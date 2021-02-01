ОП «РИК» на страже вашего порядка уже более 20 лет

Ничто не проверяет качество работы и надежность компании, так, как время. ОП «РИК» с успехом прошло данное испытание, и теперь мы с гордостью можем сказать, что готовы к любым, даже самым сложным задачам, поставленным клиентами.
Мы предоставляем следующие виды услуг:
- пультовая охрана
-пожарная безопасность
-монтаж систем безопасности
-проектирование любых систем безопасности
-техническое обслуживание
-физическая охрана
Охранное предприятие "РИК" - это значит, вы в надежных руках!
Мы расположены по адресу: Бердск, Линейная, 5/17, тел.: 8(38341) 2-41-86.
Дополнительные телефоны: 2-55-00, факс: 8 (38341) 24643
Источник: Раздел ОП "РиК" на сайте Весь Бердск