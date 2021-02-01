Лунный календарь стрижек и окрашиваний на неделю с 1 по 7 февраля 2021 года

Характеристики Луны на 1 февраля 2021 года
Сегодня 01.02.2021 в 12:00 Луна находится в фазе «Убывающая Луна». Это 20 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Дева ♍. Процент освещенности Луны составляет 85%. Восход Луны в 21:48, а закат в 10:15.
Хронология лунных дней
- 20 лунный день c 20:21 31.01.2021 по 21:48 01.02.2021
- 21 лунный день c 21:48 01.02.2021 и до следующего дня
Влияние луны на стрижку 1 февраля 2021
Луна в знаке зодиака Дева (+)
Луна в знаке Дева. Общее влияние этого знака на состояние волос весьма позитивно. Волосы быстрее растут. Укладка сохранит форму дольше. Завивка пройдет удачно, будет долго держаться.
Замечательно пройдет окрашивание, даже закрашивание седины, тонирование. Стрижка долго сохранит свою форму и позволит волосам набраться энергии и сил, они будут выглядеть лучше, кончики дольше не будут сечься.
Оздоровительные процедуры пройдут удачно, волосы укрепятся, улучшится их структура, рост ускорится, выпадение волос заметно уменьшится.
20 лунный день (±)
1 февраля 2021 года в 12:00 — 20 лунный день. Хотите улучшить эмоциональный фон и настроение - новая стрижка как нельзя кстати.
Чтобы не испортить себе позитивный настрой окраску волос стоит отложить.
Постарайтесь расчесывать волосы по направлении сторон света, это придаст вам энергию природы, ее силу.
Сегодняшний день может принести Вам новые мечты и надежды, при правильном распоряжении энергии космоса. Постарайтесь провести день в самоанализе, за чтением духовных книг, медитации.
Убывающая Луна (±)
Луна находится в фазе Убывающая Луна. Стричь волосы можно только, если хотите замедлить рост волос и укрепить корни волос.
Влияние дня недели (+)
День недели - понедельник. Избавьтесь от тоски, депрессии, неприятных воспоминаний. В этот день остригается весь негатив.
Характеристики Луны на 2 февраля 2021 года
Сегодня 02.02.2021 в 12:00 Луна находится в фазе «Убывающая Луна». Это 21 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Весы ♎. Процент освещенности Луны составляет 76%. Восход Луны в 23:16, а закат в 10:27.
Хронология лунных дней
- 21 лунный день c 21:48 01.02.2021 по 23:16 02.02.2021
- 22 лунный день c 23:16 02.02.2021 и до следующего дня
Влияние луны на стрижку 2 февраля 2021
Луна в знаке зодиака Весы (±)
Луна в знаке Весы. Этот знак не изменит общее состояние ваших волос. После стрижки волосы начинают быстрее расти, но становятся воздушными и непослушными, так же могут начать виться и плохо поддаваться укладке.
Оздоровительные процедуры для волос принесут много пользы. Отдайте предпочтение легким маскам и натуральным травяным отварам либо посетите профессионала.
Кардинально менять цвет волос не стоит, окончательный результат скорее всего не оправдает ваших ожиданий, то же самое касается кардинально коротких стрижек.
21 лунный день (+)
2 февраля 2021 года в 12:00 — 21 лунный день. Стрижка сегодня поможет избавиться от проблем со здоровьем, но не стоит в это время лечить зубы.
Чтобы привлечь к себе правильных и в первую очередь нужных Вам людей стоит покрасить волосы в светлый тон.
Для привлечения космической энергии следует использовать в сегодняшней прическе металлические украшения.
Сегодня, активизируется творческий потенциал. Все внезапные идеи смогут тут же исполнится. Прислушайтесь к своему внутреннему голосу, сегодня он подскажет Вам путь к гармонии и любви. Старайтесь внимательно наблюдать за происходящим вокруг, чтобы стать частью окружающего Вас мира.
Убывающая Луна (±)
Луна находится в фазе Убывающая Луна. Стричь волосы можно только, если хотите замедлить рост волос и укрепить корни волос.
