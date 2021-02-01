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Общество / Стиль жизни

Сегодня именины: 1 февраля отмечается 10 именин по церковному календарю

07:10 01.02.2021 Фото: pxhere
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По святцам 1 февраля отмечается 10 мужских именин.

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Поздравляем с именинами!

Мужчины

Антон от римского родового имени Antonius, происходящее от древнегреческого антао - «встречаться, сталкиваться», «вступать в бой», «состязаться» или антос - «цветок»
Арсений от древнегреческого имени Арсениос, происходящее от слова арсен - «мужественный, зрелый»
Ефим от древнегреческого имени Эутюмиос, происходящее от слова эутюмос - «доброжелательный, благосклонный, предвещающий добро»
Макар от древнегреческого макариос - «благославенный», «блаженный», «счастливый»
Марк от греческого имени Маркос, происходящее от латинского слова marcus - «молоток» от французского marquis - «маркиз»
Николай от древнегреческого имени Николаос - «победитель народов»
Петр от древнегреческого имени Петрос - «камень», «твердый», «надежный»
Савва от древнегреческого имени Саббас, происходящее от арамейского саба - «старик, старец, мудрец» краткая форма древнегреческого имени Саббатиос - «суббота»
Теодор в переводе с латинского - «дар Божий», «посланник Бога»
Федор современная форма греческого имени Теодорос (Теодорос, Феодорос) - «дарованный Богом», «Божий дар»
день ангела именинники именины
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