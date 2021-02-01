Как сажать гортензию? Лучшее время для посадки весной и осенью

Весной тепло, но нет палящего солнца, уровень влажности средний. Такие погодные условия благоприятны не только для гортензии, но и для других растений.

Гортензия – красивый многолетний кустарник, который станет прекрасным украшением для любого сада

Гортензия – красивый многолетний кустарник, который станет прекрасным украшением для любого сада. И чтобы растение радовало своим пышным цветением, нужно знать, как сажать гортензию в открытый грунт.

Сроки посадки

Многих начинающих садоводов интересует главный вопрос, когда сажать гортензию – весной или осенью. Многое зависит от климатических условий региона.

Особенность в том, что на новом месте растение приживается очень долго, и многие высаживают его весной, а точнее, в середине мая. Корни и побеги гортензии начинают активно расти именно в этот период, поэтому шансов приспособиться к новому месту намного больше.

Весной тепло, но нет палящего солнца, уровень влажности средний. Такие погодные условия благоприятны не только для гортензии, но и для других растений. Плюс и в том, что у высаженного весной кустарника лучше развивается корневая система, поэтому растение безболезненно перенесет предстоящие осенью и зимой холода.

При посадке растения стоит учесть еще один момент. Если оно уже с листочками, то обращают внимание на другие растения в саду. Если на них почек нет, то есть они еще спят, то саженцы с листочками высаживать рано. Как только почки появятся, значит настало время сажать и гортензию.

До покупки саженцы росли в тепличных условиях и, если высадить их в еще не прогретую землю, то растение погибнет. А если посадить его летом, то сильное солнце и обезвоживание станут настоящим испытанием.

В южных регионах с теплым климатом допустима и осенняя посадка, которая приходится на сентябрь.

Выбор саженцев

Опытные цветоводы получают саженцы путем черенкования. Для тех же, кто впервые решил посадить это растение, саженцы лучше покупать в уже проверенных питомниках. Ведь высока вероятность купить больной или поврежденный саженец, который не приживется на новом месте.

Как правило, саженцы продаются с закрытой и открытой корневой системой. Определить, какой тип лучше, довольно сложно. Ведь в первом случае трудно дать оценку корневой системе из земляного кома. С открытой системой есть риск высадить больное растение, которое заразит и другие насаждения в саду.

И здесь все-таки рекомендуется выбрать саженец с закрытой корневой системой — у него больше шансов прижиться на новом месте. Но перед покупкой стоит внимательно осмотреть земляной ком. Если в земле есть побеги других растений или сорняков, значит, саженец уже давно находится в этой емкости и может даже перенес зимовку. Такие признаки говорят о том, что у гортензии уже есть собственная крепкая корневая система.

Еще несколько моментов, которые помогут выбрать хороший посадочный материал:

Если саженцы с открытыми корнями, то их нужно внимательно осмотреть, нет на них ли плесени, гнили или сухих корешков. Можно даже понюхать, ведь продавцы часть удаляют налет, но от запаха плесени и гнили избавиться невозможно, поэтому он чувствуется сразу.

Наличие поломанных побегов, корешков, трещин говорит о том, что с саженцами обращались неаккуратно. Они должны выглядеть невредимыми и здоровыми.

Не стоит покупать саженцы с сухими корнями, они должны быть слегка влажными.

Корневая система должна быть здоровой, большой и раскидистой. Если она закрытого типа, то просто приподнимаем саженец за корневую шейку и смотрим – из земляного кома должны виднеться корешки.

До посадки в открытый грунт саженец нужно хранить в прохладном темном помещении и поливать 1 раз в 10 дней.

Место для посадки

Для пышного цветения гортензии важно выбрать подходящее место. Если продавец скажет, что это растение любит солнце, то это неправда. Чем больше солнца, тем меньше соцветий. Гортензию придется постоянно поливать, иначе цикл цветения закончится очень быстро. Не любит она и тень. Кустарник начнет болеть, соцветия мельчать, и в итоге растение может просто погибнуть.

Лучший вариант — это полутень, когда солнце будет освещать растение 4-5 часов в сутки. Но выбор места также зависит от сорта и региона. Так, сажать гортензию метельчатую и древовидную в южных регионах лучше в тень между кустарниками и деревьями. В северных областях этим правилом можно пренебречь, так как в этих местностях солнца мало. Также в полутень стоит сажать крупнолистые сорта, а вот дуболистную и пильчатую лучше в тень.

При выборе места стоит обратить внимание на наличие ветра и сквозняков. Гортензия — очень нежное растение, и от малейшего сквозняка может заболеть. Поэтому лучше посадить ее возле забора, дома или по соседству с другими кустарниками, главное, чтобы они полностью не закрывали от солнца.

Не стоит сажать гортензию в низинах — близкое расположение грунтовых вод она тоже плохо переносит. Высаживать гортензию лучше на клумбы высотой в 50 см.

Перед тем как сажать гортензию в открытый грунт, стоит учесть еще один немаловажный момент: ее соседство с другими растениями. Так, кустарник не стоит сажать рядом с черной смородиной. В тканях этой культуры присутствуют эфирные масла, которые негативно влияют на гортензию.

Не лучшая соседка для этого растения и белая акация, ее корни выделяют ядовитые вещества. Не стоит разбивать клумбу рядом с пряными травами и чесноком, а также с кустарниками и деревьями с развитой корневой системой, так как они будут забирать у гортензии все питательные вещества.

Лучшие соседи — ирисы, пионы, розы, хосты, астильба. Из овощей — кабачки и огурцы.