Влияние дня недели (+)
День недели - вторник. Этот день недели сможет оградить Вас от неожиданностей, защитить от неприятностей и даже поможет получить помощь.
Характеристики Луны на 3 февраля 2021 года
Сегодня 03.02.2021 в 12:00 Луна находится в фазе «Убывающая Луна». Это 22 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Весы ♎. Процент освещенности Луны составляет 66%. Восход Луны в --:--, а закат в 10:40.
Хронология лунных дней
- 22 лунный день c 23:16 02.02.2021 и до следующего дня
Влияние луны на стрижку 3 февраля 2021
Луна в знаке зодиака Весы (±)
Луна в знаке Весы. Этот знак не изменит общее состояние ваших волос. После стрижки волосы начинают быстрее расти, но становятся воздушными и непослушными, так же могут начать виться и плохо поддаваться укладке.
Оздоровительные процедуры для волос принесут много пользы. Отдайте предпочтение легким маскам и натуральным травяным отварам либо посетите профессионала.
Кардинально менять цвет волос не стоит, окончательный результат скорее всего не оправдает ваших ожиданий, то же самое касается кардинально коротких стрижек.
22 лунный день (±)
3 февраля 2021 года в 12:00 — 22 лунный день. Новая стрижка позволит повысить Вашу значимость в окружении, и поправить свое здоровье в частности дыхательную систему. Но не стоит стричься слишком сильно, так как в убывающую луну волосы растут медленнее.
Для улучшения общего благосостояния стоит покрасить волосы в естественный цвет.
Прическу стоит выбрать спокойную, она должна как бы уравновешивать вашу связь с космосом.
Старайтесь причесываться как можно чаще. Сегодня своего рода день откровений, сегодня Вы сможете познать что-то сакральное, что-то что будет способно изменить Вашу жизнь и затронуть жизнь Вашего окружения.
Вы сможете испытать жажду приключений и путешествий. Если у Вас нет возможности отправиться в путешествие сейчас, то просто помечтайте, фантазируйте как и куда бы Вы хотели отправится. Сегодняшний день будет очень продуктивным у людей творческих профессий.
Убывающая Луна (±)
Луна находится в фазе Убывающая Луна. Стричь волосы можно только, если хотите замедлить рост волос и укрепить корни волос.
Влияние дня недели (+)
День недели - среда. Поможет наладить отношения с людьми, устранить неразбериху в делах и мыслях. Нередко стрижка в этот день недели становится предвестником неожиданного известия.
Характеристики Луны на 4 февраля 2021 года
Сегодня 04.02.2021 в 12:00 Луна находится в фазе «Третья четверть (наступит 04.02.2021 в 20:39)». Это 23 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Скорпион ♏. Процент освещенности Луны составляет 54%. Восход Луны в 00:44, а закат в 10:54.
Хронология лунных дней
- 22 лунный день c 23:16 02.02.2021 по 00:44 04.02.2021
- 23 лунный день c 00:44 04.02.2021 и до следующего дня
Влияние луны на стрижку 4 февраля 2021
Луна в знаке зодиака Скорпион (−)
Луна в знаке Скорпион. Крайне нестабильный знак для волос. Стрижка подойдет для слабых, тусклых и тонких волос, она сделает их жестче и гуще. Так же стрижка сегодня может повлиять на взаимоотношения с противоположным полом как в лучшую, так и в худшую сторону.
День подходит для питания волос, оздоровительных процедур, окрашивания натуральными красителями.
Стоит отказаться от сильного химического воздействия на волосы, если вы запланировали окраску волос в противоположный цвет стоит ее отложить. Химическую завивку так же стоит отложить, т.к. достигнутые результаты могут вас разочаровать.
23 лунный день (−)
4 февраля 2021 года в 12:00 — 23 лунный день. Стрижка сегодня противопоказана, она может стать причиной разных неурядиц и неприятностей.
Окраску волос с помощью натуральных компонентов стоит доверить кому то из своих близких, это придаст позитивный настрой и добавит радость в Вашу жизнь.
Для сохранения позитивного настроя и радости стоит завить волосы.
