Лунный календарь стрижек и окрашиваний на неделю с 1 по 7 февраля 2021 года

1 февраля 2021 года в 12:00 — 20 лунный день. Хотите улучшить эмоциональный фон и настроение - новая стрижка как нельзя кстати.

Чтобы не испортить себе позитивный настрой окраску волос стоит отложить.

Постарайтесь расчесывать волосы по направлении сторон света, это придаст вам энергию природы, ее силу.

Сегодняшний день может принести Вам новые мечты и надежды, при правильном распоряжении энергии космоса. Постарайтесь провести день в самоанализе, за чтением духовных книг, медитации.