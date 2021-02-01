ОП «РИК» на страже вашего порядка уже более 20 лет

Охранное предприятие "РИК" - это значит, вы в надежных руках!

Любое незаконное действие будет прервано на корню с ОП "РИК"

Ничто не проверяет качество работы и надежность компании, так, как время. ОП «РИК» с успехом прошло данное испытание, и теперь мы с гордостью можем сказать, что готовы к любым, даже самым сложным задачам, поставленным клиентами.

Мы предоставляем следующие виды услуг:

- пультовая охрана

-пожарная безопасность

-монтаж систем безопасности

-проектирование любых систем безопасности

-техническое обслуживание

-физическая охрана

Охранное предприятие "РИК" - это значит, вы в надежных руках!

Мы расположены по адресу: Бердск, Линейная, 5/17, тел.: 8(38341) 2-41-86.

Дополнительные телефоны: 2-55-00, факс: 8 (38341) 24643

Источник: Раздел ОП "РиК" на сайте Весь Бердск