду

2 задержанных: Сергей Спиридонов, Евдокия Калякина.

На ночь в отделе остается 1 задержанный: Грегорий Разуваев.

Отдел полиции № 2 УМВД по Нижнему Новгороду

36 задержанных, среди них Максим Рубайлов, Анастасия Плахотникова, Сергей Овсянников, Елена Иванчикова, Виктория Перевозчикова, Игорь Перевозчиков, Семен Калинин, Александр Пичугин, Майя Арсалонова, Илья Стариков, Сергей Калинкин, Алексей Старков, Алексей Кашапов, Людмила Полякова, Никита Игонин, Татьяна Аршинова, Елена Петровичева, Александр Горохов, Екатерина Петелина, Виталий Деревяшкин, Дмитрий Ильин, Лука Буяков, Александр Бабинков, Александр Большаков, Дмитрий Гущин, Андрей Шкапов, Никита Егонин, Егор Мельников, Георгий Коржеников, Елизавета Пичужкина, Марина Гришнякова, Ирина Пахомова, Кристина Меркушева, Дмитрий Богатырев.

На ночь в отделе остаются 3 задержанных: Александр Пичугин, Сергей Калинкин, Людмила Полякова.

Тверь

В городе по крайней мере 123 задержанных

Отдел полиции Центральный УМВД по городу Твери

3 задержанных, среди них Александр Селюк.

Отдел полиции Заволжский УМВД по городу Твери

44 задержанных, среди них Владимир Чернятин, Ксения Кокорина, Анастасия Хижнякова, Анна Рубан, Ирина Рогожова, Николай Смирнов, Владимир Михайлович, Анастасия Лупова, Екатерина Трушина, Анастасия Макарьева, Михаил Каминский.

Отдел МВД по Калининскому району

75 задержанных, среди них Александр Леонов, Алексей Мережин, Виктория Сорокина, Екатерина Кошелева, Роберт Шилов, Николай Бойков, Андрей Милюхин, Виктор Перепелицын, Руслан Орёл, Кирилл Потаничев, Камила Заева, Николай Михайлов, Шерозиа Фридон, Андрей Зверев, Андрей Заев, Алексей Синявский, Софья Татаренко, Мария Пилипчук, Андрей Крылов, Лидия Тимонина, Илья Печерский, Дарья Самарина, Мария Ефременко, Екатерина Фитилева, Виктор Королев, Александр Новинский, Илья Фокин, Александр Прайд, Андрей Савченко.

Задержаны, но пока неизвестно, в каких отделах находятся: 1

Ян Ксенжепольский

Владивосток

В городе по крайней мере 122 задержанных

УМВД по городу Владивостоку (отдел полиции № 4)

40 задержанных, среди них Данил Горбунов, Максим Толкачёв, Алиса Денница, Тамара Габитова, Марк Колесников, Валерия Иващенко, Дмитрий Перегон, Екатерина Багрянова, Мирослав Коберский, Полина Фалько, Полина Коваленко, Александра Тарасова, Дмитрий Богачёв, Наталья Ничик, Владислав Литвинов, Михаил Лозовой, Владимир Дубров, Александр Белоусов, Руслан Долматов, Евгения Добрыня, Александра Кожарская, Екатерина Оконовенко, Елена Наумова, Владимир, Максим Бородин, Дмитрий Злобин, Нария Иванова, Кристина Прудникова, Кирилл Супрун.

УМВД по городу Владивостоку (отдел полиции № 2)

39 задержанных, среди них Егор Дубровин, Светлана Дубровина, Константин Пикула, Алина Коваленко, Анастасия Декальчук, Ульяна Карнакова, Ольга Гончарова, Тарас Горелов, Сергей Гуляев, Лариса Задорожко, Галина Карпенко, Иван Котельников, Илья Мартыненко, Александр Рыбинцев, Иван Ильин, Дмитрий Ульяновский, Полина Азарова.

Людей держат в спортзале, не дают еды и воды, не отпускают даже оформленных.

УМВД по городу Владивостоку (отдел полиции № 1)

40 задержанных, среди них Кирилл Чистяков, Сергей Политовский, Андрей Мякотин, Семён Иваненко, Евгений Зайцев, Роман Беломестнов, Сергей Зинченко, Виктор Богданов, Ксения Уйманова, Евгений Рудченко, Игорь Гусак, Игорь Глазунов, Владимир Якушев, Ольга Шмидт, Екатерина Ищенко, Павел Раков, Богдан Чернецкий, Людмила Борисова, Марина Железнякова, Анастасия Капитонова, Елена Курочкина, Андрей Кошкин.