Почва

До того как сажать гортензию весной в открытый грунт, нужно также учесть, что почва играет важную роль в ее росте и развитии. Культура любит рыхлую, плодородную почву, которая хорошо пропускает влагу и воздух, а также с нейтральным или слабым показателем кислотности. Если почва глинистая, да еще и кислая, то при посадке нужно добавить в нее доломитовой муки.

Подготовить почву можно осенью или весной за 3 недели до того, как сажать гортензию в открытый грунт. При этом участок нужно обязательно перекопать, очистив его от сорняков, корней и прочего мусора.

Как сажать гортензию

Перед тем как сажать гортензию весной в открытый грунт саженцами, нужно подготовить посадочные ямки. И независимо от того, будет ли это метельчатый или любой другой сорт, готовят лунки одинаково. При этом сами саженцы перед посадкой нужно подержать в стимуляторе роста, но только если у них корневая система открытого типа.

Начинаем с того, что выкапываем лунку размерами 30х30 см, глубина — штык лопаты, дальше действуем по инструкции:

Если почва тяжелая, в лунку засыпаем дренаж в виде битого кирпича или керамзита. Но если почва песчаная, то из лунки всю землю достаем, насыпаем питательный грунт и немного земли с участка.

Заполняем лунки питательным составом. Это по 3 большие горсти опада листового или хвойного и торфа, а также 2 горсти суперфосфата, 2 ложки калия и 1,5 ложки мочевины, помета или перепревшего навоза. Подсыпаем немного грунта, содержимое лунки перемешиваем.

Саженец достаем из горшочка, расправляем корешки, чтобы они свисали вниз, загнившие удаляем.



Ставим саженец в посадочную ямку, подсыпаем слой грунта, затем слой торфа, поливаем.Как только влага впитается, снова кладем слой грунта и торфа. Так засыпаем всю лунку, при этом смотрим, чтобы корневая шейка не оказалась под землей, а была на уровне поверхности.Почву утрамбовываем, саженец поливаем и, отступив от ствола 3-4 см, мульчируем торфом, перегноем или хвойным опадом. Слой мульчи не должен быть меньше 6 см, именно такая толщина не даст прорасти сорнякам и не допустит быстрое испарение влаги.

Уход

Гортензия — неприхотливое, но нежное растение, поэтому важно знать не только, как ее сажать осенью или весной, но и как правильно за ней ухаживать в открытом грунте.

Полив

Для активного роста и цветения любому растению нужна вода, поэтому не стоит допускать пересыхания почвы. Но кустарнику не подходит и повышенная влажность, поэтому полив должен быть умеренным.

Так, первые две недели после посадки поливать растение нужно каждый день теплой водой, но при условии, что стоит солнечная и сухая погода, а температура воздуха не опускается ниже +16 градусов. Если на улице немного холоднее, то растение в ожидании теплой погоды как бы замирает, поэтому полив можно сократить до 3 раз в неделю.

Через две недели гортензию можно поливать 2 раза в неделю, а затем 1 раз в неделю, но если сезон выдался засушливым, то количество полива увеличиваем. После орошения каждый раз почву вокруг кустарника нужно очищать от сорняков и рыхлить.

Обрезка

Гортензия — кустарник, который нуждается в обрезке, и проводят ее три раза: весной, летом и осенью. Самая интенсивная приходится на осень, когда засохнут все бутоны. Обрезают примерно половину от роста всего растения, при этом удаляя ветки со слабовыраженными или недоразвитыми почками.

Весной, до активного роста и начала сокодвижения, обрезают подмерзшие ветки, а летом — соцветия, которые уже отцвели. Но обрезка во много зависит от сорта гортензии:

у древовидных проводится основательная — от грунта до верхушек оставляют 20 см;

у крупнолистых удаляют только соцветия, которые высохли и потеряли цвет, а вот веточки и побеги не трогают, из них весной появятся новые;

у метельчатой молодой гортензии обрезают все сухие и слабые веточки, а здоровые — на 2-3 почки.

Взрослый кустарник нуждается в омоложении, поэтому оставляют только 10 здоровых веток, остальные обрезают.

Подкормка

Гортензия очень любит удобрения, поэтому после посадки каждые две недели ее можно подкармливать смесью из аммония, сульфата калия и суперфосфата. В период цветения лучше отдать предпочтение подкормкам с калием и фосфором.

Гортензия негативно воспринимает свежие органические удобрения, можно использовать только перепревшие или гранулированные.

Зимовка

Гортензия относится к морозоустойчивым растениям, поэтому она спокойно перенесет даже самые суровые морозы. Но если растение молодое, то, возможно, понадобится укрытие, чтобы еще неокрепшие веточки не сломались от ветра и не замерзли.

Перед тем как сажать гортензию весной в открытый грунт, нужно знать один нюанс: при посадке можно повлиять на окраску цветов. Если хочется придать им голубой оттенок, добавьте слабый раствор лимонной кислоты, если розовый — толченый мел, а если одновременно два оттенка, то внесите указанные ингредиенты с разных сторон куста.

Итоги

Сажать гортензию можно весной или осенью, но лучше весной — шансов прижиться на новом месте больше.



Саженцы кустарника лучше сажать в полутень, чем будет больше солнца, тем меньше соцветий.Перед посадкой важно правильно подготовить посадочные лунки, чтобы растение получало все необходимое для роста, развития и цветения.Уход за кустарником – полив, подкормка и обрезка.

Источник: kleo.ru