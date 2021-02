Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 1 февраля 2021 в России и мире

День тёмного шоколада 1 февраля

• День Робинзона Крузо (Robinson Crusoe Day)

• День работника лифтового хозяйства (День лифтовика)

• День «Измените свой пароль» (Change Your Password Day)



• День заглядывания за спину• День преподобного Макария Великого• День десерта кейк-поп (Cake Pops Day)• Всемирный день хиджаба (World Hijab Day)• Всемирная неделя гармоничных межконфессиональных отношений (World Interfaith Harmony Week)• Международный день белого вина «Фурминт» (International Furmint Day)• День отважных старух (Spunky Old Broads Day) - США• День змеи (National Serpent Day) - США• День тёмного шоколада (National Dark Chocolate Day) - США• День свободы (National Freedom Day) - США• Праздник огней и факелов, День святой Бригитты (Имболк) - Ирландия• День вставания (National Get Up Day) - США• День футбольного похмелья (National Football Hangover Day) - США• День отмены рабства - Маврикий• День пирога «Запечённая Аляска» (National Baked Alaska Day) - США• День героев - Руанда• День провозглашения республики - Венгрия• День эвакуации - Алжир• День федеральных территорий - Малайзия• День береговой охраны (Indian Coast Guard Day) - Индия• День военно-воздушных сил - Никарагуа• День Конституции - Мексика• Именины у Антона, Арсения, Евфрасии, Макария, Марка, Мелетия, Николая, Петра, Саввы, Фёдора, Януария, Астины, Екатерины• Макарьев день (Макар Весноуказчик)

Важные даты

1671 русский царь Алексей Михайлович женился на Наталье Нарышкиной, представительнице небогатого и незнатного рода.

1699 Пётр I повелевает челобитные и договоры в России писать на гербовой бумаге.

1709 на необитаемом острове архипелага Хуан Фернандес в Тихом океане найден ставший прообразом Робинзона Крузо матрос Александр Селкирк.

1713 османский султан, под давлением России и европейских держав, распорядился силой выпроводить Карла XII из Бендер, в ходе которого произошло вооружённое столкновение шведов с янычарами, т. н. «калабалык» (англ.)русск., а сам Карл был ранен.

1732 подписание российско–иранского Рештского договора.

1809 русский император Александр I учреждает ландтаг (парламент) Финляндии.

1816 создан «Союз спасения» – первая тайная политическая организация декабристов.



1905 сорвано покушение партии эсеров на министра юстиции России Николая Муравьёва.1918 патриарх Тихон выпустил обращение к Советской власти и послание к верным чадам Русской Православной Церкви, в котором впервые прозвучали анафематствования в адрес безбожников и большевиков.1921 в Петрограде создана литературная группа «Серапионовы братья».1923 в Петрограде открывается первая в СССР сберегательная касса.1924 Великобритания официально признала СССР.1931 открылась Центральная фабрика Союзкино (ныне «Мосфильм»).1931 родился Борис Николаевич Ельцин, первый президент Российской Федерации.1936 горловский шахтер Н. Изотов установил мировой рекорд производства угля за смену (607 тонн).