На ночь в отделе остается 1 задержанный: Андрей Мякотин.

Задержаны, но пока неизвестно, в каких отделах находятся: 3

Александра Воронина, Андрей Шайдуров

Шайдурову заломали руку, скорую не вызывают.

Новосибирск

В городе по крайней мере 103 задержанных

Отдел полиции № 4 «Калининский»

2 задержанных: Зинаида Горбатенко, Михаил Рязанцев.

Одного из задержанных ударили по голове, ему вызвали скорую.

Отдел полиции № 1 «Центральный»

8 задержанных, среди них Вадим Горяченко, Иван Галютин, Руслан Стрелец, Любовь Кнельс, Алексей Нефедов, Тахир Арсланов.

Отдел полиции № 3 «Заельцовский»

1 задержанный: Евгений Шмидт.

Отдел полиции № 6 «Октябрьский»

28 задержанных, среди них Анастасия Денисова, Владимир Турханов, Павел Виргуш, Антон Медведев, Татьяна Степанченко, Михаил Рябец, Тимур Исанбаев, Руслан Гудулов, Владимир Никольский, Тамара Антонова, Андрей Попов, Вячеслав Фитлин, Максим Шенкнехт, Владимир Полозков, Артур Сенько, Ирина Яркова, Диана Шевырина, Дмитрий Горбунов, Кристина Корниенко, Андрей Зверев, Павел Новоселов, Дмитрий Бабий, Кирилл Скабёлкин.

Задержаны, но пока неизвестно, в каких отделах находятся: 1

Полина Парача

Новокузнецк

В городе по крайней мере 90 задержанных

Отдел полиции «Орджоникидзевский» УМВД по г. Новокузнецку

30 задержанных, среди них Валентин Прокопенко, Иван Новиков, Дмитрий Сучков, Владимир Шехтман, Виль Равилов.

Отдел полиции «Новоильинский» УМВД по г. Новокузнецку

30 задержанных, среди них Михаил Волков, Дмитрий Сычев, Юлия Маркер, Полина Карнакова, Вадим Есликовский, Игорь Орланов, Никита Гармаш, Михаил Богатов, Анжелика Суглобова, Дмитрий Дорожкин, Виталий Удельников, Георгий Архангельский, Валерий Плакучев, Анатолий Быструшкин, Юрий Развозжаев, Станислав Пыжов, Андрей Гапонов, Владимир Шалонков, Игорь Горланов.

Отдел полиции «Новобайдаевский» УМВД по г. Новокузнецку

30 задержанных, среди них Максим Гордеев, Игорь Епифанцев, Ксения Токарева, Ирина Буркова.

Пермь

В городе по крайней мере 83 задержанных

Отдел МВД по Краснокамскому району

1 задержанный: Владислав Бендер.

Отдел полиции № 4 (дисл. Мотовилихинский р-н) УМВД по г. Перми

22 задержанных, среди них Евгений Дерендяев, Александр Иванов, Анатолий Пиков, Алексей Матюхин, Евгений Дерендяев, Арсений Попов, Марина Зверева.

Отдел полиции № 7 (дисл. Свердловский р-н) УМВД по г. Перми

15 задержанных, среди них Станислав Стукалов, Маргарита Соломинина, Петр Овчинников, Кристина Мальцева, Григорий Козоногов, Андрей Соломинин, Роман Утёмов, Владислав Попов, Григорий Вершинин.

Отдел полиции № 1 (дисл. Дзержинский р-н) УМВД по г. Перми

45 задержанных, среди них Андрей Беляков, Филипп Чернышов.

Ростов-на-Дону

В городе по крайней мере 69 задержанных

Казань

В городе по крайней мере 62 задержанных

Отдел полиции № 13 «Азино-2» УМВД по г. Казани

На ночь в отделе остается 1 задержанный: Дмитрий Топорков.

Сочи

В городе по крайней мере 59 задержанных

Среди задержанных есть избитые.

Ярославль

В городе по крайней мере 59 задержанных

Отдел полиции «Заволжский» УМВД по г. Ярославлю

17 задержанных, среди них Алексей Наймушин, Алексей Рубилов, Сергей Белоусов, Алиса Романовская, Анна Ковалевская, Дмитрий Смирнов, Петр Якимов, Елена Кочурина, Лев Асадов, Артём Чижов, Сергей Пройдин, Виктор Пройдин.

Воронеж

В городе по крайней мере 55 задержанных

Отдел полиции № 8 УМВД России по городу Воронежу (Ленинский район)

1 задержанный: Александр Шахпазов.