Сегодня обострится Ваше внутреннее я, вы будете как никогда самобытны и оригинальны, обострится Ваше творческое начало. Решить, чем именно сегодня Вы займетесь будет непросто, Вас будут одолевать новые идеи и дела.
В этот период будут сгенерированы как отличные и креативные идеи, так и не самые успешные, поэтому стоит внимательно отнестись к идеям, которые Вы захотите реализовать. Не стоит увлекаться алкоголем и психотропными веществами именно они могут представить вас не в лучшем свете.
Третья четверть (±)
Луна находится в фазе Третья четверть. Нейтральное время для стрижки и окрашивания волос.
Влияние дня недели (+)
День недели - четверг. Поможет укрепить ваш авторитет, повысит самооценку и веру в собственные силы.
Характеристики Луны на 5 февраля 2021 года
Сегодня 05.02.2021 в 12:00 Луна находится в фазе «Убывающая Луна». Это 24 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Скорпион ♏. Процент освещенности Луны составляет 43%. Восход Луны в 02:13, а закат в 11:11.
Хронология лунных дней
- 23 лунный день c 00:44 04.02.2021 по 02:13 05.02.2021
- 24 лунный день c 02:13 05.02.2021 и до следующего дня
Влияние луны на стрижку 5 февраля 2021
Луна в знаке зодиака Скорпион (−)
Луна в знаке Скорпион. Крайне нестабильный знак для волос. Стрижка подойдет для слабых, тусклых и тонких волос, она сделает их жестче и гуще. Так же стрижка сегодня может повлиять на взаимоотношения с противоположным полом как в лучшую, так и в худшую сторону.
День подходит для питания волос, оздоровительных процедур, окрашивания натуральными красителями.
Стоит отказаться от сильного химического воздействия на волосы, если вы запланировали окраску волос в противоположный цвет стоит ее отложить. Химическую завивку так же стоит отложить, т.к. достигнутые результаты могут вас разочаровать.
24 лунный день (±)
5 февраля 2021 года в 12:00 — 24 лунный день. Именно сегодня новая стрижка одарит Вас огромным количеством энергии. Стригите волосы если хотите сохранить новую прическу надолго.
Если Вы находитесь в поиске новой работы или хотите произвести впечатление на руководителя, стоит окрасить волосы натуральными красителями в темный оттенок.
Объемные локоны в Вашей укладке привлекут позитивную энергию.
Сегодня Вы можете окунуться в грусть и тоску, предаться сомнениям и духовному дисбалансу. Вы будете чувствовать себя одиноким и непонятым человеком, могут появиться необоснованные страхи и чувство отчаяния. Проведите день в одиночестве, постарайтесь найти внутреннюю гармонию и спокойствие.
Убывающая Луна (±)
Луна находится в фазе Убывающая Луна. Стричь волосы можно только, если хотите замедлить рост волос и укрепить корни волос.
Влияние дня недели (−)
День недели - пятница. Не рекомендуется, не стоит посещать парикмахерскую. По мнению астрологов, в этот день биохимические процессы в организме замедленны, и после пятничной стрижки волосы будут плохо расти.
Характеристики Луны на 6 февраля 2021 года
Сегодня 06.02.2021 в 12:00 Луна находится в фазе «Убывающая Луна». Это 25 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Стрелец ♐. Процент освещенности Луны составляет 32%. Восход Луны в 03:42, а закат в 11:35.
Хронология лунных дней
- 24 лунный день c 02:13 05.02.2021 по 03:42 06.02.2021
- 25 лунный день c 03:42 06.02.2021 и до следующего дня
Влияние луны на стрижку 6 февраля 2021
Луна в знаке зодиака Стрелец (−)
Луна в знаке Стрелец. Влияет так же неоднозначно как Луна в Скорпионе. Если вы хотите сохранить новую стрижку надолго, сегодня лучше не стричься. Волосы после стрижки очень быстро отрастут и будут непослушными.
Сохранить укладку в первозданном виде будет очень сложно, да и поддаваться ей волосы будут с трудом. Химическая завивка продержится не долго.
