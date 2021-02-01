Посадочные дни в марте 2021 года по лунному календарю

Благоприятные для посева растений, у которых важна надземная часть стебля, – дни растущей Луны. В марте 2021 это период с 1 по 9 и с 25 по 31 числа.

Несколько советов о том, как выбрать наиболее благоприятные посадочные дни

В марте огородники, а также любители цветов занимаются рассадой. И если знать все правила севооборота, выбрать благоприятные посадочные дни по регионам и лунному календарю, то можно получить богатый урожай.

Посадочные дни в марте по лунному календарю

Опытные огородники знают, что если разбудить саженцы не вовремя, то они будут плохо всходить, начнут болеть, чахнуть и могут даже погибнуть. А вот лунный календарь на март 2021 поможет гармонично вписаться в биоритм растений и тем самым обеспечить им хорошее развитие и здоровый рост.

Но посадочные дни зависят не только от фаз Луны, но и от климатических условий конкретного региона. Благоприятные для посева растений, у которых важна надземная часть стебля, – дни растущей Луны. В марте 2021 это период с 1 по 9 и с 25 по 31 числа.

При выборе посадочных дней по лунному календарю стоит обращать внимание на то, через какое зодиакальное созвездие проходит спутник Земли:

1 марта – Телец. Считается плодородным знаком и особенно благоприятен для замачивания семян.

2 и 3 марта – Близнецы. Под их влиянием можно прореживать всходы и сеять семена тех культур, которые не нуждаются в крепком стебле. Это бобовые и бахчевые, баклажаны, вьюнки.

4-6 марта – Рак. Его называют самым плодородным знаком, под его покровительством рассада будет расти крепкой и впоследствии принесет хороший урожай сочных и вкусных плодов. Также при Луне в Раке можно замачивать семена и подкармливать всходы.

7 и 8 марта – Лев. Относится к неплодородным знакам. В эти дни от посева стоит отказаться, а уже взошедшим всходам лучше дать время отдохнуть.

9 марта – день полнолуния, не самый благоприятный для посева, особенно тех культур, которые на участке размножаются путем деления корней. Дело в том, что в полнолуние корни формируются слабо, к ним нет притока питательных веществ.

С 10 по 23 марта – дни убывающей Луны. В этот период лучше всего сеять семена на рассаду культур, которые плодоносят под землей. Вся энергия и сила направляются к корням, поэтому больше внимания стоит уделить корнеплодам и луковичным. При выборе посадочных дней также обращают внимание на знаки зодиака, в которых пребывает Луна:

10 марта – Дева. Малоплодородный знак, поэтому в этот день лучше ничего не сеять, но можно удобрять уже взошедшую рассаду и убирать лишние всходы. 11 и 12 марта – Весы. Можно назвать нейтральным знаком. Под его влиянием можно сеять, растения будут устойчивы к различным болезным и вредителям, но урожай они дадут средний. 13 и 14 марта – Скорпион. Знак очень плодородный, посаженные под его покровительством растения будут расти крепкими, здоровыми, устойчивыми и дадут богатый урожай с длительным сроком хранения. 15 и 16 марта – Стрелец. Так же, как и Весы, нейтральный знак. Можно проводить посадочные работы, но лучше в эти дни уделить внимание фруктовым деревьям и обработке грунта. 17 и 18 марта – Козерог. Знак со средней плодородностью, растения вырастут устойчивыми, но урожай будет небогатым. Под влиянием этого знака лучше замачивать семена, подкармливать рассаду и бороться с вредителями в саду. 19-21 марта – Водолей. Один из самых неблагоприятных знаков, ведь он практически бесплодный, поэтому от посева лучше отказаться и на приусадебном участке заняться другими работами. 22 и 23 марта – Рыбы. Плодородный знак, под его покровительством лучше всего высаживать те культуры, плоды которых хорошо консервируются.

24 марта – день новолуния и самое неблагоприятное время для любых агротехнических работ. Поэтому в этот день ничего не стоит сажать и пересаживать.

С 25 по 31 марта – дни растущей Луны. В этот период ночное светило попадает под влияние Овна, который считается неплодородным знаком. Поэтому 25 и 26 марта лучше ничего не сеять, но можно заняться рыхлением почвы и прореживание всходов.

27 и 28 марта Луна будет в плодородном знаке Тельца, а с 29 по 31 марта – в Близнецах, можно сеять семена культур, для которых не важен крепкий стебель.

Посадочными работами лучше заняться на рассвете или после обеда. Подкармливать рассаду минеральными удобрениями лучше на растущую Луну, а органическими – на убывающую.

Посадочные дни в зависимости от регионов

Каждый регион имеет свои климатические особенности, поэтому при выборе посадочных дней в марте-2021 не стоит доверять только лунному календарю.

Южные регионы

На юге (Крым, Кавказ, Кубань) высаживать рассаду начинают уже в феврале. Так, в начале месяца сажают перец, с 10 по 15 – ранние сорта капусты и в последней декаде – ранние сорта томатов.

В первой декаде марта – средние и поздние сорта томатов, баклажаны. В 20-х числах марта – среднеспелые сорта капусты.

В Черноземье

В Воронежской, Белгородской, Липецкой и других областях Черноземья также благоприятный климат для выращивания овощей и фруктов. Рассадой здесь начинают заниматься уже в феврале:

с 10 февраля по 15 марта – высаживают перец;

с 10 февраля по 5 апреля – баклажаны;

с начала марта по середину апреля – капусту;

с 20-х чисел февраля по первую декаду марта – ранние, среднеспелые и поздние сорта томатов.

В Подмосковье и средней полосе

В регионах со средне-континентальным климатом посадочные дни начинаются именно в марте:

со второй декады марта до середины апреля – томаты;

вторая декада марта – перец;

третья декада марта – баклажаны;

вторая половина марта – капуста.

В Сибири и на Урале

Климат на Урале и в Сибири – суровая зима и холодное лето, поэтому семена на рассаду здесь высаживают с марта по апрель:

первая декада марта – ранние сорта капусты, в последних числах апреля – среднеспелые;

вторая декада марта – перец;

вторая декада марта – среднеспелые и поздние сорта томатов, первые числа апреля – ранние;

первая декада апреля – баклажаны.

Для регионов с разными климатическими условиями селекционеры выводят разные сорта. Поэтому важно покупать именно такие, которые лучше всего подходят для выращивания овощных культур для конкретной местности.

К данным лунного календаря на март 2021 стоит относиться более чем серьезно. Если выбрать неблагоприятный день для посадочных работ, урожай будет скудным и невкусным. Но не стоит забывать, что многое зависит и от климатических условий регионов, а также от качества посадочного материала.

Итоги

На растущую Луну лучше сеять на рассаду семена культур, для которых важна надземная часть (томаты, перец, зелень). Убывающая Луна – благоприятный период для посадки растений, которые плодоносят под землей. В полнолуние и новолуние от посадочных работ лучше отказаться. В разных регионах высаживают рассаду в разное время — все зависит от климатических особенностей местности.

Источник: kleo.ru