Отдел полиции № 1 УМВД по городу Воронежу (Железнодорожный район)

6 задержанных, среди них Дмитрий Тулинов, Никита Минаков, Игорь Переславцев, Иван Бунин.

Владимир

В городе по крайней мере 55 задержанных

ИВС при УВД г. Владимира

1 задержанный: Екатерина Малютина.

Задержаны, но пока неизвестно, в каких отделах находятся: 3

Павел Николаев, Сергей Николаев, Ирина Грущенко

Уфа

В городе по крайней мере 49 задержанных

Самара

В городе по крайней мере 47 задержанных

Екатеринбург

В городе по крайней мере 43 задержанных

Отдел полиции № 5 УМВД по городу Екатеринбургу

6 задержанных: Амир Ибатуллин, Богдан Степанов, Екатерина Лахикова, Денис Степанов, Виктор Медведев, Ирина Норман.

На ночь в отделе остается 1 задержанный: Ирина Норман.

Отдел полиции № 1 УМВД по городу Екатеринбургу

2 задержанных: Игорь Серков, Дмитрий Трофимов.

Отдел полиции № 9 УМВД по городу Екатеринбургу

4 задержанных: Вадим Панкратов, Любовь Усова, Сергей Тиунов, Андрей Глущенко.

Задержаны, но пока неизвестно, в каких отделах находятся: 10

Александр Пахоруков, Илья Хабибуллин, Семен Калинин, Андрей Липатов, Илья Исмагилов, Григорий Антипин, Виктор Бушмич, Константин Галкин

Барнаул

В городе по крайней мере 38 задержанных

Отдел полиции № 5 УМВД по г. Барнаулу

11 задержанных, среди них Максим Козлов, Егор Пучаев, Максим Немчинов, Владимир Веретенников, Владимир Каузов, Александра Торопова.

Отдел полиции № 9 УМВД по г. Барнаулу

2 задержанных: Данил Штиль, Дмитрий Будков.

Отдел полиции № 1 УМВД по г. Барнаулу

14 задержанных, среди них Никита Ковтун, Алина Клуховтова Евгеньева, Карина Пайвина, Сергей Шибин, Анастасия Шибина, Анастасия Цыганкова, Станислав Симонов, Андрей Лизунов, Александр Пилицей, Алина Карпова, Константин Беззубенко.

Отдел полиции № 2 УМВД по г. Барнаулу

11 задержанных, среди них Юлия Храмова, Максим Попов, Владислав Рубцов, Елена Белоусова, Полина Тарасовская, Анастасия Колоскова, Ксения Казакова, Марина Калашникова, Софья Сивкова.

Ижевск

В городе по крайней мере 34 задержанных

Иркутск

В городе по крайней мере 29 задержанных

Отдел полиции № 7 УМВД по г. Иркутску

1 задержанный: Павел Чернухин.

Отдел полиции № 4 УМВД по г. Иркутску

1 задержанный: Дмитрий Терпугов.

Отдел полиции № 8 УМВД по г. Иркутску

1 задержанный: Константин Огнев.

Задержаны, но пока неизвестно, в каких отделах находятся: 1

Челябинск

В городе по крайней мере 26 задержанных

Отдел полиции № 4 (Тракторозаводский район) УМВД по городу Челябинску

7 задержанных: Анастасия Галкина, Сергей Оришевский, Артём Семенцов, Михаил Змеенко, Игорь Петерсон, Евгений Талышев, Джавид Агаев.

Ставрополь

В городе по крайней мере 24 задержанных

Отдел полиции № 2 УМВД по г. Ставрополю

24 задержанных, среди них Алексей Саварцов.

Краснодар

В городе по крайней мере 23 задержанных

Отдел полиции (мкр. Юбилейный) УМВД по городу Краснодару

2 задержанных.

ОВД Западного округа г. Краснодара

9 задержанных, среди них Алексей Никитин, Никита Файнфельд, Эдуард Курценко, Василий Кубышко, Сергей Алгоров, Даниил Молчанов, Юлия Бай.

Отдел полиции (Центральный округ) УМВД по городу Краснодару

9 задержанных, среди них Григорий Цильке, Егор Черныш, Вадим Кравченко, Владислав Понтелеев.

Омск

В городе по крайней мере 22 задержанных

Отдел полиции № 7 УМВД по г. Омску

12 задержанных, среди них Иван Нагорный, Иван Воротников, Дмитрий Романюк, Иван Черномаз, Алексей Завоев, Сергей Исаков, Сергей Саблин, Марат Бектемиров, Андрей Бадьянов, Андрей Волин, Алексей Забоев.