Окраска волос тоже может не оправдать ожидания, скорее всего цвет продержится не долго и быстро потускнеет. Если вы все таки решитесь на стрижку, выбирайте энергичного, молодого парикмахера и сами прибывайте в хорошем настроении.
25 лунный день (−)
6 февраля 2021 года в 12:00 — 25 лунный день. Стрижка сегодня сможет негативно сказаться на вашем психическом состоянии.
Окрасив волосы сегодня вы можете ввязаться в нежелательный конфликт, произвести тем самым негативное впечатление на окружающих и подпортить свое положение в обществе.
Чтобы защитить себя от негатива извне стоит по возможности провести день в головном уборе.
День требует от Вас взвешенных и обдуманных решений, не стоит решать важные вопросы сгоряча. Стоит внимательно отнестись к себе, проявите некоторую любовь и заботу к себе. Помните что только Вы ответственны за свое благополучие. Постарайтесь провести день в релаксации, перестаньте предъявлять к себе завышенные требования. Постарайтесь через свои волосы излучать энергию любви и космос ответит Вам.
Убывающая Луна (±)
Луна находится в фазе Убывающая Луна. Стричь волосы можно только, если хотите замедлить рост волос и укрепить корни волос.
Влияние дня недели (+)
День недели - суббота. Стрижка помогает избавиться от одиночества, недовольства собой, повышает самооценку. Также считается, что она помогает снять часть проблем, возникших по вине окружающих.
Характеристики Луны на 7 февраля 2021 года
Сегодня 07.02.2021 в 12:00 Луна находится в фазе «Убывающая Луна». Это 26 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Стрелец ♐. Процент освещенности Луны составляет 22%. Восход Луны в 05:08, а закат в 12:08.
Хронология лунных дней
- 25 лунный день c 03:42 06.02.2021 по 05:08 07.02.2021
- 26 лунный день c 05:08 07.02.2021 и до следующего дня
Влияние луны на стрижку 7 февраля 2021
Луна в знаке зодиака Стрелец (−)
Луна в знаке Стрелец. Влияет так же неоднозначно как Луна в Скорпионе. Если вы хотите сохранить новую стрижку надолго, сегодня лучше не стричься. Волосы после стрижки очень быстро отрастут и будут непослушными.
Сохранить укладку в первозданном виде будет очень сложно, да и поддаваться ей волосы будут с трудом. Химическая завивка продержится не долго.
Окраска волос тоже может не оправдать ожидания, скорее всего цвет продержится не долго и быстро потускнеет. Если вы все таки решитесь на стрижку, выбирайте энергичного, молодого парикмахера и сами прибывайте в хорошем настроении.
26 лунный день (−)
7 февраля 2021 года в 12:00 — 26 лунный день. Стрижку сегодня стоит отложить, иначе можете оказаться во власти грусти и депрессии.
Если Вам предстоит важная встреча, на которой вы должны произвести впечатление, стоит задуматься об окраске волос в естественный цвет натуральными красителями.
Прическа сегодня должна быть высокой, кстати может быть начес, но он не должен быть слишком вычурным, постарайтесь чтобы все смотрелось как можно естественней.
Сегодняшний день несет нестабильный эмоциональный фон. Вы можете пребывать в состоянии неуверенности, как маятник Вас может мотать из стороны в сторону. Вас может поразить разнообразие и абсурдность своих желаний от обоснованных до самых неприемлемых. Есть вероятность раздора и конфликта с окружающими и родственниками. Не поддавайтесь соблазнам и не пускайтесь во все тяжкие уже завтра все придет в норму.
Убывающая Луна (±)
Луна находится в фазе Убывающая Луна. Стричь волосы можно только, если хотите замедлить рост волос и укрепить корни волос.
Влияние дня недели (−)
День недели - воскресенье. Строго запрещается! В этот день ваша связь с личным эгрегором (ангелом-хранителем) максимально крепка. Если в этот день что-то менять в организме, а тем более отрезать какую-то часть, то можно нарушить связь с космосом. Кстати, эти рекомендации в полной мере относятся не только к волосам, но и к ногтям.
Источник: Мир космоса