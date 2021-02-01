Сегодня именины: 1 февраля отмечается 10 именин по церковному календарю

Мужчины
|Антон
|от римского родового имени Antonius, происходящее от древнегреческого антао - «встречаться, сталкиваться», «вступать в бой», «состязаться» или антос - «цветок»
|Арсений
|от древнегреческого имени Арсениос, происходящее от слова арсен - «мужественный, зрелый»
|Ефим
|от древнегреческого имени Эутюмиос, происходящее от слова эутюмос - «доброжелательный, благосклонный, предвещающий добро»
|Макар
|от древнегреческого макариос - «благославенный», «блаженный», «счастливый»
|Марк
|от греческого имени Маркос, происходящее от латинского слова marcus - «молоток» от французского marquis - «маркиз»
|Николай
|от древнегреческого имени Николаос - «победитель народов»
|Петр
|от древнегреческого имени Петрос - «камень», «твердый», «надежный»
|Савва
|от древнегреческого имени Саббас, происходящее от арамейского саба - «старик, старец, мудрец» краткая форма древнегреческого имени Саббатиос - «суббота»
|Теодор
|в переводе с латинского - «дар Божий», «посланник Бога»
|Федор
|современная форма греческого имени Теодорос (Теодорос, Феодорос) - «дарованный Богом», «Божий дар»