Магнитогорск

В городе по крайней мере 22 задержанных, не менее 1 остаются на ночь.

Отдел полиции № 8 (Ленинский) УМВД по г. Магнитогорску

1 задержанный: Сергей Демидов.

Отдел полиции № 10 (Орджоникидзевский П) УМВД по г. Магнитогорску

На ночь в отделе остается 1 задержанный: Екатерина Филиппенко.

Калуга

В городе по крайней мере 22 задержанных

Кострома

В городе по крайней мере 19 задержанных

УМВД России по городу Костроме

3 задержанных: Александр Медведев, Сергей Волков, Алексей Разгуляев.

Тюмень

В городе по крайней мере 17 задержанных

Архангельск

В городе по крайней мере 17 задержанных

УМВД России по городу Архангельску

4 задержанных: Михаил Янковский, Игорь Иванов, Илья Чугунов, Екатерина Брожко.

Нижний Тагил

В городе по крайней мере 16 задержанных

Отдел полиции № 16 МУ МВД «Нижнетагильское»

14 задержанных, среди них Максим Емельянов, Полина Бычанова, Иван Татауров, Антон Ковязин.

Задержаны, но пока неизвестно, в каких отделах находятся: 2

Егор Таланов, Лев Придорогин

Вологда

В городе по крайней мере 15 задержанных

Ульяновск

В городе по крайней мере 15 задержанных

Сыктывкар

В городе по крайней мере 14 задержанных

Задержаны, но пока неизвестно, в каких отделах находятся: 5

Дарья Чернышева, Дмитрий Поволокин, Нина Попугаева, Влад Петров, Елена Гулина

Тула

В городе по крайней мере 14 задержанных

Волгоград

В городе по крайней мере 13 задержанных

Стерлитамак

В городе по крайней мере 13 задержанных

Отдел МВД по Стерлитамакскому району

На ночь в отделе остается 1 задержанный: Нур Музафаров.

Астрахань

В городе по крайней мере 12 задержанных

Улан-Удэ

В городе по крайней мере 12 задержанных

Управление по чрезвычайным ситуациям

2 задержанных: Арина Варнакова, Анастасия Орлова.

На ночь в отделе остается 1 задержанный: Наталья Филонова.

Брянск

В городе по крайней мере 11 задержанных

Томск

В городе по крайней мере 11 задержанных

Якутск

В городе по крайней мере 10 задержанных

Отдел полиции № 2 МУ МВД России «Якутское»

1 задержанный.

Отдел полиции № 4 МУ МВД России «Якутское»

На ночь в отделе остается 1 задержанный: Владислав Сотник.

Оренбург

В городе по крайней мере 10 задержанных

Пятигорск

В городе по крайней мере 10 задержанных

Хабаровск

В городе по крайней мере 9 задержанных

Отдел полиции № 8 УМВД по г. Хабаровску

1 задержанный: Пётр Григорьев.

Отдел полиции № 4 УМВД по г. Хабаровску

2 задержанных: Валентин Квашников, Александра Теплякова.

Отдел полиции № 1 УМВД по г. Хабаровску

1 задержанный: Анна Серова.

Задержаны, но пока неизвестно, в каких отделах находятся: 3

Даниил Куликов, Роман Лазуков, Илья Ласкутников

Курск

В городе по крайней мере 9 задержанных

Отдел полиции № 1

1 задержанный.

Анапа

В городе по крайней мере 9 задержанных

Рязань

В городе по крайней мере 8 задержанных

Отдел полиции № 1 (по обслуживанию Советского района г. Рязани

На ночь в отделе остается 1 задержанный: Татьяна Бер.

Отдел полиции № 3 (по обслуживанию Железнодорожного района г. Рязани

На ночь в отделе остается 1 задержанный: Кирилл Сычев.

Петропавловск-Камчатский

В городе по крайней мере 8 задержанных

Отдел полиции № 2 ​Управление МВД России по г. Петропавловску-Камчатскому

6 задержанных: Виктор Холманских, Дмитрий Самойленко, Илья Петров, Сергей Щербаков, Оксана Симонова, Александр Потужный.

Саранск

В городе по крайней мере 8 задержанных

Задержаны, но пока неизвестно, в каких отделах находятся: 5

Ольга Дмитриева, Екатерина Варакина, Андрей Беломаз, Александра Штефан, Игорь Рогов

Йошкар-Ола

В городе по крайней мере 7 задержанных

Отдел полиции № 2 УМВД по г. Йошкар-Оле

2 задержанных: Николай Кириллов, Дмитрий Любимов.

Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации «Медведевский»

1 задержанный: Дмитрий Винтоняк.

На ночь в отделе остается 1 задержанный: Дмитрий Винтоняк.

Отдел полиции № 1 УМВД по г. Йошкар-Оле

1 задержанный.

Задержаны, но пока неизвестно, в каких отделах находятся: 2

Алексей Серёгин, Андрей Свистунов

Набережные Челны

В городе по крайней мере 7 задержанных

Псков

В городе по крайней мере 7 задержанных

Симферополь

В городе по крайней мере 7 задержанных

Калининград

В городе по крайней мере 6 задержанных

Отдел полиции № 3 УМВД по городу Калининграду

2 задержанных: Алексей Сиделев, Мирослав Воскресенский.

Смоленск

В городе по крайней мере 6 задержанных

Ухта

В городе по крайней мере 6 задержанных

Таганрог

В городе по крайней мере 6 задержанных

Саратов

В городе по крайней мере 5 задержанных

Белгород

В городе по крайней мере 5 задержанных

Курган

В городе по крайней мере 5 задержанных

Чита

В городе по крайней мере 5 задержанных

Отдел полиции «Центральный» УМВД по городу Чите

5 задержанных, среди них Ирина Коврикова, Марина Савватеева, Виталий Гобрик, Аркадий.

Тамбов

В городе по крайней мере 5 задержанных

Балаково

В городе по крайней мере 5 задержанных

МУ МВД России «Балаковское»

2 задержанных: Александр Собин, Сергей Князев.

Задержаны, но пока неизвестно, в каких отделах находятся: 3

Екатерина Романченко, Ирина Чамышева, Владимир Алешин

Тольятти

В городе по крайней мере 4 задержанных

Липецк

В городе по крайней мере 4 задержанных

Задержаны, но пока неизвестно, в каких отделах находятся: 1

Александр Наумов

Рыбинск

В городе по крайней мере 4 задержанных

Задержаны, но пока неизвестно, в каких отделах находятся: 3

Олег Кашинцев, Александр Клишин, Анастасия Клишина

Чебоксары

В городе по крайней мере 3 задержанных

Новороссийск

В городе по крайней мере 3 задержанных

Задержаны, но пока неизвестно, в каких отделах находятся: 3

Владимир Кирпичников, Эльвира Кондранина, Александр Боденчук

Старый Оскол

В городе по крайней мере 3 задержанных

Южно-Сахалинск

В городе по крайней мере 2 задержанных

УМВД по городу Южно-Сахалинску

1 задержанный: Максим Емельяненко.

Задержаны, но пока неизвестно, в каких отделах находятся: 1

Любовь Степанова

Мурманск

В городе по крайней мере 2 задержанных

Отдел полиции № 1 УМВД по городу Мурманску

1 задержанный: Виолетта Грудина.

Пенза

В городе по крайней мере 2 задержанных

Задержаны, но пока неизвестно, в каких отделах находятся: 2

Вера Ким, Антон Струнин

Тырныауз

В городе по крайней мере 2 задержанных

Отдел МВД по Эльбрусскому району

2 задержанных: Даниил Двинских, Елизавета Скалон.

Кемерово

В городе по крайней мере 2 задержанных

Отдел полиции «Центральный» УМВД по г. Кемерово

2 задержанных, среди них Наталья Мартынова.

Находка

В городе по крайней мере 2 задержанных

Отдел МВД по городу Находке

1 задержанный.

Ипатово

В городе по крайней мере 1 задержанный

Волоколамск

В городе по крайней мере 1 задержанный

Задержаны, но пока неизвестно, в каких отделах находятся: 1

Татьяна Четверикова

Березники

В городе по крайней мере 1 задержанный

Задержаны, но пока неизвестно, в каких отделах находятся: 1

Артем Файзуллин

Пушкино

В городе по крайней мере 1 задержанный

Киров

В городе по крайней мере 1 задержанный

Домодедово

В городе по крайней мере 1 задержанный

Благовещенск

В городе по крайней мере 1 задержанный

Отдел полиции № 2 МО МВД «Благовещенский»

1 задержанный: Андрей Афанасьев.

Череповец

В городе по крайней мере 1 задержанный

Задержаны, но пока неизвестно, в каких отделах находятся: 1

Александр Песков

Орск

В городе по крайней мере 1 задержанный

Отдел полиции № 1 МУ МВД Орское

1 задержанный: Максим Русак.